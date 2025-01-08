Специально для RT: Трамп довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах

14:17 09.01.2025

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir



Вопреки первоначальной реакции представителей западного мира на заявления Дональда Трампа о желании присоединить Канаду, купить Гренландию и восстановить прямой контроль США над Панамским каналом, сводивших все к сумасбродному желанию эпатажа, все это оказалось не эпатажем, не шоу, а новой политической реальностью. Планы Трампа обсуждают, им собираются противостоять, апеллируют к ООН… В общем, находятся в полушаге от фазы гнева к фазе торга. Это было, впрочем, вполне предсказуемо. Ведь Трамп не обозначил в своих заявлениях ничего, что не обсуждалось бы американскими политиками в предшествующие исторические эпохи. География за последние 100 лет изменилась незначительно, а последние 30 лет движения по пути к постпространственному миру вполне можно считать зигзагом истории. Собственно, Трамп никогда и не скрывал, что под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" скрывается идея нового издания Pax Americana именно как пространственной империи.



