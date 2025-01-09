|Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:31 09.01.2025
9 января 2025
Бишкек (АКИpress) – Лю Цзянпин назначена послом Китая в Кыргызстане.
Первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев 9 января принял у нее копии верительных грамот.
Как сообщила пресс-служба МИД КР, Асеин Исаев выразил уверенность в совместной активной работе в целях дальнейшего укрепления кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Лю Цзянпин отметила, что приложит все усилия для расширения двустороннего сотрудничества, реализации договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран, а также укрепления китайско-кыргызской дружбы и добрососедства.
В ходе встречи стороны определили задачи и обозначили планы на ближайшую перспективу по организации двусторонних мероприятий на высоком и высшем уровнях.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки в политической и торгово-экономической сферах, а также реализации крупных инфраструктурных проектов.