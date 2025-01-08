Кыргызские ученые напророчили сильное землетрясение в Алматы. Казахстанские эксперты опровергают этот прогноз

14:27 09.01.2025

Климатические кошмары напрогнозировали на год Змеи американские, британские, китайские и европейские ученые: засухи, наводнения, активность вулканов и землетрясения. А директор Кырзызского института сейсмологии Канат Абдрахматов в своем прогнозе вообще посулил Алматы сильное землетрясение в 2025-2026 годах.



Можно ли верить этим предсказаниям? Особенно американским климатологам Леонарду Охэнену и Манучеру Ширази? Они связали рост солнечной активности с прогрессивным таянием ледников, что может привести к просадке почв, движению литосферных плит и оживлению вулканической деятельности не только в южном полушарии. В прошлом году Алматы дважды трясло довольно ощутимо. Ученые правы?



Справка "Каравана"

С начала 2024 года в мире произошло более 20 землетрясений магнитудой от 5-6 до 7-9. От Южной Америки до юга Канады. От Тихоокеанского региона до Китая (там трижды) и Центральной Азии. От Турции до Балкан.



Что происходит? Почему в прошлом году трясло даже Костанайскую, Акмолинскую и Карагандинскую области? За профессиональными комментариями "Караван" обратился в Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК (ННЦСНИИ).



Нет поводов для паники



Наши эксперты, вопреки прогнозу кыргызского коллеги, считают, что "в мире нет стопроцентного прогноза землетрясений, чтобы указать точное время, место и их силу… Чтобы собрать информацию для оценки ситуации, надо иметь расширенную сеть станций наблюдения за состоянием земной коры… Нет предпосылок для разрушительного землетрясения".



Как следует из ответа ННЦСНИИ "Каравану", в Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях, да, случались удары из-под земли. Почему? Потому что там идет добыча полезных ископаемых. Но эти удары ничтожные. "Локальные станции надо установить в местах, где происходит добыча полезных ископаемых для регистрации слабых землетрясений и определения их влияния на геологическую среду… Нынешняя ситуация является стабильной…Землетрясения с магнитудой 7 и более баллов там не ожидаются".



В 2024 году составлена оценка сейсмической ситуации. "Оценка остается стабильной. Предпосылок для разрушительного землетрясения нет".



То есть граждане могут спать спокойно.



Справка "Каравана"

В 1998 году были разработаны национальные нормы, которые обновляли в 2001-2017 годах четыре раза.



Кроме того, как следует из ответа редакции, "по поручению акима Алматы Досаева Е.А. ННЦСНИИ проводил в 2023-2024 годах паспортизацию городских зданий. Ни одно не строилось без учета правил и норм строительства. За исключением частных застройщиков. Определить, какие являются сейсмоопасными, можно только после завершения паспортизации".



И две очень существенные добивки: "Паспортизация никак не меняет статус после оценки". И дальше: "Страховщики не брали объекты на страхование без заключения аккредитованной организации об их сейсмостойкости".



Два вопроса руководству института: насколько он может контролировать строительство новых жилых комплексов на предмет сейсмоустойчивости, и можно ли вернуть практику технадзора в сегодняшних рыночных условиях? Ответы повергли в ступор.



Оказывается – нет!



Картонные стены против "железных" правил рынка



В 2017-2018 годах специалисты КазНИИСА обследовали на сейсмостойкость более 10 500 зданий. Написали электронные паспорта. И там были рекомендации по сейсмоусилению. Тогда в отчете было сказано, что почти треть построек в южной столице не соответствует нормам сейсмостойкости. Тысяча домов признана ветхими. "Они рекомендованы к сносу в рамках реновации, поскольку их усиление невозможно". По программе реновации укрепляются только социальные объекты: больницы, школы, детские сады, отдельные здания госучреждений.



И еще одна метка: "Сегодня даже частники не строят дома без железобетонных вертикальных сердечников".



В то же время паспортизация носит рекомендательный характер, поскольку у институтов нет других полномочий.



Вопрос "Каравана" ННЦСНИИ: "Насколько институт может контролировать строительство новых жилых комплексов?" – дал ответ, который вызвал еще больше вопросов. Но уже не к институту.



