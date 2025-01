Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии

14:11 09.01.2025 Tекст: Станислав Лещенко



Внезапно оказалось, что школы Литвы могут отстоять свои названия, связанные с важнейшими деятелями русской культуры. Более того, даже некоторые местные политики стали заявлять, что "следует быть внимательными к русской культуре" и что русских "нельзя наказывать" только за то, что они русские. Похоже, в одной из самых русофобских стран Прибалтики прошли пик русофобии. Как это произошло?



Сразу два образовательных учреждения Литвы, предназначенные для русскоязычных школьников, предприняли демарш – наотрез отказались менять свои имена, которые, по мнению местных националистов, "пропагандируют период русской оккупации". Вильнюсская гимназия имени Пушкина в Вильнюсе не планирует отказываться от этого названия – директор учебного заведения Алексей Пержу подчеркивает, что таково общее желание педагогов и родителей. Он не скрывает, что им постоянно рекомендуют переименовать гимназию – и поэтому гимназическое сообщество вынуждено вновь и вновь подтверждать свой отказ.



Аналогичным образом от переименования отказалась вильнюсская гимназия имени русского актера Василия Качалова. Ее директор Роза Диментова заявила, что название не мешает учебному заведению выполнять свои функции. "Мы думали, как в названии отразить некое лицо нашей школы. Качалов родился в Вильнюсе, жил в Вильнюсе, учился в нашей гимназии, поэтому мы решили, что было бы неплохо назвать ее в его честь", – сказала она. Диментова дала понять, что русское сообщество Литвы не намерено отказываться от своих корней.



Для понимания: литовское Министерство образования не приказывало напрямую обеим гимназиям отказаться от своих названий, оно всего лишь "настоятельно рекомендовало" это сделать. Но все прекрасно понимают, что в случае пренебрежения этими рекомендациями чиновники способны устроить непокорным школам всевозможные неприятности.



Например, год назад, взвесив все возможные негативные последствия, согласилась отказаться от своего имени вильнюсская гимназия имени Софьи Ковалевской. Такое название она носила в связи с тем, что предлагала русским детям образование с математическим уклоном. Но в 2024-м ее педагоги и родительское сообщество сочли за лучшее переименоваться в банальную Вильнюсскую столичную гимназию.



Аналогичным образом два года назад переименовалась и существовавшая в Каунасе гимназия имени Пушкина – теперь это просто Каунасская международная гимназия. В этом ряду стоит упомянуть переименование вильнюсской гимназии, носившей имя знаменитой литовской поэтессы Саломеи Нерис. Она не была этнической русской, но рассматривается в современной Литве как "пособница русских оккупантов": за то, что ратовала за вступление республики в состав СССР, а во время Великой Отечественной войны неоднократно выезжала на фронт, воодушевляя бойцов чтением своих стихов. За это литовские власти в прошлом году решили снести памятник Нерис в Вильнюсе и переименовать несколько улиц, названных в ее честь.



Борьба за полное искоренение в Литве российского и советского культурного наследия началась три года назад. Эту кампанию возглавил тогдашний министр культуры Симонас Кайрис, который еще до начала СВО распорядился ввести для въезжающих российских артистов специальный опросник. Тех, кто не сумел "правильно" ответить на вопросы (в частности, о принадлежности Крыма), до литовской аудитории не допускали.



Потом Кайрис велел переименовать литовский Русский драматический театр в Старый вильнюсский театр. Наконец, министр пришел к мысли о необходимости введения всеобщего "ментального карантина" на российскую культуру – поскольку, по его мнению, "Россия сознательно использует культуру как оружие".



Услышав пожелание Кайриса о "карантине", литовские культурные учреждения взяли под козырек. Так, в январе 2023 года литовский Национальный театр оперы и балета исключил из своего репертуара все произведения русских композиторов – отмене, в частности, подверглись балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик" Чайковского и "Весна священная" Игоря Стравинского. Чтобы угодить Кайрису, другие литовские театры тоже избавились от творений русских писателей и композиторов.



