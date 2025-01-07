 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.01.2025
13:03  Почему Грузия и Армения поменялись местами
12:59  Раскрыто, на что Трамп попытается обменять Украину
12:56  Передел мира: Путин, застолбив Антарктиду, обнулит планы Трампа в Арктике
12:50  В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
03:35  Президент Мексики презентовала карту Мексиканской Америки 1607 года
02:41  Глобалисты надеются затормозить фрагментацию планетарной экономики
02:07  Цукерберг сдает подельников: союз IT-гигантов и Трампа выйдет боком Лондону

01:29  Демократию заказывали? Почему миллионы испанцев благодарны диктатору Франко
Среда, 08.01.2025
21:09  Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
20:34  ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:29  Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:23  Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали пособие - стипендию Киссинджера
20:17  Что ждет Украину в 2025 году
20:14  ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии
20:09  Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС
20:04  Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
15:48  Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды
15:45  Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе
15:40  "Мы оказались рабами": СВО заставила прозреть украинского журналиста
15:37  Межгосударственное объединение БРИКС: горизонты взаимодействия в 2025 году
15:26  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию
14:50  Специально для RT: История с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева
13:39  Uzbekistan Airways прокомментировала инцидент с домогательством на борту самолета
13:36  В Таджикистане 2025-2030 объявлены "Годами развития цифровой экономики и инноваций"
13:33  США начали переговоры с "Талибаном" об обмене пленными
13:28  В Кыргызстане доля сайтов с контентом на кыргызском языке составляет около 37%
13:25  Министерская роскошь теперь вне закона: президент Узбекистана запретил необоснованные расходы
13:19  Центральная Азия и Китай отметили праздники торжественными клятвами о безграничном партнерстве
13:17  The Guardian: Элитный спецназ Британии убивал всех мужчин подряд в Афганистане
13:14  Токаев объяснил, зачем вернули должность первого заместителя главы АП
13:11  Легализация казино в Кыргызстане: результаты не оправдали ожиданий
13:04  К вопросу о январских событиях - Д.Ашимбаев
13:03  Премьеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по вопросу границы
12:59  В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году
12:46  "Стойкость России". Запад разочаровался в собственных санкциях
01:22  Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году
00:45  Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:40  Глава ГКНБ Ташиев ставит цели: радикальные заявления и намек на президентство в Кыргызстане
00:19  Вооруженные Силы РФ лишили Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе
00:10  Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы
00:05  ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска
00:01  В Приднестровье – самый крупный кризис после военного 1992 года. Республика замерзает, но не сдается
Вторник, 07.01.2025
23:44  FT: Евросоюзу грозит кризис безопасности из-за России и Трампа
23:35  ООН проводит комплексную оценку готовности Монголии к ИИ
23:04  Российский газ буксует на пути к Китаю: Пекин требует скидок и доступа к запасам
22:24  И Европа, и Азия: как отметили Рождество в странах Ближнего зарубежья (видео)
22:19  Китай продолжает покупать золото второй месяц подряд
22:15  В Душанбе открылся "Торговый дом Узбекистана", специализирующийся на строительных материалах
21:45  Штрафы: что изменилось и что ждет водителей Казахстана в 2025 году
21:41  Синьхуа: Китай проводит полномасштабные спасательные работы после землетрясения
21:35  Вузы в России перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
12:50 09.01.2025

Для популяризации экологического образа жизни в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей". До 1 июня 2025 года планируется внедрить платформу с присвоением звания "Экоактивный гражданин". Такие граждане смогут получать скидки на госуслуги и кредиты.

В 2025 году в Узбекистане планируется запустить общенациональное движение "Один миллион зеленых семей" для популяризации экологического образа жизни. Это предусмотрено проектом указа президента о реализации государственной программы на 2025 год.

Целью движения является улучшение здоровья населения, формирование экологического образа жизни, создание условий для реализации человеческого потенциала и активное вовлечение граждан в экологические инициативы.

Для достижения этих целей основными принципами движения предложено определить:

- Пропаганду ежедневной ходьбы (не менее 10 000 шагов) и бега среди населения.
- Содействие использованию "зеленого транспорта", включая велосипеды.
- Сокращение использования пластиковых изделий.
- Предотвращение пищевых отходов.
- Рациональное использование ресурсов воды, газа и электроэнергии.

Министерству экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Министерству цифровых технологий планируется поручить до 1 июня 2025 года запустить платформу в рамках движения "Один миллион зеленых семей".

На платформе будет предусмотрено присвоение звания "Экоактивный гражданин" тем, кто достиг высоких показателей, с предоставлением следующих преимуществ:

- 10% скидки на пользование государственными услугами.
- Скидки на получение потребительских кредитов в банках, где доля государства превышает 50%.

Кроме того, семьям, в которых все совершеннолетние члены имеют статус "Экоактивный гражданин", будет присваиваться звание "Зеленая семья". Такие семьи смогут участвовать в ежегодной лотерее, в которой будет разыграно 14 электромобилей.

Также в рамках движения планируется проведение конкурсов "Самая чистая махалля" и "Самая зеленая махалля" среди махаллей, где половина жителей имеют статус "Зеленая семья".

Победители конкурсов получат 500 млн сумов для:

- Строительства детских площадок.
- Создания зеленых парков.
- Обустройства площадок для сбора отходов и установки мусорных контейнеров.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736416200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: В рамках поставленных Главой государства задач экономическим блоком Правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики
- Год рабочих профессий: Олжас Бектенов поручил усилить контроль за соблюдением безопасных условий труда и активизировать работу по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики
- В Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по вопросам реализации акции "Таза Қазақстан"
- "КазМунайГаз" разбуривает "атомную нефть"
- Антикоррупционной службой предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 55 млрд тенге
- Об изъятии оружия и боеприпасов в 2024 году
- Руководители РГП "Еңбек" изобличены в коррупции
- МВД: За последние два года возбуждено свыше 120 уголовных дел по ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  