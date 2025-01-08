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Глобалисты надеются затормозить фрагментацию планетарной экономики
02:41 09.01.2025

Мир погружается в период недоверия, непредсказуемости и нестабильности

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
08.01.2025

Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить в наихудших условиях нарастающей фрагментации и обострения мировых конфликтов. Такой вывод следует из новых оценок уровня мирового сотрудничества в сферах торговли, технологий, природных ресурсов, медицины и безопасности. Прошедший год уже был наихудшим во многих перечисленных сферах. А наступивший 2025 год обещает побить прошлогодние рекорды по уровню нестабильности, недоверия и непредсказуемости. Авторы нового издания "Барометра глобального сотрудничества 2025" считают единственной зоной прогресса климатическое сотрудничество между странами. Но, похоже, что этот вывод был сделан без учета кардинальных изменений климатической политики Вашингтона, а также без учета проблем зеленой энергетики в Европе.

Уровень глобального сотрудничества в последние годы явно деградирует, говорится в новом докладе Всемирного экономического форума (WEF), который подготовлен к ежегодному собранию WEF в Давосе с 20 по 24 января 2025 года. "Глобальные совместные усилия стран будут ослабляться по мере того, как мир переходит от стабильного порядка после холодной войны к новому, более нестабильному и непредсказуемому периоду", – отмечается в новом исследовании под названием "Барометр глобального сотрудничества 2025".

Отсутствие прогресса фиксируется на фоне острых проблем, которые продолжают угрожать мировой экономике. Мир столкнулся со штормовыми вызовами, когда глобальная безопасность находится в кризисной точке, а конкуренция между странами явно обостряется. Климатический кризис усилился, и 2024 год стал самым жарким годом за всю историю, пишут в докладе аналитики WEF и с McKinsey & Company. Экономический рост остается вялым: МВФ прогнозирует глобальный рост всего на 3,2% в 2025 году, а в развитых странах – всего на 1,8%.

Для количественной оценки уровня взаимодействия в докладе используются 41 показатель из пяти ключевых сфер: торговля и капитал, инновации и технологии, климат и природные ресурсы, здоровье и безопасность.

Самые масштабные ухудшения фиксируются сегодня в сфере глобального мира и безопасности. "Мир вступает в состояние большей нестабильности, вызванной высоким уровнем электорального недовольства и геополитического соперничества", – отмечается в докладе. Сотрудничество в сфере безопасности снижается в течение последних семи лет подряд. Показателями деградации сферы безопасности является число вооруженных конфликтов, численность беженцев и количество попыток глобальных институтов остановить эти конфликты. В 2024 году более 122 млн были вынуждены покинуть свои дома по сравнению со 118 млн в 2023 году.

Кроме того, крупные международные институты оказались не в состоянии останавливать продолжающиеся войны и предотвращать возникновение новых вооруженных конфликтов. Совет Безопасности ООН, например, принял меньше резолюций в 2023 году, чем в любой другой год с 2013 года, и не санкционировал новых миротворческих операций ООН с 2014 года. "Неспособность международного сообщества объединиться, чтобы предотвратить или остановить эту эскалацию насилия, вызывает самую серьезную озабоченность", – отмечается в докладе Форума.

Параметры торговли и инвестиций также имеют отрицательную динамику. Спад в этой сфере сотрудничества был вызван сокращением торговли товарами из Китая и развивающихся стран.

Среди позитивных изменений в докладе перечисляются примеры развития новых технологий и цифровизация. Благодаря прогрессу технологий, в частности, цена на литий-ионные аккумуляторы заметно упала в 2023 году. Это снижение было обусловлено инновациями в области технологий разведки и добычи, которые увеличили поставки критически важных минералов.

После пандемии COVID-19 фиксируются позитивные изменения важных показателей в области здравоохранения – таких как детская смертность и ожидаемая продолжительность жизни. Кроме того, биомедицинские инновации и передовые технологии демонстрируют перспективы выявления, диагностики и лечения заболеваний.

Ключевым светлым пятном в отчете WEF 2025 года называется уровень сотрудничества в области климата и природных ресурсов. Глобальное сотрудничество по снижению вредных выбросов, сохранению природных ресурсов и подготовки к последствиям климатического кризиса имеет положительную динамику. Потоки климатического государственного и частного финансирования достигают рекордных уровней. Такое увеличение климатического финансирования помогло стимулировать развитие отраслей низкоуглеродных технологий, считают аналитики WEF. "Несмотря на то что действия по борьбе с изменением климата остаются недостаточными, уровень сотрудничества продолжает иметь положительную тенденцию", – утверждают авторы, которые, вероятно, не имели времени ознакомиться с новой климатической политикой команды избранного президента США Дональда Трампа.

Нет никакого климатического кризиса, и мы не находимся в процессе энергетического перехода к новым источникам энергии, заявил 5 января 2025 года кандидат на пост министра энергетики США Крис Райт.

В качестве примера "стимулирования отраслей низкоуглеродных технологий" можно назвать сокращение производства солнечных панелей в Германии, Бельгии и Нидерландах. Это замедление спроса на панели не позволит достичь Германии цели по достижению углеродной нейтральности к 2045 году. Стоимость производства зеленого водорода остается выше уровня экономической рентабельности.

Приверженцы ушедшей глобализации из WEF, похоже, понимают, что остановить нынешние процессы переформатирования мировой экономики уже невозможно. И поэтому предлагают политикам и лидерам бизнеса самые философские рекомендации. В докладе содержится призыв к лидерам спокойно относиться к нынешней турбулентности и конфликтам, "быстро реагировать на открывающиеся возможности и не упускать из виду то, что может показаться незначительными возможностями для сотрудничества". "Лидеры должны задать себе вопрос не о том, должны ли они сотрудничать, а о том, как это сделать", – советуют эксперты Всемирного экономического форума.

Источник - НГ
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