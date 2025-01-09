Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин

21:31 09.01.2025

9 января 2025



Бишкек (АКИpress) – Лю Цзянпин назначена послом Китая в Кыргызстане.



Первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев 9 января принял у нее копии верительных грамот.



Как сообщила пресс-служба МИД КР, Асеин Исаев выразил уверенность в совместной активной работе в целях дальнейшего укрепления кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства.