Что характерно, как и в случае с именами русских гимназий власть не отдавала прямого приказа избавиться от произведений русских авторов – Кайрис лишь подал соответствующую рекомендацию, лицемерно добавив, что оставляет решение на совесть самих театров. Но театральное руководство, все поняв правильно, постановило, что "сейчас не время для русской культуры в Литве".



Это дало Кайрису возможность объявить, что зачистка русской культуры осуществляется не по распоряжениям сверху, а в силу низовых инициатив. А премьер-министр Ингрида Шимоните одобрительно сказала: "Я думаю, что в нашем обществе есть интоксикация русской культурой. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще".



На ситуацию недавно обратило внимание американское издание New York Times, рассказавшее, что "Щелкунчик" в литовском Национальном театре оперы и балета заменили на балет "Миллионы Арлекина" итальянского композитора Рикардо Дриго. Кстати, такой выбор показывает невежество литовских "дерусификаторов". Ибо композитор Дриго свыше сорока лет плодотворно работал в России (где его называли Ричардом Евгеньевичем), был дирижером Итальянской оперы в Санкт-Петербурге, дирижером и композитором оркестра балетного состава Мариинского театра, осуществлял премьерные, а впоследствии и первые посмертные постановки балетов того же Чайковского. Ставил он и "Щелкунчика".



В New York Times не скрыли, что многие литовские зрители остались очень недовольны заменой "Щелкунчика" на "Миллионы Арлекина". Издание приводит их отзывы. "Щелкунчик" во всем лучше – и музыкой, и танцами, и сюжетом", – отметила 38-летняя Эгле Бредене, с досадой покинувшая театр в антракте, не досидев до конца творения Дриго. Аналогичное мнение выразла 67-летняя Татьяна Кузнецова, сказавшая, что Чайковский "принадлежит всему миру, а не только России". Она добавила, что искусство нельзя мешать с политикой. "Что общего у Чайковского с войной на Украине?" – спрашивает Кристина Борковска, пришедшая в театр с внучкой.



Литовский экс-министр культуры Дарюс Куолис в беседе с New York Times назвал запрет культурных произведений противоречащим самой идее свободы. "Мы боролись с советской властью, чтобы обрести свободу, а не чтобы запрещать произведения искусства", – заявил он.



Однако минувшей осенью в Литве произошли события, которые дают основание предположить, что нижняя точка борьбы со всем русским в этом государстве уже пройдена. Зачисткой русской культуры занималась партия "Союз отечество – Христианские демократы Литвы" во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом. В октябре 2024-го в Литве состоялись парламентские выборы, по итогам которых прежняя правящая партия, членом которой был и Симонас Кайрис, потеряла власть. Их сменщики несколько отошли от жестких русофобских установок своих предшественников и даже пытаются смягчить некоторые из принятых ими законов.



Например, новый министр внутренних дел Владислав Кондратович (Социал-демократическая партия Литвы) распорядился отложить исполнение принятого прошлой обладательницей этого поста Агне Билотайте запрета на сдачу экзаменов по вождению на русском языке. Новый же министр экономики Лукас Савицкас ("Демократический союз "Во имя Литвы") пообещал смягчить санкционную политику государства, а бизнесмены страны открыто требуют, чтобы эти смягчения оказались значительными.



В свою очередь, новый министр культуры Шарунас Бирутис допустил другую "вольность" – перед введением в должность он заявил, что не надо путать культуру с политикой и навешивать негативный ярлык на всех представителей русской национальности. "У палки два конца. Мы прекрасно понимаем, что русский народ – это не Кремль. Так или иначе, они были нашими соседями на протяжении тысячелетий и, по-видимому, продолжат оставаться ими в будущем", – сказал Бирутис.



