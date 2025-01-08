Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы

20:16 09.01.2025

Стало известно, кому какой срок запросил обвинитель.



Государственный обвинитель запросил для Саиджафара Усмонзода, депутата парламента и бывшего председателя Демократической партии Таджикистана, и Хамрохона Зарифи, экс-министра иностранных дел Таджикистана, по 30 лет лишения свободы.



На судебном заседании 8 января обвинитель потребовал от 20 до 30 лет лишения свободы для всех фигурантов, так называемого "дела о перевороте".



