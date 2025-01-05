 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.01.2025
21:09  Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
20:34  ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:29  Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:23  Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали работу и стипендию Киссинджера
20:17  Что ждет Украину в 2025 году
20:14  ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии
20:09  Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС

20:04  Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
15:48  Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды
15:45  Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе
15:40  "Мы оказались рабами": СВО заставила прозреть украинского журналиста
15:37  Межгосударственное объединение БРИКС: горизонты взаимодействия в 2025 году
15:26  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию
14:50  Специально для RT: История с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева
13:39  Uzbekistan Airways прокомментировала инцидент с домогательством на борту самолета
13:36  В Таджикистане 2025-2030 объявлены "Годами развития цифровой экономики и инноваций"
13:33  США начали переговоры с "Талибаном" об обмене пленными
13:28  В Кыргызстане доля сайтов с контентом на кыргызском языке составляет около 37%
13:25  Министерская роскошь теперь вне закона: президент Узбекистана запретил необоснованные расходы
13:19  Центральная Азия и Китай отметили праздники торжественными клятвами о безграничном партнерстве
13:17  The Guardian: Элитный спецназ Британии убивал всех мужчин подряд в Афганистане
13:14  Токаев объяснил, зачем вернули должность первого заместителя главы АП
13:11  Легализация казино в Кыргызстане: результаты не оправдали ожиданий
13:04  К вопросу о январских событиях - Д.Ашимбаев
13:03  Премьеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по вопросу границы
12:59  В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году
12:46  "Стойкость России". Запад разочаровался в собственных санкциях
01:22  Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году
00:45  Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:40  Глава ГКНБ Ташиев ставит цели: радикальные заявления и намек на президентство в Кыргызстане
00:19  Вооруженные Силы РФ лишили Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе
00:10  Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы
00:05  ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска
00:01  В Приднестровье – самый крупный кризис после военного 1992 года. Республика замерзает, но не сдается
Вторник, 07.01.2025
23:44  FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа
23:35  ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ
23:04  Российский газ буксует на пути к Китаю: Пекин требует скидок и доступа к запасам
22:24  И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья (видео)
22:19  Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд
22:15  В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах
21:45  Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году
21:41  Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:35  Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
21:20  Japan Times: к 2720 году во всей Японии останется один ребенок до 14 лет
21:16  Бербочий феминизм. Как мифические женские чары уничтожают дипломатию
21:12  МВД Венесуэлы отчиталось о пойманных иностранных диверсантах
18:28  Игра с гигантами. Иран готовится к восстановлению силы и влияния
16:53  Британская Ост-Индская компания – предтеча современного глубинного государства, - Валентин Катасонов
16:36  Франция. Умер бывший лидер партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен
16:13  Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию
16:00  Под флагом НАТО. Как теперь Британия готовится воевать с Россией в Арктике, - The Sun
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:34 08.01.2025

Денис Давыдов
5 января 2025

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине по итогам прошлого года не сказать чтобы прозрела, но сделала выводы о состоянии дел в этой сфере куда более резко. А рассказали о том, что "ситуация с правами человека остается мрачной, поскольку количество жертв среди гражданского населения продолжает расти, продолжаются казни и пытки военнопленных", ведущие рупоры западной пропаганды - "Голос Америки"*, "Радио Свобода"* и Deutsche Welle*.

Что, конечно, страшно возмутило МИД Украины и уполномоченного Верховной рады по правам человека, которые в один голос заявили, что ООН выдвинула "ложные обвинения" и не учла "определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена". И каждая из указанных инстанций имела в виду свое: дипломаты отрицают ограничение Украиной религиозных свобод, "защитник прав человека" - издевательства над российскими солдатами, попавшими в плен.

При этом другие эпизоды - массовые аресты несогласных, обвиненных в "коллаборационной деятельности", - вообще остаются за скобками. Как и упомянутый в одном из таких докладов "концлагерь" в спортзале главка СБУ в Киеве, где из людей выбивали нужные показания.

В докладе, охватывающем небольшой период с сентября по ноябрь 2024 года, пыткам, примененным к пленным солдатам российской армии, посвящен целый раздел. В нем говорится, что их пытали после захвата и в местах временного содержания - на транзитных пунктах. Там их насиловали, пытали током и просто избивали, что следует из показаний 25 военнопленных, находящихся в украинских тюрьмах, в том числе в недавно открытом лагере "Запад-4" во Львове.

Все, кроме одного, сообщили о том, что подверглись жестокому обращению на одном или нескольких этапах содержания в плену. Четырнадцать военнопленных подверглись сексуальному насилию, причем пытки и сексуальное насилие были особенно распространены в одном транзитном пункте недалеко от линии фронта на востоке. Там содержались 12 из 25 опрошенных российских военнопленных. Они рассказывают о "процедуре приема", которая состояла из жестоких избиений пластиковыми трубками, дубинками и кнутом, обливания холодной водой и натравливания собак.

Опрошенные военнопленные также были привязаны к стулу и подвергались пыткам электрическим током (при помощи полевых телефонов или других устройств), в том числе в 11 случаях с помощью зажимов, прикрепленных к гениталиям. В этом же транзитном пункте управление ООН по правам человека задокументировало смерть одного российского военнопленного и расследует утверждения о смерти двух других после пыток в мае и июне 2024 года.

