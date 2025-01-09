Трамп готов продать Украину? - Валерий Бурт

19:47 09.01.2025

Трамп готов продать Украину?

Среди планов 47-го президента США есть самые невероятные



09.01.2025 | Валерий БУРТ



Дональд Трамп еще не вступил в должность президента, но уже сыплет оглушительными идеями: хочет купить Гренландию, прибрать к рукам Канаду, вернуть в лоно США Панамский канал. Но речь пойдет не о его сомнительных затеях. Есть основания полагать, что Трамп продолжит – в большем объеме, с новой силой – попытки реформировать мир, начатые при его первом президентстве. Его прежние усилия оказались неудачными, и нынешний президентский срок станет своеобразной работой над ошибками.



Став впервые хозяином Белого дома, Трамп обещал "поладить" с Россией и даже говорил, что рассмотрит вопрос признания Крыма частью РФ. В США это вызвало поток брани в его адрес и расследование "связей с Москвой". Попытки их обнаружить ни к чему не привели, однако клеймо изменника с Трампа не стерлось.



Если же рассматривать в целом отношения США и России во время его президентства, то они нисколько не улучшились, а по некоторым вопросам даже еще больше обострились.



Можно ли сейчас ждать позитивных сдвигов? Вопрос сложный, дискуссионный. Но вряд ли стоит надеяться, что новая администрация США немедленно принудит Украину к переговорам с Россией и заставит Киев смириться с потерей части территорий. Кстати, если Трамп раньше говорил, что остановит военные действия за 24 часа, то теперь он надеется установить мир в регионе за полгода.



Он смотрит на Украину со смесью удивления и раздражения. Он не забыл, как уговаривал Зеленского начать расследование дела Хантера Байдена по поводу его коррупционной деятельности на Украине во время работы в Burisma Holdings.



Новоявленный президент Украины обещал содействие, но не стал этого делать. А вскоре в Белом доме воцарился отец Хантера – Джо Байден, главный спонсор и покровитель Зеленского. И конечно, льстивый Зеленский тут же "забыл" о своем обещании.



Припомнит ли Трамп эту историю "просроченному"? И если это произойдет, то Хантер, помилованный своим отцом, снова может стать обвиняемым, а затем – заключенным. И заодно – Зеленский, если он не даст внятного ответа, на что он потратил каждый цент американской помощи Украине.



Но бывший комик этого сделать явно не сможет по одной простой причине, что государственное воровство в Незалежной превзошло все возможные пределы. Это наверняка покажет грядущий американский аудит, из-за которого Зеленский потерял сон и аппетит.



Поэтому он так отчаянно тянет время: отказывается от переговоров с Россией, продолжает военные действия, невзирая на колоссальные потери ВСУ, разрушение промышленности и экономики.



Трамп не раз говорил, что его цель – прекращение кровопролития на Украине. Хотя во время своего первого президентства именно он открыл ящик Пандоры – начал поставки вооружения Киеву.



Можно подумать, что Трамп изменился. Многое понял и стал миротворцем. На недавней пресс-конференции он заявил: "Россия много лет говорила, что НАТО никогда не сможет вмешиваться в дела Украины. Это было словно высечено на камне. Но Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Тогда альянс окажется прямо на пороге России. Я могу понять чувства русских по этому поводу. Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, то сказал, что это закончится войной. Так и оказалось…"



Хорошие, справедливые слова. Но что-то не очень верится в искренность Трампа. Скорее, это маскировка собственных намерений. Да и приписывать 47-му президенту США гуманизм и человеколюбие – верх легкомыслия. Тут другое, известное. А именно – склонность Трампа к меркантилизму и неиссякаемому поиску выгоды. И она рядом – невероятная, небывалая.



Сейчас множество американских компаний, производящих и продающих вооружение, зарабатывают на войне. Но еще больше фирм жаждут разбогатеть на мире! Они с нетерпением ждут сигнала, чтобы начать реконструкцию разрушенной инфраструктуры Украины, как им грезится, будущей американской колонии. Среди них – Bosch, Carlsberg, Chevron, Credit Suisse, Eni, Ericsson, Gunvor, Hewlett-Packard, Henkel, Hitachi, LG Electronics, Philips, Shell, Siemens и другие.



Да, они будут работать с огоньком, по-стахановски. Потому что все, что они восстановят, им и достанется.



Кстати, о желании "помочь" Незалежной уже заявили компании европейских стран – Норвегии, Финляндии, Германии. Но им придется встать в длинную очередь алчущих наживы конкурентов, число которых быстро растет. Все они жаждут мира на Украине, чтобы начать ее эксплуатацию.



Тысячи бизнесменов мечтают овладеть несметными богатствами Незалежной. В ее недрах железная руда, хром, марганец, титан, вольфрам, литий… Американские компании, мечтающие начать их добычу, ждут не дождутся мира. Они верят, что Зеленский отдаст им весь украинский Клондайк, лишь бы Америка продолжала обеспечивать ему "крышу" и дальнейшее обогащение.



Но эти планы рушатся под натиском Российской армии, которая отвоевывает промышленные регионы Новороссии, месторождения полезных ископаемых. И выходит, что Зеленский, упрямо отвергающий переговоры, чуть ли не "агент Москвы". Ведь с каждым днем от его покровителей уплывают огромные деньги…



Пошли слухи, что Трамп готов выкупить у Зеленского ВСЮ Украину за 500 миллиардов долларов! Невероятно, но это может стать фактом, учитывая натуру покупателя и продавца.



Если это так, то Трамп будет спешить с оформлением сделки, опять же из-за быстрого продвижения Российской армии. Ведь он и его компаньоны рискуют упустить немалую часть богатой добычи.



Клубятся и другие предположения – кажется, совсем смешные. Мол, Трамп готов передать российской стороне Украину взамен на установление мира. При этом он и его советники не рассматривают "увольнение" Зеленского. Однако помешать такой "сделке" он не сможет. Вероятно, речь может идти о ликвидации "просроченного".



Эту версию даже не стоит рассматривать всерьез. Трамп на пороге небывалого обогащения и упустит его? Хороший сюжет для создателя юмористических рассказов, не более того.