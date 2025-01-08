Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?

21:20 09.01.2025

В разные годы власти Душанбе вводили необычные требования, которые должны были улучшить облик города.



На днях Главное управление архитектуры и градостроительства Исполнительного органа государственной власти города Душанбе сообщило о том, что установка решеток на окнах категорически запрещена ввиду того, что они, якобы, не учтены в архитектурном плане города и портят облик.



Общество отнеслось к решению негативно, а кто-то с сарказмом: мол, а о том, что эти решетки защищают от воров и маленьких детей от падений, они не подумали?



Вспоминаем, какие еще странные запреты были приняты в таджикской столице.



Два оттенка крыш



В 2018 году Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана на основе поручения правительства распорядился привести столичные крыши к единым стандартам. Отныне крыши жилых домов, административных и производственных зданий левого берега реки Душанбе должны были красить в зеленый цвет, а правого берега – в бордовый. То есть, в произвольный цвет никто красить крышу больше не может.



В решении говорилось, что данная мера принята, чтобы "город Душанбе приобрел еще более красивый и привлекательный облик". Глава Комитета по архитектуре и строительству отметил, что это касается не только Душанбе, но и всех городов и районов республики.



Впрочем, прошло совсем немного времени, а решение это уже, кажется, кануло в лету.



В домашней одежде – дома, в уличной – на улице



В конце декабря 2016 года тогдашний мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев поручил принять меры в отношении лиц, которые появляются в местах массового скопления в домашней одежде, галошах и тапочках.



Правоохранительным органам было поручено навести порядок, чтобы больше никто не мог позорить честь столицы "недостойным поведением". И сегодня действительно уже не так часто можно встретить прохожих, выгуливающих те же галоши.



Не то, чтобы это было неразумно, но забавно, что такие запреты приходится вводить на уровне властей, хоть и городских.



"Чуждая" музыка в маршрутках



В сентябре 2013 года мэрия Душанбе поручила руководителям ОГАИ УМВД Таджикистана, столичного управления государственного контроля и регулирования на транспорте строго контролировать использование аудио аппаратуры, распространение агитационно-пропагандистских материалов в салонах автомобилей пассажирского транспорта.



Годом позже вышло постановление председателя таджикской столицы принять действенные меры по запрету использования в общественном транспорте музыки, "чуждой национальным и общечеловеческим ценностям". Цель заключалась в повышении безопасности на дорогах Душанбе и комфорта пассажироперевозок.



С тех пор такую музыку в салонах не услышишь, но водители нередко ставят на всю громкость другие свои любимые композиции, из-за чего не слышат пассажиров.



Жестокие видеоигры



В октябре прошлого года Управление МВД по городу Душанбе уведомило владельцев компьютерно-игровых центров о строгом запрете на распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный контент.



Согласно анализу правоохранительных органов, некоторые молодые люди и подростки, "регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления".



"Под раздачу" попали известные игры CS ("COUNTER STRIKE"), GTA и ряд других, которые правда не были озвучены. Как на это отреагировала общественность и действительно ли есть взаимосвязь между "жестокими" компьютерными играми и преступлениями в реальности, мы разбирали в этом материале.



Сушить белье внутри дома



В 2018 году столичные власти запретили сушить белье на открытых балконах и за окном. Причина опять же в том, что это портит облик города.



Началось все с района Сино, тогда жильцам пригрозили штрафом в размере до 2000 сомони. В администрации района предложили жителям высотных домов сушить свое белье или внутри жилых помещений, или на улице, во дворе домов.



В администрации района "Азии-Плюс" тогда сообщили, что таковы требования закона о статусе столицы. И отметили, что в подъездах домов данного района ранее были размещены объявления о данном запрете, согласно которому вывешивать белье на открытых балконах, а также на веревках, протянутых от балкона или лоджии к деревьям или столбам.



Кроме того, по домам ходили представители домкомов, которые объясняют населению о необходимости снять все конструкции с роликами и веревками со своих балконов.



Касательно наказания за неподчинение закону ссылались на статью 449 Административного кодекса РТ ("Нарушение правил пользования жилыми помещениями").



Никаких параболических антенн на крышах



Еще одно решение касательно крыш было принято совсем недавно – хукумат района Исмоили Сомони в Душанбе попросил жителей нескольких домов по улице Х. Шерози снять все параболические антенны с крыш домов.



За невыполнение угрожали не штрафом, а тем, что "представители хукумата снимут антенны сами", так как "приказ мэра и надо выполнять". А в качестве способа избавления от них подсказали простой выход – продать на рынке.