Эти слова вызвали негодование националистов – особенно возмутился бывший глава минкульта Симонас Кайрис. Он заявил, что суждения Бирутиса "заставили его оцепенеть". По его мнению, новый министр либо застрял в периоде 2012-2016 годов и "пропустил контекст", либо это "вопрос его мировоззрения". Кайрис испугался, что если Литва ослабит гонения на русскую культуру, то Украина может ее "неправильно понять".



Но литовские соцдемы отказались дистанцироваться назначенного ими главы Минкульта. "Я думаю, нам следует быть внимательными к той русской культуре, которая не соответствует нашим демократическим ценностям. Однако классика есть классика, особенно в музыке", – заявил глава фракции социал-демократов в Сейме, экс-посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас. По его словам, "нет необходимости приглашать в Литву противоречивые (российские – прим. ВЗГЛЯД) коллективы", которые отказываются однозначно поддержать Украину. "Однако я считаю, что решения должны принимать сами артисты. Есть советы, которые решают, создают репертуар, поэтому, возможно, им следует предоставить больше свободы", – сказал Мотузас.



То, что над Литвой, возможно, задули свежие ветры, подтвердил тот факт, что, судя по всему, уже приговоренный к сносу памятник Саломее Нерис уцелеет, а улицы, носящие ее имя, сохранят его.



Бирутис заявил, что "художники – не политики и требовать от них такой же ответственности, как от нас, политиков независимой Литвы, что они так или иначе не выступали против оккупации, я думаю, нельзя". И вообще, по словам нового главы Минкульта, нужно отделять политические взгляды литовских литераторов, художников, кинематографистов советского времени от их творчества. "Могу смело сказать, что Саломея Нерис как поэтесса – гениальна. Другой такой гениальной поэтессы в истории нашей литературы у нас точно не было. Сейчас судить о ее политических отклонениях, осуждать их с позиции сегодняшнего дня очень легко. Так или иначе, художники всегда были утопистами, скажем так, и левыми", – добавил Бирутис.



Столь вольные по нынешним временам суждения нового министра навлекли на него шквал проклятий в соцсетях со стороны националистов – они называют его "агентом Москвы". Бирутис не исключает, что травля была целенаправленно спланирована и полагает, что литовским спецслужбам стоило бы этим заняться. "Содержание (оскорбительных посланий – прим. ВЗГЛЯД) очень похожее, выражения очень похожи. Я получил около 300 комментариев в своем онлайн-профиле, и моя семья тоже", – рассказал министр.



При этом он остается на своей прежней позиции и продолжает настаивать на том, что нельзя "ставить клеймо" на русской культуре и русском языке. "Русский язык – одна из важнейших частей русской культуры. Кто хочет запретить культуру, я понимаю, хочет запретить и язык. Это недоразумение, потому что у многих наших лояльных Литве граждан в паспортах указана русская национальность. Мы не можем их за это наказывать", – сказал министр.



Более того, он сам обвинил оголтелых литовских националистов в работе на Кремль. "Заявив публично, что мы дистанцируемся от этого народа как нации, от их языка, мы окажем себе медвежью услугу и во многом будем соответствовать нарративу Кремля о том, что русских ненавидят. Те, кто это делает, совершает одолжение Кремлю. Я думаю, нам нужно перестать это делать, вырасти из этого и стать более осознанными. Для меня странно, что мы можем стать похожими на Талибан*, на хунвейбинов Мао, даже на фашистскую Германию, терпя подобные заявления и, повторяю, служа Кремлю. Мы не должны допускать таких ошибок", – подчеркнул Шарунас Бирутис.



Отказ вильнюсских гимназий Пушкина и Качалова сменить имена стал одним из признаков намечающегося в Литве "потепления". Администрация этих учебных заведений справедливо полагает, что им уже удалось перетерпеть самые тяжелые времена правления ландсбергистов, а дальше "гайки" могут частично и "развинтить". Еще недавно Литва по справедливости считалась одним из самых русофобских государств мира. И если даже тут заговорили о вреде нападок на русский язык и культуру, то это служит явным свидетельством назревающих в Евросоюзе перемен. Источник - Взгляд

