|В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
12:50 09.01.2025
Для популяризации экологического образа жизни в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей". До 1 июня 2025 года планируется внедрить платформу с присвоением звания "Экоактивный гражданин". Такие граждане смогут получать скидки на госуслуги и кредиты.
В 2025 году в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей" для популяризации экологического образа жизни. Это предусмотрено проектом указа президента о реализации государственной программы на 2025 год.
Целью движения является улучшение здоровья населения, формирование экологического образа жизни, создание условий для реализации человеческого потенциала и активное вовлечение граждан в экологические инициативы.
Для достижения этих целей основными принципами движения предложено определить:
- Пропаганду ежедневной ходьбы (не менее 10 000 шагов) и бега среди населения.
- Содействие использованию "зеленого транспорта", включая велосипеды.
- Сокращение использования пластиковых изделий.
- Предотвращение пищевых отходов.
- Рациональное использование ресурсов воды, газа и электроэнергии.
Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Министерству цифровых технологий планируется поручить до 1 июня 2025 года запустить платформу в рамках движения "Один миллион зеленых семей".
На платформе будет предусмотрено присвоение звания "Экоактивный гражданин" тем, кто достиг высоких показателей, с предоставлением следующих преимуществ:
- 10% скидки на пользование государственными услугами.
- Скидки на получение потребительских кредитов в банках, где доля государства превышает 50%.
Кроме того, семьям, в которых все совершеннолетние члены имеют статус "Экоактивный гражданин", будет присваиваться звание "Зеленая семья". Такие семьи смогут участвовать в ежегодной лотерее, в которой будет разыграно 14 электромобилей.
Также в рамках движения планируется проведение конкурсов "Самая чистая махалля" и "Самая зеленая махалля" среди махаллей, где половина жителей имеют статус "Зеленая семья".
Победители конкурсов получат 500 млн сумов для:
- Строительства детских площадок.
- Создания зеленых парков.
- Обустройства площадок для сбора отходов и установки мусорных контейнеров.