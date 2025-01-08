|Специально для RT: Трамп довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах
14:17 09.01.2025
Профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев @dimonundmir
Вопреки первоначальной реакции представителей западного мира на заявления Дональда Трампа о желании присоединить Канаду, купить Гренландию и восстановить прямой контроль США над Панамским каналом, сводивших все к сумасбродному желанию эпатажа, все это оказалось не эпатажем, не шоу, а новой политической реальностью. Планы Трампа обсуждают, им собираются противостоять, апеллируют к ООН… В общем, находятся в полушаге от фазы гнева к фазе торга. Это было, впрочем, вполне предсказуемо. Ведь Трамп не обозначил в своих заявлениях ничего, что не обсуждалось бы американскими политиками в предшествующие исторические эпохи. География за последние 100 лет изменилась незначительно, а последние 30 лет движения по пути к постпространственному миру вполне можно считать зигзагом истории. Собственно, Трамп никогда и не скрывал, что под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" скрывается идея нового издания Pax Americana именно как пространственной империи.
Для Дональда Трампа стратегия нового фронтира Америки вполне логична.
• Американскому обществу доктрина Трампа, даже если не появится реальный результат, будет преподнесена как значительный шаг к новому величию США. Трампу с учетом разбалансированности американского общества быстрый успех очень нужен, а сделать таковым прекращение войны на Украине на американских условиях явно не получается. Куда дальше заведет американское общество неизбежная в таком случае волна реваншизма, в команде Трампа предпочитают не думать.
• Новый евро-атлантический фронтир - попытка сформировать целостный (прежде всего с геоэкономической точки зрения, но также с геополитической) макрорегион, обеспечивающий устойчивость США даже в условиях кризиса американоцентричной глобализации. Похоже, подобный сценарий американской элитой, если судить по появлению доктрины Трампа, стал вполне допускаться.
• Наконец, выстраивание нового фронтира, начиная именно с Евро-Атлантики, служит предотвращению контроля над евро-атлантическими институтами со стороны враждебных Трампу либерал-глобалистских сил, пытающихся окопаться именно в Европе.
Рискнем, впрочем, предположить, что заявленные Трампом три "позиции" для пересмотра пространственно-государственного статус-кво лишь пробный шар. Дальше список "исконно американских территорий", которые в той или иной форме желательно передать или вернуть под американский контроль, будет расширен. Логика "геополитического нахрапа" не сработала в отношении России, но она, похоже, эффективна в отношении союзников США, ощущающих свою слабость и зависимость от гегемона. А главное - прекрасно понимающих, что у них нет возможности сопротивления действиям США, если они приобретут минимальный силовой оттенок.
На "объединенном" Западе даже не понимают, что Трамп просто довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах. В Европе искренне считали, что тоже имеют некий голос в установлении правил, применяемых к кому угодно, только не к ним, делая очень много для разрушения международного права, хоть как-то ограничивавшего право сильного. Но логика мирового развития такова, что они сами были обречены стать объектом применения подобных правил. Их, как выяснилось, устанавливают в Вашингтоне и только там. Проще говоря, они стали геополитической дичью для более крупного хищника.