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Российские суды за год вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам
14:09 09.01.2025

Российские суды заочно вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

"За истекший период 2024 года в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц", - говорится в сообщении.

Всего к уголовной ответственности по ст. 359 уголовного кодекса - наемничество - привлечены более 750 человек. "[...] в их число входят граждане Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, подданные Швеции, Великобритании и Северной Ирландии, других государств", - отметили в ведомстве.

Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дел, находящихся в производстве главного следственного управления Следственного комитета России.

В отношении наемников российские суды выносили приговоры к лишению свободы в колониях строгого режима, а также к конфискации имущества, равного сумме полученного за участие в боевых действиях вознаграждения.

В конце декабря Австралия обратилась к России по поводу задержания российскими военными своего гражданина по обвинению в наемничестве. Оскар Дженкинс был взят в плен под Краматорском, его местонахождение власти Австралии пытались установить еще с августа.

Источник - РБК
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