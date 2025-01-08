Цукерберг сдает подельников: союз IT-гигантов и Трампа выйдет боком Лондону

02:07 09.01.2025

8 января 2025



Интересы IT-гигантов Кремниевой долины и Дональда Трампа сходятся в части недовольства политикой Брюсселя, и избранный президент вполне может пойти им навстречу. Их союз выйдет боком Лондону, который слишком замарался в цензурных скандалах в США. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков.



Цифровые гиганты США подстраиваются под повестку Трампа - соучредитель компании Meta* Марк Цукерберг официально прикрывает свои цензурные проекты, включая систему факт-чекинга постов. Происходят большие перестановки и в руководстве Facebook*/Meta*. Главных лоббистов цензуры теперь подвинули.



Из совета директоров соцсети выкинули Ника Клегга - бывшего лидера британских либерал-демократов, принявшего решение о блокировке аккаунтов Трампа. Ему на смену поставили республиканца Джоэля Каплана, экс-советника администрации Джорджа Буша - младшего и критика цензуры.



Цукерберг очень боится последствий для себя после прихода к власти Трампа. Вот он и сдает подельников - жалуется на давление спецслужб и администрации Джо Байдена. Теперь команда Трампа будет добиваться того, чтобы алгоритмы Facebook*/Instagram* помогали продвигать их повестку.



В целом в американских соцсетях наступает период своеобразной оттепели. Главный цензурный комитет Госдепартамента закрывается - республиканцы в Конгрессе перекрыли ему финансирование. Илон Маск в своей соцсети Х раскрыл подробности работы системы цензуры, внедряемой демократами. Другие соцсети постепенно смягчают свои практики модерации контента.



IT-гигантам Кремниевой долины все еще приходится отбиваться от исков республиканских штатов, требующих демонополизировать эту отрасль. Одновременно они умоляют Трампа помочь им отбиться от давления Евросоюза. Их интересы сходятся в контексте недовольства политикой Брюсселя, так что здесь Трамп вполне может пойти им навстречу. И точно достанется еще и Лондону, который уж слишком сильно замарался в цензурных скандалах в США.



Как передавало EADaily, гендиректор Apple Тим Кук пожертвует на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 1 млн долларов. Об этом сообщало издание Axios со ссылкой на источники.



Тим Кук совершит пожертвование лично, а не от лица компании, поскольку "считает, что инаугурация - это великая американская традиция, и жертвует на нее в духе единства", отмечало издание.



Средства в фонд инаугурации Дональда Трампа уже перечислили такие крупные компании, как Amazon, Meta*, OpenAI, Uber и General Motors.