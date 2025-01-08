Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?

16:06 09.01.2025

Второй пилот Boeing 737 с шестилетним стажем Алексей Онищенко рассказал "Взгляд.uz" о том, почему блогеры так часто обсуждают чартерные рейсы и какова в этом роль сайта Flightradar24.



Почему блогеры обсуждают чартеры?



Flightradar24 - это инструмент мониторинга авиаперевозок, обеспечивающий безопасность полетов. Однако, помимо своей основной функции, это коммерческий проект, который ежегодно приносит значительный доход. В 2023 году платформа заработала более 200 миллионов долларов на подписках, продаже аналитики и рекламе.



Для популяризации сервиса платформа может сотрудничать с блогерами и инфлюенсерами. Обсуждения, сенсации и скандалы привлекают аудиторию и напрямую увеличивают доход Flightradar. Однако данные платформы не всегда точны, отключенный GPS, ошибки транспондера или намеренно введенные некорректные коды могут искажать информацию.



Чартерные рейсы: зона конфиденциальности



Чартерные рейсы чаще всего используются бизнесменами, политиками и звездами, которые ценят конфиденциальность. Информационные поводы вокруг таких рейсов иногда создаются конкурентами или заинтересованными сторонами.



История знает примеры. Во время январских событий в Казахстане распространялась информация о "массовом бегстве элит". Позже выяснилось, что это были обычные регулярные рейсы. Или случай с американским чиновником, чей перелет на Тайвань вызвал всплеск интереса-за один день Flightradar привлек 2 миллиона новых пользователей.



Данные vs. интерпретация



Flightradar предоставляет лишь сырые данные. То, как их преподносят, зависит от пользователей. За каждым обсуждением чартерного рейса могут стоять разные интересы блогеров, аэропортов или даже пассажиров. Прежде чем делать выводы, важно понимать, что за информационным шумом может скрываться умелая манипуляция фактами.



Вывод



Чартерные рейсы это не просто транспорт, а важный элемент деловой и политической экосистемы. Их обсуждение чаще всего связано не с фактами, а с выгодой для тех, кто создает инфоповоды.