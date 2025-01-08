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США-Китай. Американцы открытым текстом говорят своему главному конкуренту - иди и убейся об стену
14:38 09.01.2025

США напали на Китай

Виктория Никифорова

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь России в вооруженном конфликте на Украине. Это произошло в ходе ее разговора по видеосвязи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

Интересно получается: Вашингтон помогает Украине на десятки и сотни миллиардов, регулярно подливая бензин в костер конфликта. Вся "помощь" Китая России заключается в том, что Пекин не поддерживает режим американских санкций и продолжает успешно торговать с Москвой вполне мирными товарами типа нефти и газа. При этом женщина из Вашингтона грозит "наказать" КНР. Налицо некоторая несимметричность, не правда ли?

Министр иностранных дел Китая критикует данную политику американских партнеров и апеллирует к опыту ВТО, которая теоретически могла бы вмешаться и запретить США так откровенно заниматься протекционизмом. Но ВТО - сюрприз, сюрприз! - в ситуацию не вмешивается.

В результате получается сюрреалистическая картина: вторая (а если считать по ППС, то и первая) экономика мира находится под чудовищным шквалом санкций первой (а если по ППС, то второй) экономики.

Американцы поджали Китай по абсолютно всем высокотехнологичным отраслям - обкладывают пошлинами и тарифами китайские электромобили, запретили импорт своих самых продвинутых чипов в КНР, не пускают на свой рынок китайский Бигтех. Мало этого - они заставляют все это проделывать и своих вассалов. Те плачут, колются, но вводят санкции.

Все эти протекционистские меры абсолютно незаконны, однако ВТО, МВФ и прочие почтенные международные организации равнодушно взирают на происходящее. Ждать от них помощи - пустое дело, уж мы-то в России знаем это отлично.

Характерно, что если для торговой войны против России предлогом стала СВО, то для торговой войны с Китаем американцам даже повода не потребовалось. Измышления про какие-то недоказанные хакерские атаки, "помощь России", а также про связь компаний типа Tencent с китайской оборонкой выглядят нарочито надуманно и никого убедить не способны. Нет, это просто жесточайшая конкуренция.

Чего Джанет Йеллен хочет от Китая? Чтобы он "перестал производить так много" - это буквальная цитата. Чтобы перестал конкурировать с американскими компаниями, особенно в сфере высоких технологий. Чтобы завысил курс юаня и его товары потеряли бы конкурентоспособность. Чтобы забыл и мечтать о первенстве в сфере искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, космоса, в военной сфере.

Экономика Китая должна кое-как пыхтеть только для того, чтобы он оставался рынком для американских товаров - от сои до джинсов, от чипов до чипсов. Но ни в коем случае не обгонять американцев - это ни-ни.

Поразительная история: американцы открытым текстом говорят своему главному конкуренту - иди и убейся об стену. Откуда вообще такая наглость?

Но в Америке прекрасно помнят, как в 1980-е годы грохнули экономику Японии. На свою беду стремительно развивавшаяся тогда Страна восходящего солнца захватила лидерство в сфере высоких технологией и буквально завалила весь мир своей электроникой, автомобилями, кораблями. Американские компании не выдерживали конкуренции. Американские беллетристы строчили фантастические романы о том, как японцы захватывают власть над миром.

Однако в 1985 году американцы заставили японцев и немцев подписать соглашение Plaza: доллар девальвировался, а немецкая марка и японская йена укреплялись. Результатом стало обрушение экспорта - производители не выдержали конкуренции. Это привело к затяжному кризису в Японии, страна погрязла в долгах и скатилась в рецессию.

Кстати, нашим диванным финаналитикам на заметку - "сильный рубль", которого они так вожделеют, отнюдь не панацея для экономики. В каких-то случаях сильная валюта может экономику вообще прикончить.

Как удалось уговорить японское руководство на этот ритуальный экономический суицид? Да в общем так же, как и немцев: обе страны нашпигованы американскими военными базами, а их элиты целиком и полностью подконтрольны Вашингтону.

Прокрутить тот же трюк с Китаем сегодня не удастся: в военном плане КНР абсолютно самодостаточна, ее руководство полностью суверенно. Поэтому чем больше давят американцы на Китай, тем более нелепо выглядят. Все эти угрозы, санкции, нотации, постоянные заплачки о "проблемах" в китайской экономике - это отчаянный, безнадежный лай голодной собаки, под который китайский караван идет вперед.

В эпоху соглашения Plaza азиатские страны представляли в массе своей "душераздирающее зрелище" - голимая нищета, безнадежная зависимость от США или СССР, коррупция, внутренняя нестабильность.

Сегодня этот регион - самый быстрорастущий в мире. Бурное развитие экономики, образованный и патриотичный средний класс, стремительное освоение новых технологий - в любой лапшевне в глухой вьетнамской деревушке вам к миске фо подадут бесплатный высокоскоростной интернет, да еще и 5G.

Несмотря на все исторические сложности, Китай успешно сотрудничает со всеми своими соседями, находясь в общем тренде роста азиатской экономики. Буквально вчера полноправным членом БРИКС стала Индонезия - крупное государство с процветающей экономикой.

Так что американцы могут угрожать Пекину до посинения - все их санкции в результате ударят по своим же производителям. Те же фабриканты чипов потеряли от четверти до трети доходов после того, как им запретили продавать их Китаю.

Пекин не может ответить на экономическую агрессию Вашингтона одномоментно. Идея о том, что китайцы враз сбросят американские облигации и обрушат доллар, выглядит наивно - таким образом они рискуют порушить и всю свою экономику. Но если Китай сумеет сохранить свой экономический рост, то постепенно он просто задавит массой своего американского конкурента.

Что же делать в такой ситуации Джанет Йеллен? Разве что звонить в Пентагон - исторический опыт подсказывает, что торговые войны такого размаха неизбежно перерастают в войны реальные. Решатся ли на это американцы - вопрос открытый. Последнее время там все чаще живут по украинскому принципу "сгорел сарай - гори и хата".

Источник - РИА Новости
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