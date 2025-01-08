|Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:20 09.01.2025
В 2024 году в Германии обанкротились 364 крупные компании - на 30% больше, чем годом ранее. Но это полбеды: ожидается, что в этом году число таких банкротств вырастет еще на 25–30% и достигнет уровней, невиданных с пика мирового финансового кризиса в 2009 году, пишет Handelsblatt.
Но это полбеды: по прогнозу издания, основанному на данных консалтинговой фирмы Falkensteg (специализируется на реструктуризации долгов), в 2025 году число банкротств таких немецких компаний вырастет еще на 25–30% и достигнет уровней, невиданных с пика мирового финансового кризиса в 2009 году.
В самой тяжелой ситуации находятся поставщики автомобильных деталей, машиностроительные и строительные компании, а также сектор здравоохранения.
"Отдельные месяцы уже бьют эти рекорды", - отмечает глава департамента по анализу банкротств Института экономических исследований Галле (IWH) Стеффен Мюллер. - "Во время финансового кризиса 2009 года у нас (в Германии - прим.) в среднем ежемесячно банкротились 1400 партнерств и корпораций. Теперь мы снова достигли этого уровня".
Поставщики автомобильных деталей считаются сектором, наиболее подверженным риску банкротства в 2025 году: в 2024 году на него пришлось каждое шестое крупное банкротство в стране. Переход на электромобили, общее сокращение производства автомобилей и снижение спроса на ключевых рынках, таких как Китай, привели к серьезным проблемам в секторе.
В прошлом году сильно пострадала и строительная отрасль: число банкротств здесь выросло на 53% г/г. Увеличение расходов и рост процентных ставок породили "идеальный шторм", повлекший за собой резкое сокращение объемов жилищного строительства, которое продолжится и в новом году. Ожидается, что в 2025 году в Германии будет построено всего 220 000 квартир, что намного ниже запланированного правительством показателя в 400 000.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Handelsblatt
09.01.2025