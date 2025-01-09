Новым президентом Ливана стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун

19:44 09.01.2025

Спустя более двух лет в Ливане избрали нового президента

9 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Парламент Ливана избрал нового президента, им стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. Должность оставалась свободной с конца октября 2022 года.



Сообщается, что за кандидатуру командующего армией проголосовали 99 парламентариев из 128. Один из депутатов испортил бюллетень, вписав имя американского политика Берни Сандерса.



Отметим, что президент Ливана избирается сроком на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок. Конституция страны также требует, чтобы президентом страны был христианин-маронит.



