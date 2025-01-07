Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника

21:09 08.01.2025

- итоговая сводка Readovka за 8 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 января в разрезе СВО. ВС РФ сумели выбить ВСУ из села Русское Поречное – одного из исходных рубежей атаки противника на поселок Бердин. Русские войска также наступают и на других участках в Курской области. В Венесуэле арестовали трех граждан Украины, им инкриминируют подготовку терактов в стране с целью физического устранения вновь избранного президента Николаса Мадуро.



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