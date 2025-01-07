|Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
21:09 08.01.2025
- итоговая сводка Readovka за 8 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 января в разрезе СВО. ВС РФ сумели выбить ВСУ из села Русское Поречное – одного из исходных рубежей атаки противника на поселок Бердин. Русские войска также наступают и на других участках в Курской области. В Венесуэле арестовали трех граждан Украины, им инкриминируют подготовку терактов в стране с целью физического устранения вновь избранного президента Николаса Мадуро.
"Теперь наша очередь"
Последствия провала наступления украинских войск 5 и 6 января не заставили себя ждать. ВС РФ сумели воспользоваться ситуацией, когда задействованные для продвижения украинские силы потерпели неудачу и сектор фронта противника "проредился". Одна из исходных точек прежних атак ВСУ в виде селе Русское Поречное перешла под контроль русской армии. Подразделения ВСУ, действовавшие в направлении села Большое Солдатское, понесли потери и не успели занять прежние оборонительные позиции. Фронт прорвать противник не смог, а дальнейший план стал для него как "вредоносный приказ". Именно отсутствие своевременного перехода к обороне подразделений ВСУ дало ВС РФ предпосылки к успешным действиям. Кроме овладения Русским Поречным, наши войска сумели также развить успех и продолжить атаку далее, в сторону поселка Косица, за который уже идет бой.
На северо-восточном фланге прорыва ВСУ в Курской области обозначился конкретный оперативный кризис. Чуть западнее русские войска вышли к населенному пункту Старая Сорочина, что является частью сельской агломерации с центром в Малой Локне – главной опорной точке неприятеля севернее Суджи. Это ставит все силы противника в районе сел Новая Сорочина и Орловка под угрозу попасть в кольцо. У оппонента еще есть возможность проскочить на юг из зоны оперативного окружения. Ситуация для него осложнена особенностью местности. В сельхозугодьях есть лишь один вариант укрыться – лесные посадки вдоль железнодорожной ветки, протянувшейся с севера на юг через Малую Локню.
В районе Суджи у ВСУ ситуация также тяжелая. Подразделения противника оставили село Махновка. Штурмовики русской армии приступили к боям за поселок Дмитрюков. Наши подразделения подошли к Бондаревке со стороны села Русская Конопелька. Обстановка для украинских войск стремительно деградирует. Все из-за того, что ВСУ снова решили попытаться наступать. Это вылилось в то, что еще на этапе сосредоточения ВС РФ начали бить по скоплениям врага всем, чем только можно. Этим самым и объясняются причины вывода столь скромных сил для первичной попытки прорваться 5 января. Планировалось, по всей видимости, привлечь куда больший по составу "ударный кулак". Киеву удалось использовать его только частично, вероятно, сказалось огневое давление на тылы ВСУ. А как пришла пора резко переходить к обороне, украинскому командованию стало очень не хватить тех сил, которые были выбиты как во время попытки наступать, так и еще до ее начала.
Гастролеры из ГУР
Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что силовиками задержаны трое граждан Украины, которые с гражданами США и Колумбии готовили провокации на день инаугурации. По версии местных властей, группа из трех украинцев, двух американцев и двух колумбийцев планировала теракты.
Стоит вспомнить, что еще после президентских выборов в Венесуэле летом 2024 года в стране вспыхнули протесты, целью которых был отказ от победы Мадуро. Тогда несогласные при поддержке иностранных сил не добились результатов, несмотря на высокий внутриполитический накал.
Теперь, по всей видимости, США и их союзники в регионе, в частности Колумбия, готовятся к новому вмешательству в дела Николаса Мадуро.
Так как сценарий массовых протестов не дал результатов, Вашингтон выбрал иной сценарий, подразумевающий физическую ликвидацию президента Венесуэлы. А боевики ГУР ВСУ, вероятно, самые опытные специалисты в деле устранения определенных лиц террористическими методами.
Но случившееся с другим союзником России, ставшим жертвой тяги Вашингтона к устранению неугодных лидеров, было учтено Каракасом. Сам Мадуро заявил, что "в Венесуэле сирийский сценарий не пройдет".
Вчера, 7 января, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ по флангам Покровско-Мирноградской городской агломерации.