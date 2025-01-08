Министром юстиции Казахстана назначен Ерлан Сарсембаев

14:48 09.01.2025

9 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра юстиции, сообщает Zakon.kz.



Им стал Ерлан Сарсембаев.



"Указом главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.



