ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством

20:34 08.01.2025 Денис Давыдов

5 января 2025



Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине по итогам прошлого года не сказать чтобы прозрела, но сделала выводы о состоянии дел в этой сфере куда более резко. А рассказали о том, что "ситуация с правами человека остается мрачной, поскольку количество жертв среди гражданского населения продолжает расти, продолжаются казни и пытки военнопленных", ведущие рупоры западной пропаганды - "Голос Америки"*, "Радио Свобода"* и Deutsche Welle*.



Что, конечно, страшно возмутило МИД Украины и уполномоченного Верховной рады по правам человека, которые в один голос заявили, что ООН выдвинула "ложные обвинения" и не учла "определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена". И каждая из указанных инстанций имела в виду свое: дипломаты отрицают ограничение Украиной религиозных свобод, "защитник прав человека" - издевательства над российскими солдатами, попавшими в плен.



При этом другие эпизоды - массовые аресты несогласных, обвиненных в "коллаборационной деятельности", - вообще остаются за скобками. Как и упомянутый в одном из таких докладов "концлагерь" в спортзале главка СБУ в Киеве, где из людей выбивали нужные показания.



В докладе, охватывающем небольшой период с сентября по ноябрь 2024 года, пыткам, примененным к пленным солдатам российской армии, посвящен целый раздел. В нем говорится, что их пытали после захвата и в местах временного содержания - на транзитных пунктах. Там их насиловали, пытали током и просто избивали, что следует из показаний 25 военнопленных, находящихся в украинских тюрьмах, в том числе в недавно открытом лагере "Запад-4" во Львове.



Все, кроме одного, сообщили о том, что подверглись жестокому обращению на одном или нескольких этапах содержания в плену. Четырнадцать военнопленных подверглись сексуальному насилию, причем пытки и сексуальное насилие были особенно распространены в одном транзитном пункте недалеко от линии фронта на востоке. Там содержались 12 из 25 опрошенных российских военнопленных. Они рассказывают о "процедуре приема", которая состояла из жестоких избиений пластиковыми трубками, дубинками и кнутом, обливания холодной водой и натравливания собак.



Опрошенные военнопленные также были привязаны к стулу и подвергались пыткам электрическим током (при помощи полевых телефонов или других устройств), в том числе в 11 случаях с помощью зажимов, прикрепленных к гениталиям. В этом же транзитном пункте управление ООН по правам человека задокументировало смерть одного российского военнопленного и расследует утверждения о смерти двух других после пыток в мае и июне 2024 года.



Следует отметить, что в предыдущем докладе, опубликованном в феврале 2024 года, тоже упоминались подобные случаи, только по поводу сексуального насилия речь шла об "угрозах". Тогда 44 пленных, находящихся в местах содержания в самых разных областях, сообщили о пытках и жестоком обращении в местах транзита непосредственно после их эвакуации с поля боя. Восемь человек рассказали ооновцам, что их держали в подвалах частных домов в Харьковской области от нескольких дней до полутора месяцев.



Возможно, теперь речь идет именно об этом "транзитном пункте".



"Перед захватом в плен один солдат застрелился. Я тогда не понял его решения. Когда я вспоминал этот момент позже, во время пыток, дома, я думал, что мне тоже придется застрелиться", - приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека слова одного из российских пленных.



В отчете указано, что генпрокуратура Украины возбудила дело по факту применения пыток в этом учреждении, однако по умолчанию понятно, что никто наказан не будет. Так что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встал на дыбы, заявив, что факты жестокого обращения с военнопленными "нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины". Его страшно возмутило, что отчет, посвященный как Украине, так и России, отстраненно рассматривает обе стороны, а не выделяет "российские преступления" в пользу украинской невинности.



"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украине [одинаковые. - Прим. ред.] - "соблюдать международное гуманитарное право". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", - отметил Лубинец, прямо намекая на то, что критиковать Украину никому не позволено. Если это, как следует из ранее сказанного, не согласовано с ее официальными органами.



Точно так же нервно забегал кругами МИД, который категорически не согласен с позицией ООН относительно принятого в сентябре закона, открывающего путь к запрету Украинской православной церкви. В отчете содержатся крамольные слова о том, что власти Украины ввели "несоразмерные ограничения на свободу исповедовать свою религию или убеждения".



"Ликвидация религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на возможность людей исповедовать свою религию или убеждения совместно с другими и ставит под угрозу жизнеспособность общины в целом. Для такой меры требуется наличие очень веских оснований. Украина не продемонстрировала необходимость и пропорциональность этой меры", - отмечено в докладе.



Соответственно, принятый Радой и подписанный Зеленским закон разрешает ликвидировать религиозные общины на неопределенных основаниях, которые "не дают четкого представления о том, что требует закон". Не обойден вниманием и важный вопрос отъема ценностей у церквей еще до того, как они смогут обжаловать решение суда об их ликвидации.



"Поскольку государство владеет историческими церковными зданиями по всей Украине и сдает их в аренду, это может привести к тому, что религиозные организации лишатся доступа к этим помещениям", - уверены в Мониторинговой миссии. В доклад даже вошел скандал с захватом храма УПЦ в Черкассах, который произошел в октябре, когда "активисты" избивали священников и прихожан, а полицейские "не смогли разделить сторонников разных общин".



МИД отверг эти выводы как "искажающие действительность". В его заявлении утверждается, что упомянутый в докладе закон не предусматривает запрета ни одной из существующих на Украине церквей - только защиту граждан от "деструктивного воздействия".



В феврале прошлого года подобные эпизоды тоже были включены в документ, только без подобных обобщающих оценок и, соответственно, без реакции МИД Украины.



В частности, приводился пример захвата храма УПЦ в Ладыжине Винницкой области, где "приблизительно 30 лиц в камуфляжной форме без опознавательных знаков, используя два тяжелых строительных автомобиля, разрушили ворота и ограду и силой прорвались в этот храм УПЦ". В нападениях на церкви однозначно участвовали военнослужащие ВСУ, и тогда тоже корректно указывалось, что возбуждены некие уголовные дела.



Только ответственности никто не понес. Как никто в итоге не виноват в смерти в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры, который политкорректно назван "иностранным блогером". В ООН просто констатируют, что он был задержан украинскими властями за "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", а потом ему внезапно стало плохо.



Тогда еще люди с невнятным статусом - журналист Такер Карлсон, миллиардер Илон Маск и прочие еще неуважаемые на Украине люди - пытались разогнать волну по поводу этого убийства, однако в СБУ им нагло ответили, что Лира сам виноват - хвалил Россию, показывал, что не велено, пытался сбежать.



Теперь указанные персонажи статус свой поменяли, но будет ли отмщен храбрый американец чилийского происхождения - неизвестно. Ведь он лишь один из многих: по состоянию на конец февраля 2024 года Мониторинговая миссия ООН насчитала 7439 уголовных дел по обвинениям в "коллаборационной деятельности", причем 767 были возбуждены в течение предыдущих трех месяцев. И за тот же срок уже был вынесен 241 приговор.



Тоталитарная система штампует политзаключенных с невиданной скоростью. В своем душном мирке она мучает и убивает людей без оглядки на какие-либо законы и права человека. Она открыто хамит международным организациям и отрицает любые обвинения, прекрасно зная, что в существующей системе координат ей никто ничего не сделает. А обо всем, что происходило в эти годы на самом деле и не попало в отчет ООН даже краем, станет известно, только если этот режим закончит свое существование.



И чем раньше это случится, тем больше людей останутся в живых.



* Иностранное СМИ, выполняющее функции иноагента Источник - REGNUM

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