Следует отметить, что в предыдущем докладе, опубликованном в феврале 2024 года, тоже упоминались подобные случаи, только по поводу сексуального насилия речь шла об "угрозах". Тогда 44 пленных, находящихся в местах содержания в самых разных областях, сообщили о пытках и жестоком обращении в местах транзита непосредственно после их эвакуации с поля боя. Восемь человек рассказали ооновцам, что их держали в подвалах частных домов в Харьковской области от нескольких дней до полутора месяцев.

Возможно, теперь речь идет именно об этом "транзитном пункте".

"Перед захватом в плен один солдат застрелился. Я тогда не понял его решения. Когда я вспоминал этот момент позже, во время пыток, дома, я думал, что мне тоже придется застрелиться", - приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека слова одного из российских пленных.

В отчете указано, что генпрокуратура Украины возбудила дело по факту применения пыток в этом учреждении, однако по умолчанию понятно, что никто наказан не будет. Так что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встал на дыбы, заявив, что факты жестокого обращения с военнопленными "нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины". Его страшно возмутило, что отчет, посвященный как Украине, так и России, отстраненно рассматривает обе стороны, а не выделяет "российские преступления" в пользу украинской невинности.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украине [одинаковые. - Прим. ред.] - "соблюдать международное гуманитарное право". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", - отметил Лубинец, прямо намекая на то, что критиковать Украину никому не позволено. Если это, как следует из ранее сказанного, не согласовано с ее официальными органами.

Точно так же нервно забегал кругами МИД, который категорически не согласен с позицией ООН относительно принятого в сентябре закона, открывающего путь к запрету Украинской православной церкви. В отчете содержатся крамольные слова о том, что власти Украины ввели "несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения".

"Ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом. Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры", - отмечено в докладе.

Соответственно, принятый Радой и подписанный Зеленским закон разрешает ликвидировать религиозные общины на неопределенных основаниях, которые "не дают четкого представления о том, что требует закон". Не обойден вниманием и важный вопрос отъема ценностей у церквей еще до того, как они смогут обжаловать решение суда об их ликвидации.

"Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдает их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям", - уверены в Мониторинговой миссии. В доклад даже вошел скандал с захватом храма УПЦ в Черкассах, который произошел в октябре, когда "активисты" избивали священников и прихожан, а полицейские "не смогли разделить сторонников разных общин".

МИД отверг эти выводы как "искажающие действительность". В его заявлении утверждается, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих на Украине церквей - только защиту граждан от "деструктивного воздействия".

В феврале прошлого года подобные эпизоды тоже были включены в документ, только без подобных обобщающих оценок и, соответственно, без реакции МИД Украины.

В частности, приводился пример захвата храма УПЦ в Ладыжине Винницкой области, где "приблизительно 30 лиц в камуфляжной форме без опознавательных знаков, используя два тяжелых строительных автомобиля, разрушили ворота и ограду и силой прорвались в этот храм УПЦ". В нападениях на церкви однозначно участвовали военнослужащие ВСУ, и тогда тоже корректно указывалось, что возбуждены некие уголовные дела.

Только ответственности никто не понес. Как никто в итоге не виноват в смерти в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, который политкорректно назван "иностранным блогером". В ООН просто констатируют, что он был задержан украинскими властями за "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", а потом ему внезапно стало плохо.

Тогда еще люди с невнятным статусом - журналист Такер Карлсон, миллиардер Илон Маск и прочие еще неуважаемые на Украине люди - пытались разогнать волну по поводу этого убийства, однако в СБУ им нагло ответили, что Лира сам виноват - хвалил Россию, показывал, что не велено, пытался сбежать.

Теперь указанные персонажи статус свой поменяли, но будет ли отмщен храбрый американец чилийского происхождения - неизвестно. Ведь он лишь один из многих: по состоянию на конец февраля 2024 года Мониторинговая миссия ООН насчитала 7439 уголовных дел по обвинениям в "коллаборационной деятельности", причем 767 были возбуждены в течение предыдущих трех месяцев. И за тот же срок уже был вынесен 241 приговор.

Тоталитарная система штампует политзаключенных с невиданной скоростью. В своем душном мирке она мучает и убивает людей без оглядки на какие-либо законы и права человека. Она открыто хамит международным организациям и отрицает любые обвинения, прекрасно зная, что в существующей системе координат ей никто ничего не сделает. А обо всем, что происходило в эти годы на самом деле и не попало в отчет ООН даже краем, станет известно, только если этот режим закончит свое существование.

И чем раньше это случится, тем больше людей останутся в живых.

* Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736357640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- К вопросу о событиях 3-летней давности
- Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта
- В Карагандинской области пресечена деятельность интернет-мошенников: изъято более 200 sim-карт и специальное оборудование
- Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту
- Осужден руководитель областного департамента экологии
- Завершено расследование по делу о хищении бюджетных средств на сумму 700 млн тенге в Шымкенте
- Годовая инфляция 2024 года
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  