Цитируем. "У нас рыночная экономика. Если застройщик обращается к нам – можем осуществлять контроль за строительством на договорной основе. Для этого у нас есть специализированный отдел и аккредитованные специалисты с большим опытом работы… Возможно ли вернуть практику технадзора в нынешних рыночных условиях – вопрос не совсем корректный… В советское время существовал авторский надзор и государственный архитектурный строительный контроль – ГАСК… Сегодня ГАСК не осуществляет "тотальный контроль", так как строительство носит уведомительный характер. Заказчик имеет право привлекать любых специалистов для контроля в рамках рыночных отношений. Эта практика применяется во всем мире".



Справка "Каравана"

Эту практику начали пересматривать после сокрушительных землетрясений в Индии, Турции, Афганистане, Японии, Китае, Уругвае, Чили, ряде других стран. Это когда выяснилось, что застройщики пренебрегали правилами сейсмоустойчивости при строительстве новых зданий. А в результате – десятки тысяч жертв.



В Алматы новые жилые комплексы построены с нарушением правил безопасности. Многоэтажки стоят впритык друг к другу. В случае сильного землетрясения лифтов в домах отключают. Жильцы вынуждены бегом спускаться с 12-16-этажных башен по лестницам. Если повторный удар будет сильнее, не факт, что люди не запаникуют. А если добегут до "земли", то в состоянии стресса вряд ли сразу найдут место, где на них не обрушатся их собственные квартиры. Потому что "точечную" застройку в Казахстане формально на бумаге запретили. А по факту она продолжается.



Между "человейниками" – всего-то 20-40 метров. Братская могила?



Три-четыре года назад депутаты мажилиса говорили об этом. Даже поправки в законы придумали. Но строительное лобби умудрилось их "законсервировать".



По словам инженера-строителя Сергея Канюкова (профессиональнй стаж 46 лет), алматинские 4-этажки, построенные по советским СНиПам в 1960-х годах, могут простоять еще лет 50-70, хотя им отмеряли не более 50-60. "Потому что формально их строили на 5-6 баллов. Но на самом деле с учетом – на 7-8. А еще эти модельно-опытные здания СССР строил в нескольких странах, где часто трясет. Так что наши алматинские ребята понимали, как надо строить".



Кстати, эту версию подтвердили и в КазНИИСА. А также потомственный строитель, член Союза строителей Казахстана Тимур Нуртаев: "Многоэтажные дома в Алматы хорошо армированы. Их строят из бетона, который чем больше находится на природе и впитывает влагу, тем прочнее становится. Кирпич не обладает таким свойствами, с годами становится хрупким".



Большинство зданий в южной столице возведены именно по советским СНиПам. Кроме, конечно, точечных многоэтажек. Ну и как после этого оценивать прогноз кыргызского эксперта, если новостройки Алматы выстояли после двух ударов стихии?



Мы и они. Кто лучше?



Накопал в Инете: некоторые казахстанские нормы сейсмостойкости были разработаны с учетом европейской базы данных.



Ответ от ННЦСНИИ: мы как-то можем использовать в работе эти документы. Евросоюз разрешил только пользоваться ими. Но изменять или корректировать не имеем права. "В то же время у нас есть собственные казахстанские нормы. В 2019-2017 годах была проведена их актуализация. Эти нормы – усовершенствованная версия советского законодательства. Однако основные принципы и правила, заложенные в СНиП, сохранены".



Справка "Каравана"

Сейсмологов готовят в КазНИТУ на кафедре "геофизика и сейсмология" по программе магистратуры и докторантуры".



По мнению Сергея Ивановича Канюкова, казахстанским строителям надо следовать советским СНиПам и не обращать внимание на рекомендации зарубежных экспертов, потому что в разных регионах разная сейсмическая ситуация. "Мы не в Японии, не в Индонезии. Там вулкан вызвал тряску. Да, у нас тоже бывает, как в прошлом году. Но покажите, где дом в Алматы упал, как в Турции, например. Не было же такого"?..



Автор: Сергей ТУНИК

9 Января