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|Министром юстиции Казахстана назначен Ерлан Сарсембаев
14:48 09.01.2025
9 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра юстиции, сообщает Zakon.kz.
Им стал Ерлан Сарсембаев.
"Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области, п. Октябрь. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность "Радиоинженер"; Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева, специальность "Юрист".
Трудовой стаж начинал с работы консультантом, заведующим сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. В разные годы занимал служил в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК. Работал также заведующим Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК; заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
С января 2023 года – судья Конституционного суда Республики Казахстан.
Сегодня, 9 января 2025 года, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева.
Ирина Капитанова