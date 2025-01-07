Раскрыто, на что Трамп попытается обменять Украину

12:59 09.01.2025

Американист Блохин раскрыл, какую сделку по Украине предложит Трамп Путину



Политолог-американист Константин Блохин высказал мнение о том, как избранный президент США Дональд Трамп может выстраивать свое видение решения украинского конфликта. По его словам, он попытается в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным обменять Украину на уступки России по другим геополитическим вопросам, важным для Вашингтона. Но не факт, что Россия сможет на такие уступки пойти.



"Он будет пытаться заключить с Россией сделку", - приводит РИА Новости слова эксперта. По словам Блохина, для Трампа главным приоритетом является сдерживание Китая, поэтому он попытается обменять свой отказ от поддержки Украины на сокращение Россией стратегического партнерства с Китаем.



"Понятно, что для нас это неприемлемо", - отметил эксперт, подчеркнув, что из-за этого пространство для маневра по украинскому конфликту будет резко сокращено.



По мнению Блохина, в итоге Трамп просто переложит бремя поддержки Украины на Европу, а Европа заинтересована не в решении конфликта, а в его заморозке, чтобы затем нарастить мощности ВПК и продолжить усилия по интеграции Украины в НАТО.



В этой связи эксперт считает, что реальным драйвером к переговорному процессу по Украине может быть не позиция Трампа или Европы, а убедительная победа ВС РФ.



Эмма Грибова