 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.01.2025
16:22  Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны
16:06  Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?
15:50  В Минэнерго Узбекистана не давали указаний по отключению зарядок для электромобилей в Ташкенте
15:35  Готовятся просто свалить. На карибский остров Сен-Бартелеми
14:48  Министром юстиции Казахстана назначен Ерлан Сарсембаев
14:38  США-Китай. Американцы открытым текстом говорят своему главному конкуренту - иди и убейся об стену
14:27  Кыргызские ученые напророчили сильное землетрясение в Алматы. Казахстанские эксперты опровергают этот прогноз

14:17  Специально для RT: Трамп довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах
14:11  Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
14:09  Российские суды за год вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам
13:03  Почему Грузия и Армения поменялись местами
12:59  Раскрыто, на что Трамп попытается обменять Украину
12:56  Передел мира: Путин, застолбив Антарктиду, обнулит планы Трампа в Арктике
12:50  В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
03:35  Президент Мексики презентовала карту Мексиканской Америки 1607 года
02:41  Глобалисты надеются затормозить фрагментацию планетарной экономики
02:07  Цукерберг сдает подельников: союз IT-гигантов и Трампа выйдет боком Лондону
01:29  Демократию заказывали? Почему миллионы испанцев благодарны диктатору Франко
Среда, 08.01.2025
21:09  Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
20:34  ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:29  Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:23  Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали пособие - стипендию Киссинджера
20:17  Что ждет Украину в 2025 году
20:14  ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии
20:09  Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС
20:04  Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
15:48  Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды
15:45  Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе
15:40  "Мы оказались рабами": СВО заставила прозреть украинского журналиста
15:37  Межгосударственное объединение БРИКС: горизонты взаимодействия в 2025 году
15:26  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию
14:50  Специально для RT: История с заминированной посылкой в аэропорту Кишинева
13:39  Uzbekistan Airways прокомментировала инцидент с домогательством на борту самолета
13:36  В Таджикистане 2025-2030 объявлены "Годами развития цифровой экономики и инноваций"
13:33  США начали переговоры с "Талибаном" об обмене пленными
13:28  В Кыргызстане доля сайтов с контентом на кыргызском языке составляет около 37%
13:25  Министерская роскошь теперь вне закона: президент Узбекистана запретил необоснованные расходы
13:19  Центральная Азия и Китай отметили праздники торжественными клятвами о безграничном партнерстве
13:17  The Guardian: Элитный спецназ Британии убивал всех мужчин подряд в Афганистане
13:14  Токаев объяснил, зачем вернули должность первого заместителя главы АП
13:11  Легализация казино в Кыргызстане: результаты не оправдали ожиданий
13:04  К вопросу о январских событиях - Д.Ашимбаев
13:03  Премьеры Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана провели встречу по вопросу границы
12:59  В Казахстане сократили квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году
12:46  "Стойкость России". Запад разочаровался в собственных санкциях
01:22  Борьба за рынки: как будет развиваться энергетический сектор в 2025 году
00:45  Трамп решил перекроить карту мира. Американскими будут: залив, канал, Канада и Гренландия
00:40  Глава ГКНБ Ташиев ставит цели: радикальные заявления и намек на президентство в Кыргызстане
00:19  Вооруженные Силы РФ лишили Британию доступа к самым большим залежам лития в Европе
00:10  Председатель парламента Грузии посоветовал Франции провести новые выборы
00:05  ВС РФ вышли к последнему готовому рубежу обороны ВСУ западнее Покровска
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?
16:06 09.01.2025

Второй пилот Boeing 737 с шестилетним стажем Алексей Онищенко рассказал "Взгляд.uz" о том, почему блогеры так часто обсуждают чартерные рейсы и какова в этом роль сайта Flightradar24.

Почему блогеры обсуждают чартеры?

Flightradar24 - это инструмент мониторинга авиаперевозок, обеспечивающий безопасность полетов. Однако, помимо своей основной функции, это коммерческий проект, который ежегодно приносит значительный доход. В 2023 году платформа заработала более 200 миллионов долларов на подписках, продаже аналитики и рекламе.

Для популяризации сервиса платформа может сотрудничать с блогерами и инфлюенсерами. Обсуждения, сенсации и скандалы привлекают аудиторию и напрямую увеличивают доход Flightradar. Однако данные платформы не всегда точны, отключенный GPS, ошибки транспондера или намеренно введенные некорректные коды могут искажать информацию.

Чартерные рейсы: зона конфиденциальности

Чартерные рейсы чаще всего используются бизнесменами, политиками и звездами, которые ценят конфиденциальность. Информационные поводы вокруг таких рейсов иногда создаются конкурентами или заинтересованными сторонами.

История знает примеры. Во время январских событий в Казахстане распространялась информация о "массовом бегстве элит". Позже выяснилось, что это были обычные регулярные рейсы. Или случай с американским чиновником, чей перелет на Тайвань вызвал всплеск интереса-за один день Flightradar привлек 2 миллиона новых пользователей.

Данные vs. интерпретация

Flightradar предоставляет лишь сырые данные. То, как их преподносят, зависит от пользователей. За каждым обсуждением чартерного рейса могут стоять разные интересы блогеров, аэропортов или даже пассажиров. Прежде чем делать выводы, важно понимать, что за информационным шумом может скрываться умелая манипуляция фактами.

Вывод

Чартерные рейсы это не просто транспорт, а важный элемент деловой и политической экосистемы. Их обсуждение чаще всего связано не с фактами, а с выгодой для тех, кто создает инфоповоды.

Источник - Взгляд.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736427960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: В рамках поставленных Главой государства задач экономическим блоком Правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики
- Год рабочих профессий: Олжас Бектенов поручил усилить контроль за соблюдением безопасных условий труда и активизировать работу по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики
- В Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по вопросам реализации акции "Таза Қазақстан"
- "КазМунайГаз" разбуривает "атомную нефть"
- Антикоррупционной службой предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 55 млрд тенге
- Об изъятии оружия и боеприпасов в 2024 году
- Руководители РГП "Еңбек" изобличены в коррупции
- МВД: За последние два года возбуждено свыше 120 уголовных дел по ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  