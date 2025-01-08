Семья из США переехала в Россию ради безопасности своих детей

19:54 09.01.2025

Софья Белова



Родители больше не беспокоятся за жизнь своих дочек



Американская семья Алхас переехала из Калифорнии ради безопасности своих детей. Readovka сняла репортаж о их новой жизни.



Семья из 6 человек приехала в Ростов-на-Дону в прошлом году. Ефрем Алхас решил перебраться в Россию вместе с женой Еленой и 4 дочками. Мужчина возглавил православный ассирийский приход, чтобы передать местной общине древние знания и народные традиции. В будущем Алхас надеется построить храм. Его супруга дистанционно работает учителем английского языка.







Елена рассказала, что в России гораздо безопаснее, чем в США. Ей больше не приходиться беспокоится за дочерей, когда они возвращаются из школы. Вся семья говорит на ассирийском, английском и русском языках. Из Калифорнии со своими хозяевами приехала и собака, в компанию которой завели еще одного пса – Гену.



Ранее Readovka встретилась с другой семьей, переехавшей из США в Санкт-Петербург. Ее примером вдохновились друзья, которые тоже оставил родину и теперь живут в России.



