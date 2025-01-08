Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств

22:20 09.01.2025

В 2024 году в Германии обанкротились 364 крупные компании - на 30% больше, чем годом ранее. Но это полбеды: ожидается, что в этом году число таких банкротств вырастет еще на 25–30% и достигнет уровней, невиданных с пика мирового финансового кризиса в 2009 году, пишет Handelsblatt.



Но это полбеды: по прогнозу издания, основанному на данных консалтинговой фирмы Falkensteg (специализируется на реструктуризации долгов), в 2025 году число банкротств таких немецких компаний вырастет еще на 25–30% и достигнет уровней, невиданных с пика мирового финансового кризиса в 2009 году.



В самой тяжелой ситуации находятся поставщики автомобильных деталей, машиностроительные и строительные компании, а также сектор здравоохранения.



