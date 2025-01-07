Президент Мексики презентовала карту Мексиканской Америки 1607 года

03:35 09.01.2025

В Мексике после слов Трампа о заливе показали карту Мексиканской Америки

Президент Мексики после слов Трампа о заливе показала карту Мексиканской Америки



Трамп ранее предложил переименовать Мексиканский залив в Американский. Президент Мексики после этого показала карту 1607 года с Мексиканской Америкой и отметила, что такое название звучит неплохо



Мексиканская Америка - название части Северной Америки, использовавшееся на картах несколько веков назад, "звучит неплохо", заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Американский.



"Мексиканская Америка - звучит неплохо", - сказала Шейнбаум, показывая карту 1607 года, на которой большая часть Северной Америки, которая охватывает отдельные территории современных США и Мексики, обозначена как America Mexicana.



Бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он указал, что название "Мексиканский залив" признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении сотен лет. В частности, на оно было отражено и на продемонстрированной карте.



Трамп 7 января предложил изменить название залива, заявив, что "Американский залив" - это красивое и уместное название.



Axios отмечает, что территории, показанные на карте, на которую сослалась Шейнбаум, - речь о юго-западной и западной частях США - были получены страной под контроль после американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. До этого они относились к испанским колониям в Америке (Новая Испания, которая существовала с 1535-го по 1821 год), а потом перешли под контроль Мексики, которая получила независимость в 1821-м.



Война завершилась в 1848 году подписанием Договора Гваделупе-Идальго. По нему к США отошли такие территории, как Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и др., Мексика в итоге лишилась примерно половины ранее подконтрольных ей земель.