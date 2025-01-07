В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"

12:50 09.01.2025

Для популяризации экологического образа жизни в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей". До 1 июня 2025 года планируется внедрить платформу с присвоением звания "Экоактивный гражданин". Такие граждане смогут получать скидки на госуслуги и кредиты.



В 2025 году в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей" для популяризации экологического образа жизни. Это предусмотрено проектом указа президента о реализации государственной программы на 2025 год.



Целью движения является улучшение здоровья населения, формирование экологического образа жизни, создание условий для реализации человеческого потенциала и активное вовлечение граждан в экологические инициативы.



Для достижения этих целей основными принципами движения предложено определить:



- Пропаганду ежедневной ходьбы (не менее 10 000 шагов) и бега среди населения.

- Содействие использованию "зеленого транспорта", включая велосипеды.

- Сокращение использования пластиковых изделий.

- Предотвращение пищевых отходов.

- Рациональное использование ресурсов воды, газа и электроэнергии.



Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Министерству цифровых технологий планируется поручить до 1 июня 2025 года запустить платформу в рамках движения "Один миллион зеленых семей".



На платформе будет предусмотрено присвоение звания "Экоактивный гражданин" тем, кто достиг высоких показателей, с предоставлением следующих преимуществ:



- 10% скидки на пользование государственными услугами.

- Скидки на получение потребительских кредитов в банках, где доля государства превышает 50%.



Кроме того, семьям, в которых все совершеннолетние члены имеют статус "Экоактивный гражданин", будет присваиваться звание "Зеленая семья". Такие семьи смогут участвовать в ежегодной лотерее, в которой будет разыграно 14 электромобилей.



Также в рамках движения планируется проведение конкурсов "Самая чистая махалля" и "Самая зеленая махалля" среди махаллей, где половина жителей имеют статус "Зеленая семья".



Победители конкурсов получат 500 млн сумов для:



- Строительства детских площадок.

- Создания зеленых парков.

- Обустройства площадок для сбора отходов и установки мусорных контейнеров.