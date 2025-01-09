Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times

22:12 09.01.2025

Asia Times

Гонконг

09 января 2025



Противоракетный щит США трещит под натиском Китая, России и Северной Кореи

AT: ПРО США не сможет противостоять натиску России, Китая и Северной Кореи



США столкнулись с серьезными проблемами в противоракетной обороне, пишет AT. Эксперты допускают, что даже у Северной Кореи уже есть возможность преодолеть ПРО США.



Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)



Критика в адрес противоракетной обороны США звучит все громче, поскольку устаревшие системы, которым к тому же не хватает ракет-перехватчиков, еле справляются с набирающем силу шквалом ядерных угроз.



В этом месяце Атлантический совет опубликовал доклад, где утверждается, что противоракетная оборона США недостаточна для защиты от противников, обладающих ядерным оружием, таких как Китай, Россия и Северная Корея.



В докладе утверждается, что, хотя Национальная оборонная стратегия и обзор противоракетной обороны 2022 года рекомендовали опережать ракетные возможности Северной Кореи, одновременно опираясь на стратегическое сдерживание Китая и России, этот подход уже недостаточен в силу количества ракетных угроз и их сложности.



План администрации Байдена увеличить число ракет-перехватчиков наземного базирования к 2028 году в докладе называется шагом вперед, однако вместе с тем вызывает обеспокоенность по поводу стратегической стабильности в отношениях с Китаем и Россией. В нем звучит призыв к созданию многоуровневой системы противоракетной обороны, объединяющей передовые технологии и наступательные меры для предотвращения запусков ракет противника.



В докладе также подчеркивается важность защиты ядерных сил США и систем командования и управления для обеспечения сдерживания.



Властям рекомендовано увеличить финансирование противоракетной обороны до одного процента от годового оборонного бюджета и повысить прозрачность в отношениях с Китаем и Россией, чтобы унять опасения по поводу гонки вооружений. Конечной целью называется создание надежной системы обороны, которая нарушит противникам планы атак и успокоит союзников США.



В докладе делается вывод о том, что без устранения этих угроз национальная безопасность США и их способность демонстрировать силу в глобальном масштабе могут оказаться существенно подорваны.



Противоракетная оборона США не была приоритетом командования, пожалуй, со времен Рейгана. В 1983 году администрация Рейгана представила Стратегическую оборонную инициативу, будущую многоуровневую систему противоракетной обороны космического базирования. Однако ее раскритиковали за непомерную стоимость и то обстоятельство, что ее в принципе нельзя испытать без ядерного нападения.



Кроме того, сама защита от ядерного нападения также противоречила концепции сдерживания, провоцируя первый удар со стороны СССР до того, как США завершат и запустят свою систему. Интерес США к СОИ ослаб с уходом администрации Рейгана и подписанием в 1991 году договора СНВ-1.



Кроме того, как напомнили Роберт Питерс и Кира Джентри в докладе фонда "Наследие" за июнь 2024 года, несмотря на более чем 170 миллиардов долларов, потраченных за последние два десятилетия, потенциал противоракетной обороны США, по сути, не изменился с 2004 года.



Питерс и Джентри отмечают, что 44 ракеты-перехватчика наземного базирования, которыми располагают США, могут оказаться недостаточными для отражения даже ограниченного ядерного удара по материковой части страны и будущих угроз. Но при этом отмечается, что увеличение их числа обойдется в 90 миллионов долларов за штуку - начинание не из дешевых.



Действующая программа перехватчиков следующего поколения NGI призвана укрепить противоракетную оборону США, однако доклад Счетной палаты за июнь 2024 года предостерегает от рисков дублирования проектных и производственных мощностей, чрезмерного оптимизма в отношении сроков и увеличения расходов из-за проблем с поставками.



В докладе Счетной палаты говорится, что Агентство по противоракетной обороне США не в полной мере устранило технические риски или не обновило эксплуатационные требования, что ставит под сомнение завершение программы в установленный срок к 2028 году.



Тем не менее, несмотря на эти пробелы в возможностях, противоракетная оборона США представляет собой серьезную проблему для потенциальных ядерных противников, что чревато гонкой наступательных и оборонительных вооружений.



В статье 2024 года для Американской академии искусств и наук Оттава Сандерс отметил, что Китай опасается, что противоракетная оборона США может подорвать его ядерное сдерживание, перехватив уцелевшие ракеты после первого удара противника и тем самым лишив его способности нанести ответный удар. Те же размышления, считает он, тревожат и Россию: Москва обеспокоена тем, что противоракетная оборона США может подорвать ее ответ на контрсиловой удар США.



