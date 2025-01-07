Передел мира: Путин, застолбив Антарктиду, обнулит планы Трампа в Арктике

12:56 09.01.2025

Блицкриг президента на Южный полюс защитит шестой континент от посягательств американцев



Сергей Аксенов



Свистопляска с масштабными территориальными претензиями Дональда Трампа продолжается. Накануне он опубликовал карту, на которой территория Канады закрашена в цвета флага Соединенных Штатов.



Так избранный президент США обыграл свое намерение присоединить соседнюю страну в качестве 51-го штата. И если вначале это воспринималось как шутка, пусть и на грани, то теперь все больше канадских политиков дают публичные обещания противостоять экспансии Вашингтона. Значит, восприняли угрозу всерьез.



Одновременно сын Трампа съездил в Гренландию, где активно действует движение сторонников выхода этого крупнейшего на планете острова из датской юрисдикции. Несмотря на заявленный туристический характер визита, Трамп-младший встретился с местными фанатами своего отца в MAGA-бейсболках. В Копенгагене все поняли правильно. Вымученная ремарка премьерши Дании - мол, "Гренландия принадлежит гренландцам" и не продается, выглядит как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.



Догадаться, зачем Трамп вцепился в северные страны, несложно. Сейчас Вашингтон контролирует узкий арктический сектор, опирающийся лишь на Аляску. По площади он сопоставим с владениями Норвегии.



Заполучив Канаду и Гренландию, США увеличат площадь своего сектора примерно в 5−6 раз. Он станет немногим меньше российской доли. А это доступ к нефтегазовым богатствам шельфа (любимая тема Трампа) и контроль морских путей. Фактически Арктика будет поделена между США и Россией. Масштабно?



Таким образом будущее противостояние в Северном Ледовитом океане приобретает все более ясные черты. Если раньше западные страны, контролирующие небольшие сектора, были вынуждены координировать свою позицию, что в целом затрудняло (хотя и не препятствовало полностью) их совместные действия по сдерживанию Москвы в высоких широтах, то в случае появления единого американского центра управления нам следует ожидать проблем. Морская граница России с США длиной в тысячи миль - не шутка…



Причем это может оказаться программой-минимум Вашингтона. Две других геополитических "фишки" Трампа, с которыми он сейчас носится, - возвращение Панамского канала и переименование Мексиканского залива в Американский залив (об этом избранный президент заявил на пресс-конференции во Флориде) недвусмысленно указывают на стремление распространить прямое влияние, а может и заиметь территориальные владения (война с Мексикой уже была) не только на севере, но и на юге американского континента.



Такая экспансия соответствует известной доктрине Монро, объявляющей всю Америку - Северную, Центральную и Южную - своего рода "задним двором" Вашингтона и зоной, закрытой для вмешательства европейцев и остального мира (Панамским каналом рулит Китай, утверждает Трамп).



Отступая из других регионов планеты, отказываясь нести ответственность за тамошние конфликты, возвращая производство домой, в США, логично укрепить зону влияния у себя под боком.



До каких рубежей может происходить это ползучее наступление Вашингтона? Вероятно, до естественных границ континента в южном полушарии. Тем более в Аргентине сейчас рулит идеологический союзник Трампа и его соратника Илона Маска - махровый либертарианец Хавьер Милей. И хотя самую крайнюю точку - мыс Горн, контролирует Чили, где у власти президент с репутацией левого политика, уверенно утверждать, что это может стать препятствием для американской экспансии, не возьмется, пожалуй, никто.



Не исключено, что этот процесс уже запущен. В первых числах января стало известно, что президент Чили Габриэль Борич совершил поездку в Антарктиду и стал первым латиноамериканским лидером, посетившим Южный полюс.



Помимо чилийской полярной станции он побывал и на американской станции "Амундсен-Скотт". Вместе с Боричем в Антарктиде отметились министр национальной обороны Чили Майя Фернандес, а также командующие военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными силами.



И хотя Борич во льдах порассуждал о том, что Антарктида должна оставаться "континентом науки и мира", высокопоставленные военные в составе его делегации, а также паломничество на базу США заставляют задуматься об истинных целях этой "разведки боем".



Что если естественные границы американского континента в Сантьяго и Вашингтоне хотели бы продлить за пролив Дрейка - до самого побережья Антарктиды или даже до Южного полюса, по аналогии с Арктикой? Ведь территория шестого континента ничейная.



Такому поведению есть объяснение. Глобальное потепление, накрывшее планету, привело к таянию льдов, в том числе и ледников Антарктиды.



Если однажды многокилометровый лед сойдет в океан и откроются пространства, скрывающие огромные залежи полезных ископаемых, пригодных для разработки, иметь в этом деле приоритет окажется крайне выгодным. Одно только нефтяное месторождение, открытое там Россией, содержит в 10 раз больше углеводородов, чем было добыто в Северном море за 50 лет. Есть за что драться.



Сейчас статус Антарктиды определяется конвенцией, которая исключает принадлежность ее территории какому-либо государству и разрешает только научную деятельность. Однако множество стран сформулировали свои территориальные претензии.



Среди них Чили и Аргентина, претендующие на один и тот же сектор, близко расположенные Австралия и Новая Зеландия, традиционные европейские колонизаторы - Британия и Франция и, как ни странно, Норвегия. А вот Китаю в Антарктиде ничего не надо.



Особую позицию до сих пор занимали Россия и США. Они не только сами не собирались захватывать новые земли в Антарктиде, но и отказывались признавать территориальные претензии других стран, настаивая на сохранении нейтрального статуса континента, как земли, используемой в интересах всего человечества.



Вот что значит настоящие лидеры! Такой подход особо ценен, так как обе сверхдержавы имели технические возможности для экспансии в отличии от других миролюбивых, но слабых стран.



Неужели теперь, с приходом Трампа, Вашингтон отринет этот ответственный подход? Очень может быть. История с Канадой и Гренландией прямо указывает на такое. В эпоху тектонических геополитических сдвигов возможно всякое.



Если так, то отстоять Антарктиду, не позволить неоколониалистам "распилить" ее на куски может только Россия. Тем более, именно нашим путешественникам из экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" принадлежит честь открытия ледяного континента в 1820 году.



Огромный вклад в изучение Антарктиды внес и Советский Союз. Тогда там работали свыше десятка постоянных станций, а на Полюсе недоступности даже установили бюст Ленина (утверждают, что он стоит там до сих пор).



И сейчас таких станций не менее семи. На одной из них - "Беллинсгаузен" действует единственный на материке православный храм. Наши полярники только что встретили в нем Рождество. Идеологические приоритеты сменились, но миссия жива и Москве было бы полезно продолжить отстаивать свои позиции.



Возможно, делу поможет личный визит в Антарктиду Владимира Путина. Тем более в 2020 году во время дистанционного открытия нового зимовочного комплекса на станции "Восток" он это пообещал сидевшему рядом Батьке Лукашенко (белорусские полярники тоже есть на континенте). Президент России, как известно, склонен, к рискованным приключениям. Достаточно вспомнить его погружение на батискафе в глубины Байкала, поиск амфор Фанагории, полет со стерхами. Так почему бы не отправиться на Южный полюс?



Это был бы сильный политический ход: прямо с Южного полюса или Полюса недоступности объявить, что Москва не потерпит приватизации кем бы то ни было открытого русскими континента. Сделать шаг в интересах всей планеты, еще раз подтвердив свой глобальный статус.



Подобный блицкриг Путина "взорвет" Запад, дискредитирует его захватнические планы, а кроме того уравновесит эффект от будущей экспансии Трампа в противоположной точке глобуса - в Арктике…