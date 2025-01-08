В Госдуме РФ сочли "предательством" стремление Армении присоединиться к ЕС

19:37 09.01.2025

Константин Затулин счел "предательством" стремление Армении присоединиться к ЕС



Правительство страны поддержало инициативу о начале процесса.



Министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в ближайший месяц Ереван намерен подписать новую программу партнерства с Брюсселем.



В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что Запад будет держать страну "на коротком поводке".



"Это переформатирование не только внешней политики Армении, но и сознания армянского народа. Это желание заместить в их памяти общие годы истории с Россией на поиски союзников на Западе. Безусловно, Евросоюз будет в своих интересах использовать желание Пашиняна и держать Армению на коротком поводке. Это все означает выход из Евразийского союза.



Руководство Еврокомиссии в 2013 году заявило, что членство одномоментно в Европейском и Евразийском союзе невозможно. И нет никаких причин верить, что сегодня позиция изменилась. Евразийский союз приносит сегодня экономике Армении очевидные выгоды. Конечно, до вступления Армении в ЕС, как до китайской пасхи. Никто в Евросоюзе не готов принимать сегодня Армению, но процесс будет запущен. Пашинян идет по пути предательства отношений с Россией и другими членами Евразийского союза, пытаясь вырваться, как он считает, из объятий постсоветского пространства".



Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в Европейский союз может быть принято только по итогам всенародного референдума. Но перед голосованием должны обсудить совместную дорожную карту, отметил глава кабинета министров.



В марте 2024-го в МИДе страны сообщали об активном обсуждении возможного вступления в Евросоюз. Однако тогда в министерстве отмечали, что "никто не может быть уверенным или предугадать" исход этого процесса.



По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, Армения в Евросоюзе "никому не нужна". Парламентарий беседовал с "Газетой.Ru".



Россия дорожит отношениями как с Арменией, так и с Азербайджаном, будет делать все, чтобы развивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.