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Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
20:02 09.01.2025

ABC News: число жертв пожаров в Лос-Анджелесе увеличилось до 5 человек

9 января 2025

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются третьи сутки. Зарубежная пресса сообщает, что первые очаги появились вечером 7 января, но из-за сухой и ветреной погоды огнеборцам до сих пор не удалось обуздать стихию. Кто пострадал в пожаре и какими будут последствия природной катастрофы - в дайджесте "Известий".

The Los Angeles Times: Это один из самых разрушительных огненных штормов, обрушившихся на регион за всю историю

Более 2 тыс. зданий было повреждено или разрушено, и по меньшей мере пять человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших населенные пункты по всему округу Лос-Анджелес. Пожарные столкнулись с нехваткой воды в некоторых гидрантах на возвышенностях в Пасифик-Палисейдс. Департамент водных ресурсов и энергетики заявил, что проблема возникла из-за беспрецедентной нагрузки на систему.



The Los Angeles Times

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что 70 тыс. жителей находятся под предписанием об эвакуации или получили предупреждения в районе пожаров в Итоне и 60 тыс. жителей находятся под предписанием об эвакуации или предупреждены в районе пожаров в Палисейдс. Три человека были арестованы по подозрению в мародерстве в зонах эвакуации, сказал он

Во время брифинга в Санта-Монике президент США Джо Байден пообещал, что федеральное правительство бросит все имеющиеся ресурсы на тушение пожаров. Отсутствие дождей этой зимой продлило пожароопасный сезон в Южной Калифорнии. Шеф полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл предупредил жителей о необходимости сохранять бдительность, даже если они в данный момент не находятся в районе, охваченном огнем.

Песнь пламени: в Южной Калифорнии бушуют страшные пожары
Разрушено более 2 тыс. зданий, минимум пять человек погибли

Bloomberg: Пожары в Лос-Анджелесе - лишь первый акт этой трагедии, вторым будет неразбериха со страховкой

Эта катастрофа имеет все задатки высокобюджетного голливудского фильма. Есть много героев: огнеборцы, некоторые из которых - заключенные и получают маленькие деньги. Актер, который помогал двигать автомобили на Палисейдс-Драйв, после того как их бросили владельцы. Владельцы ранчо, которые освободили своих лошадей, чтобы они могли убежать в безопасное место.

Bloomberg

В ныне удаленном твите предприниматель в сфере недвижимости Кит Вассерман спросил, есть ли у кого-нибудь доступ к частным пожарным, чтобы он мог спасти свой многомиллионный дом. "Заплачу любую сумму", - умолял он в эфире

Реальность, в которой сейчас находится Калифорния, неотличима от фильма об апокалипсисе, за исключением одной вещи - страховки. Никто не видел, как жители Готэма (вымышленный город, в котором происходит действие историй о супергерое Бэтмене. - Ред.) обсуждают страховые премии и подсчитывают ущерб после того, как злой монстр разрушил мост или небоскреб. Страховой кризис в Калифорнии заставил многих жителей обратиться к FAIR Plan (государственная страховка для владельцев жилья в зонах высокого риска, за которой обращаются после отказа в других страховых компаниях. - Ред.), фонд которого составляет всего около $700 млн наличными. При этом только в Пасифик-Палисейдс нанесенный ущерб оценивается почти в $6 млрд.

BBC News: В Малибу горят дома знаменитостей

В Малибу, на западе округа Лос-Анджелес, расположены дома многих знаменитостей. В среду издание TMZ сообщило, что на пляже Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон. Сообщается и о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров.

BBC News

На пресс-конференции в ночь на четверг власти сообщили, что еще один пожар вспыхнул в районе Голливудских холмов - одном из самых известных районов Лос-Анджелеса, где находится знаменитый знак Голливуда

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного стихийного бедствия в штате Калифорния и распорядился в дополнение к мероприятиям, проводимым местными властями, оказать федеральную помощь для восстановления пострадавших районов. Это могут гранты на временное жилье и ремонт домов, льготные кредиты на покрытие убытков по незастрахованному имуществу и другие программы, призванные помочь людям и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

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ABC News: Лос-Анджелес не готов к распространению лесных пожаров

Продолжающиеся пожары, которые по состоянию на среду ​​охватили более 16 тыс. акров, измотали спасателей. Пожарная служба округа Лос-Анджелес была готова к одному или двум крупным лесным пожарам, но не к четырем, особенно учитывая постоянные ветры и небольшие возможности. Белый дом сообщил, что федеральное правительство направило в округ четыре больших воздушных танкера, 10 пожарных вертолетов и десятки пожарных машин. Канада также пообещала выделить свои ресурсы.

ABC News

В среду министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил, что его провинция предоставит оборудование и персонал для борьбы с огнем. В частности, провинция отправила в Калифорнию два самолета-амфибии и бригаду, другие пожарные Квебека находятся в состоянии готовности

Текущая ситуация, скорее всего, приведет к серьезным изменениям в том, как Лос-Анджелес подготовится к будущим пожарам. Смягчение последствий должно включать не только рост численности персонала и оборудования для борьбы с пожарами, но и фокусироваться на новых опасностях, вызванных изменением климата.

The Independent: Маск и Трамп-младший раскритиковали пожарный департамент Калифорнии

В среду Илон Маск разместил на своей платформе социальных сетей X комментарий, в котором критикуется политика найма сотрудников в пожарной части Лос-Анджелеса, предусматривающая соблюдение принципа разнообразия. В одном из многочисленных аккаунтов в поддержку Трампа утверждалось, что руководители штата "использовали государственные средства для размещения нелегалов", вместо того чтобы строить инфраструктуру для хранения воды.

The Independent

Дональд Трамп-младший также высказался, раскритиковав передачу департаментом пожарной охраны Лос-Анджелеса излишков оборудования Украине для оказания помощи в конфликте в 2022 году. "О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", - сказал он, не добавив никаких дополнительных подробностей

В 2022 году департамент заявил, что отправил на Украину излишки оснащения, такие как шланги, насадки и шлемы. Избранный президент США Дональд Трамп также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявив, что тот отдает приоритет "никчемной рыбе под названием корюшка" перед калифорнийцами. Канцелярия губернатора ответила заявлением, в котором обвинила Трампа в беспочвенных домыслах.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736442120


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