Северная Корея стремится держать материковую часть США под угрозой прямого ядерного нападения и регулярно бряцает ядерным оружием, чтобы заставить Вашингтон принять более благоприятные для себя решения. Однако противоракетная оборона США грозит перечеркнуть ядерные угрозы Северной Кореи.



Эти потенциальные противники уже усовершенствовали свои ядерные арсеналы и могут преодолеть противоракетную оборону США.



Согласно докладу Министерства обороны США о военной мощи Китая за 2024 год, ядерный арсенал Пекина стремительно расширяется. В 2024 году его запас перешагнул за 600 действующих боеголовок и, по прогнозам, превысит 1 000 к 2030 году.



В докладе говорится, что Ракетные силы Народно-освободительной армии Китая устанавливают 320 шахт для твердотопливных ракет и удваивают пусковые возможности жидкотопливных ракет DF-5 до 50 шахт, тем самым укрепляя потенциал возможности раннего предупреждения и ответного удара. Также говорится, что ракетные силы располагают 400 межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести по несколько боеголовок индивидуального наведения.



В докладе отмечается, что ядерный арсенал Китая морского базирования насчитывает шесть подводных лодок класса "Цзинь", вооруженных баллистическими ракетами подводного базирования JL-2 и JL-3. Также отмечается, что Китай развивает тактическое ядерное оружие малой мощности, гиперзвуковые аппараты и системы бомбометания с орбиты, стремясь к стратегическому паритету.



По словам Эндрю Хардинга и других авторов статьи фона "Наследие", опубликованной в этом месяце, цель Китая обзавестись вооруженными силами "мирового класса" к 2049 году может привести к росту ядерного потенциала. Однако Китай может наращивать свои ядерные силы и в принудительных целях, включая потенциальное вторжение на Тайвань, - помимо стремления получить армию мирового класса к 2049 году, а также дать оборонительный ответ системам противоракетной обороны США.



В случае с Россией в докладе Исследовательской службы Конгресса от ноября 2024 года отмечается, что Москва располагает примерно 1 710 развернутыми ядерными боеголовками - на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках и стратегических бомбардировщиках. В докладе освещаются российские шаги по модернизации с упором на тяжелую МБР "Сармат", МБР "Ярс" и ПЛАРБ класса "Борей".



В докладе говорится, что российская стратегия по противодействию противоракетной обороне США включает в себя разработку передовых систем доставки, таких как гиперзвуковые планирующие носители, крылатые ракеты с ядерной силовой установкой и автономные подводные системы. Отмечается, что эти новшества призваны обеспечить способность России ответить на первый удар противника и тем самым сохранить стратегическое сдерживание. Наконец, упоминается, что Москва разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии и отвергла попытки США ограничить его распространение.



Согласно докладу, российские официальные лица выражают обеспокоенность по поводу выживаемости своих стратегических сил из-за достижений США в области обычных ударных средств большой дальности и противоракетной обороны.



Что касается Северной Кореи, то Ханс Кристенсен и другие авторы упоминают в докладе за июль 2024 года для Бюллетеня ученых-атомщиков, что расщепляющегося материала Пхеньяну может хватить для производства до 90 ядерных боеголовок - при этом, вероятно, будет собрано порядка 50. Кристенсен и другие говорят, что Северная Корея усиливает свои ракетные силы новыми твердотопливными стратегическими ракетами большой дальности, тактическими ракетами малой дальности и ракетами морского базирования.



Они подчеркивают стратегические цели Северной Кореи, включая производство "сверхбольших" ядерных боеголовок, повышение точности удара и дальности и разработку гиперзвуковых планирующих аппаратов. Они отмечают, что стратегия Северной Кореи по преодолению противоракетной обороны США подразумевает расширение ракетных систем и разработку передовых систем доставки, чтобы обеспечить возможность ответа на первый удар.



Так, журнал Politico допустил в феврале 2023 года, что у Северной Кореи уже может быть достаточно МБР, чтобы преодолеть противоракетную оборону США. В репортаже говорится, что Северная Корея представила 10-12 МБР во время военного парада. При оснащении каждой из них четырьмя боеголовками МБР Пхеньян может перекрыть все имеющиеся у США 44 перехватчика.