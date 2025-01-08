Готовятся просто свалить. На карибский остров Сен-Бартелеми

15:35 09.01.2025

"...И готовятся просто свалить"

Алексей Иванов



Французские СМИ обнаружили у главаря киевского режима Владимира Зеленского еще одну забугорную виллу.



Выяснилось, что наркоман стал владельцем недвижимости на карибском острове Сен-Бартелеми (Сен-Бартельми, Сен-Барт или Сен-Бартс, заморское сообщество Франции - Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy), также известном как "остров миллиардеров".



Сен-Барт считается наиболее безопасным местом для элитного туризма. Здесь можно встретить отдыхающих представителей семей Рокфеллеров, Ротшильдов. Или, например, российско-израильско-португальского мультимиллиардера Романа Абрамовича с ельцинской дочуркой Татьяной и экс-руководителем Администрации Президента РФ Валентином Юмашевым.



Новое имение Зеленского площадью 436 квадратных метров приобретено через посредника. Договор купли-продажи подписала Светлана Пищанская, директор кипрского офшора Aldorante Limited (принадлежащего семье Зеленских; Aldorante LTD - собственник итальянской фирмы San Tommaso S.R.L, на которую записан особняк Зеленского в Форте-деи-Марми на побережье Тирренского моря), криворожская соседка и одноклассница кровавого клоуна, сестра главы Счетной палаты Украины Ольги Пищанской. Светлану называют "подругой детства" Зеленского и одним из самых близких людей в его окружении, подчеркивают "Аргументы и факты". Стоимость сделки составила 17,8 млн евро.



На территории виллы сейчас полным ходом ведутся строительные работы с использованием тяжелой техники. Местная компания Mancar занимается возведением подземного бомбоубежища для Зели.



Комментарий военного обозревателя "Царьграда" Влада Шлепченко: "Что касается приобретения Зеленским виллы на Карибах за 18 миллионов евро с бомбоубежищем. Надо отметить, что вся украинская верхушка готовится рано или поздно бежать. Ни для кого не секрет, что Украина - это не сторона конфликта, которая может победить, или хотя бы свести ситуацию к какому-то более или менее удобоваримому, приемлемому в геополитическом плане проигрышу. Украина - это государство-камикадзе, это государство-самоубийца. Его задача - убить себя об Россию, нанести нам максимальные потери и ущерб. С чем оно прекрасно справляется. Естественно, те люди, которые рулят этим образованием, никто из них не верит даже в какие-то границы 91-го года. Они прекрасно понимают, в чем суть этого проекта. И они просто честно отрабатывают свою вахту. Они зарабатывают на всем, на чем могут. И готовятся просто свалить. Потому что свалить с Украины - это была национальная идея Украины, еще до начала СВО. И, разумеется, никто там не хочет оставаться, после того как война закончится. Ну, никто, кроме русских. Поэтому то, что Зеленский покупает там где-то недвижимость - это вопрос не в том, что его сливают. Вопрос лишь в том, что шила в мешке не утаишь. И тут можно вот что отметить. Известно, что в 2024-м году у биткоина был рекордный взлет по стоимости. Есть мнение, что значительный вклад в рост стоимости биткоина - это освоение той финансовой помощи, которую Украине выделяли Соединенные Штаты и Евросоюз. И десятки миллиардов долларов просто воровались, и переливались в криптовалюту. А украинская элита - это главный источник за последнее время поступлений ликвидности на рынок криптовалют. Потому что это тот капитал, который можно запихнуть на флэшку, и просто свалить куда угодно, и где угодно им пользоваться. Соответственно, масштаб расхищения и обогащения - он просто не представим. Ну и почему бы не купить какую-то недвижимость. Тем более, что недвижимость - это такой фетиш постсоветских людей. То, что с бомбоубежищем - это забавно. Это уже у дядечки рефлекс. Он четыре года пожил в режиме "не убили - и слава Богу, спасибо Путину за это". И у него выработался рефлекс передвигаться перебежками, от бомбоубежища к бомбоубежищу. В общем, очень забавно. Человек, даже если убежит с залитой кровью, заваленной трупами Украины, он спрячется в очередном бомбоубежище. И, можно сказать, оформит себе фешенебельную тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Если, опять-таки, гарантии неприкосновенности с него не снимут, и он не повстречает какого-нибудь милого человека, вроде того же Вадима Красикова (офицер российских спецслужб, ликвидировавший в берлинском парке Kleiner Tiergarten чеченского террориста, соорганизатора взрывов в московском метро Зелимхана Хангошвили - Прим.). А то, что они готовятся валить все - это абсолютно очевидно. Притом, не только на уровне руководства страны. Это даже какие-то вшивые военкомы, и те гребут деньги лопатами, складывают их в чулан, и готовятся просто отъехать, при первой возможности. Там никто из украинцев оставаться не собирается. Они собираются на свою историческую Родину, в Канаду. Свою ментальную Родину, я бы сказал. В Канаду, в Великобританию, и так далее".