Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ

20:02 09.01.2025

ABC News: число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 5 человек



9 января 2025



Лесные пожары в Калифорнии продолжаются третьи сутки. Зарубежная пресса сообщает, что первые очаги появились вечером 7 января, но из-за сухой и ветреной погоды огнеборцам до сих пор не удалось обуздать стихию. Кто пострадал в пожаре и какими будут последствия природной катастрофы - в дайджесте "Известий".



The Los Angeles Times: Это один из самых разрушительных огненных штормов, обрушившихся на регион за всю историю



Более 2 тыс. зданий было повреждено или разрушено, и по меньшей мере пять человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших населенные пункты по всему округу Лос-Анджелес. Пожарные столкнулись с нехваткой воды в некоторых гидрантах на возвышенностях в Пасифик-Палисейдс. Департамент водных ресурсов и энергетики заявил, что проблема возникла из-за беспрецедентной нагрузки на систему.



