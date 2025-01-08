|Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны
16:22 09.01.2025
Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в Китай и другие страны
Министерство транспорта Узбекистана планирует организовать новые международные автобусные рейсы. В числе направлений - Китай, Россия и страны Центральной Азии.
Министерство транспорта Узбекистана объявило о планах организовать новые международные автобусные маршруты для пассажирских перевозок из различных регионов Узбекистана, сообщает пресс-служба Минтранса.
Предлагается организовать рейсы по следующим направлениям:
В Казахстан:
- Бухара - Туркестан;
- Ургенч - Актау;
- Фергана - Алматы (через Таджикистан).
В Таджикистан:
- Самарканд - Душанбе;
- Бухара - Душанбе.
В Кыргызстан:
- Андижан - Ош;
- Андижан - Джалалабад;
- Андижан - Арсланбоб;
- Касансай - Джалалабад;
- Бухара - Бишкек.
В Россию:
- Сурхандарья - Бухара - Ургенч - Нукус - Москва;
- Ургенч - Нукус - Уфа;
- Нукус - Краснодар;
- Ташкент - Уфа;
- Ташкент - Краснодар.
В Китай:
- Нукус - Ургенч - Бухара - Урумчи.
Перевозчикам, желающим организовать эти рейсы, необходимо обратиться в Министерство транспорта с привлечением иностранных перевозчиков, желающих осуществлять паритетные рейсы по этим направлениям. Также Минтранс принимает предложения по другим направлениям. Tелефоны для обращений: +998 (71) 202 05 00 (535), (116), (110).
Билеты по междугородним маршрутам внутри Узбекистана и зарубежным направлениям можно приобрести в электронном виде через сайт avtoticket.uz и мобильные приложения ATTO, UzBUS.