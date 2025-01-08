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Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:16 09.01.2025

Стало известно, кому какой срок запросил обвинитель.

Государственный обвинитель запросил для Саиджафара Усмонзода, депутата парламента и бывшего председателя Демократической партии Таджикистана, и Хамрохона Зарифи, экс-министра иностранных дел Таджикистана, по 30 лет лишения свободы.

На судебном заседании 8 января обвинитель потребовал от 20 до 30 лет лишения свободы для всех фигурантов, так называемого "дела о перевороте".



Два источника "Азия-Плюс", пожелавшие остаться анонимными, сообщили о следующих запросах государственного обвинителя:

Саиджафар Усмонзода, депутат парламента, бывший председатель ДПТ – 30 лет;
Хамрохон Зарифи, экс-министр иностранных дел Таджикистана – 30 лет;
Акбаршох Искандаров, бывший председатель Верховного Совета Таджикистана – 23 года;
Абдулфайз Атои, экс-начальник одного из управлений МИД – 23 года;
Ахмадшох Комилзода, бывший заместитель председателя Демпартии – 23 года;
Шокирджон Хакимов, юрист и первый заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана – 20 лет.

Радио "Озоди" также сообщило со ссылкой на свои источники, что обвинитель запросил 26 лет лишения свободы для двух отставных полковников Госкомитета нацбезопасности, Нурамина Ганизоды и Джамшеда Боева.

Официальных комментариев нет

Власти официально не выступали с заявлениями по этому делу, поэтому вся поступающая информация исходит от различных источников.

Мнения самих обвиняемых, их родственников и адвокатов также не были обнародованы, так как они воздерживаются от общения с прессой.

Однако ранее почти все обвиняемые отвергли предъявленные обвинения в попытке государственного переворота.

После того, как обвинитель огласил свои требования, обвиняемые получат возможность выступить с последним словом. Затем судья уйдет в совещательную комнату.

Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание.

Когда начались аресты и в чем обвиняют фигурантов?

Аресты известных политиков Таджикистана начались в июне 2024 года после задержания Саиджафара Усмонзода. 14 июня генеральный прокурор Юсуф Рахмон заявил на заседании парламента, что против Усмонзода возбуждено дело по статье 306, часть 2, пункт "в" Уголовного кодекса (Захват власти с применением насилия).

После этого были задержаны другие известные фигуры: Акбаршох Искандаров, Ахмадшох Комилзода, Хамрохон Зарифи, Шокирджон Хакимов, Абдулфайз Атои, Нурамин Ганизода и Джамшед Боев.

Юсуф Рахмон на пресс-конференции отметил, что большинство арестованных связаны с делом Саиджафара Усмонзода.

Первое заседание по делу состоялось 14 ноября. Все судебные процессы проходили за закрытыми дверями в СИЗО Душанбе.

Большинство обвиняемых обвиняются по статьям 305 (государственная измена) и 306 (захват власти), а некоторые также по статьям 247 (мошенничество) и 189 (разжигание национальной, расовой, региональной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Таджикистана.

Источник - Азия-Плюс
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