В Минэнерго Узбекистана не давали указаний по отключению зарядок для электромобилей в Ташкенте

15:50 09.01.2025

В Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что они не давали указаний по отключению зарядных станция для электромобилей. Об этом было сказано на встрече, посвященной изучению проблемных вопросов.



В мероприятии приняли участие сотрудники министерства, представители Генпрокуратуры, "Узэнергоинспекции", Агентства кадастра, "Худудий электр тармоклари", "Яшил энергия", ответственные лица Ташкентского городского хокимията.



От предпринимателей было запрошено соблюдение установленных законодательством правил в энергетической сфере.



В завершение встречи все участники поддержали предложение о регулярном проведении подобных диалогов, а также договорились о рассмотрении и изучении поступивших предложений и замечаний.



Ранее в Минэнерго сообщили, что все предприниматели, которые подключили зарядные станции для электромобилей к своим сетям в качестве субабонентов, должны обратиться в филиалы территориальных электросетей для изменения своих технических условий и определения новых мощностей.



Напомним, в конце декабря текущего года депутат партии УзЛиДеП Нуриддин Султонов направил запрос в Министерство энергетики и Кадастровое агентство по поводу отключения электромобильных зарядных станций от электричества и их демонтажа.



По его словам, предприниматели выражают недовольство по поводу отключения от электричества зарядных станций для автомобилей, установленных в столице и подключенных к электрическим сетям в качестве субабонентов, не имеющих задолженности по оплате электроэнергии.



О массовом отключении зарядных станций в Ташкенте от электросетей Kun.uz сообщил 17 декабря. По словам предпринимателей, ответственные лица на местах объяснили ситуацию "указанием сверху".