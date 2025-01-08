Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны

16:22 09.01.2025

Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в Китай и другие страны



Министерство транспорта Узбекистана планирует организовать новые международные автобусные рейсы. В числе направлений - Китай, Россия и страны Центральной Азии.



Министерство транспорта Узбекистана объявило о планах организовать новые международные автобусные маршруты для пассажирских перевозок из различных регионов Узбекистана, сообщает пресс-служба Минтранса.



Предлагается организовать рейсы по следующим направлениям:



В Казахстан:

- Бухара - Туркестан;

- Ургенч - Актау;

- Фергана - Алматы (через Таджикистан).



В Таджикистан:

- Самарканд - Душанбе;

- Бухара - Душанбе.



В Кыргызстан:

- Андижан - Ош;

- Андижан - Джалалабад;

- Андижан - Арсланбоб;

- Касансай - Джалалабад;

- Бухара - Бишкек.



В Россию:

- Сурхандарья - Бухара - Ургенч - Нукус - Москва;

- Ургенч - Нукус - Уфа;

- Нукус - Краснодар;

- Ташкент - Уфа;

- Ташкент - Краснодар.



В Китай:

- Нукус - Ургенч - Бухара - Урумчи.



Перевозчикам, желающим организовать эти рейсы, необходимо обратиться в Министерство транспорта с привлечением иностранных перевозчиков, желающих осуществлять паритетные рейсы по этим направлениям. Также Минтранс принимает предложения по другим направлениям. Tелефоны для обращений: +998 (71) 202 05 00 (535), (116), (110).



Билеты по междугородним маршрутам внутри Узбекистана и зарубежным направлениям можно приобрести в электронном виде через сайт avtoticket.uz и мобильные приложения ATTO, UzBUS.