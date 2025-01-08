"Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна

21:24 09.01.2025

"Армения встала на пусть украинизации". Об этом заявил 9 января бывший посол по особым поручениям премьер-министра Армении, один из основателей партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. По его словам, "под соусом того, что мы идем становиться членом Европейского союза, что якобы такой процесс вообще существует", Армения не только получит территориальные и людские потери, но и может лишиться государственности. Марукян считает, что у властей Армении - "суицидальные мысли".







При этом политик назвал враньем "страшилки" о том, что Армению якобы заставляют вступить в Союзное государство с Россией и Белоруссией. По его словам, на прямой вопрос озвучивающему эти страшилки секретарю Совбеза Армену Григоряну, кто конкретно из российских чиновников предлагал такое Армении, последний не смог дать вразумительного ответа, сославшись на каких-то экспертов. Равным образом, как сказал Марукян, армянским гражданам врут о том, что якобы отказавшись от так называемой евроинтеграции, Армения станет "глухой провинцией".



"Армения никогда не была глухой провинцией и не станет ею", - уверен он.



По мнению Марукяна, в период, когда избранный президент США Дональд Трамп заявляет, что полностью понимает мотивацию действий Владимира Путина на Украине, изменением статус-кво в Армении воспользуются только Азербайджан и Турция, которые, как выразился армянский политик, "растерзают Армению".



Решить проблемы безопасности Армении, по словам Эдмона Марукяна, можно только вернувшись к выполнению трехстороннего заявления от 9 ноября, подписанного при посредничестве Владимира Путина для остановки войны 2020 года в Нагорном Карабаха.



"А мы сейчас, наоборот, идем по пути обострения", - констатировал он.



Марукян заверил, что никто Армению в ЕС не приглашал, и она никогда не станет членом этого союза, но зато станет таким же плацдармом, как Украина.



"То, что произошло в Карабахе - это результат смены внешнеполитического курса Армении", - подчеркнул он, добавив, что так называемый референдум о вступлении в ЕС "станет водоразделом между теми, что хочет уничтожить свою страну и пойти по пути украинизации и тему, кто хочет сохранить страну и ее суверенитет".



Как сообщало ранее EADaily, правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу. По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Армении, в частности в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, выразил готовность помочь экономическому развитию.



В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что Армения вступит в Евросоюз. Ереван остается членом ЕАЭС, подчеркнул Песков.



"Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала", - сказал Песков на брифинге 9 января.