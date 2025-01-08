|ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:25 09.01.2025
– итоговая сводка Readovka за 9 января
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 января в разрезе СВО. Русская армия блокировала ключевую оборонительную позицию ВСУ в Часовом Яре. На Украине пообещали предоставить работу и бронь всем мужчинам, которые вернутся из-за границы. Правда, практика ТЦК показывает, что наличие брони от попадания в ВСУ уже никак не спасает. Правительство Армении одобрило законопроект о подготовке вступления страны в ЕС.
Обложить и задушить
ВС РФ добились значительного прогресса в битве за Часов Яр. Опыт боев показал, что противник готов идти на любые жертвы, стремясь сохранить за собой огнеупорный завод. Именно на нем держится целостность обороны украинского гарнизона Часова Яра. Эта готовность неприятеля жертвовать многим выражается в том, что вне зависимости от числа потерь контратаки в районе промышленного предприятия проводятся им постоянно, а уничтоженные подразделения ВСУ исправно заменяются новыми. Противник знает, что ценность других оборонительных рубежей напрямую зависит от контроля над огнеупорным заводом.
В связи с этим прямой штурм объекта подразделениями 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был сочтен нерациональным. Дальнейшие усилия наших десантников были брошены на овладение северными микрорайонами Часова Яра. На данный момент ВС РФ контролируют микрорайоны Северный и Десятый, идет бой за Новосеверный. Однако сопротивление украинского гарнизона в той части города куда слабее, нежели чем у огнеупорного завода. Ведь откуда-то командование ВСУ брало силы, чтобы снова и снова насыщать позиции в промышленном районе Часова Яра. И то, что защита противника относительно быстро проломилась именно на севере, подсказывает, откуда поступала помощь для удержания центра всей обороны города.
ВС РФ вышли к промышленному району Часова Яра с юга и одновременно с этим как бы обошли предприятие с севера, заблокировав подразделения ВСУ вблизи огнеупорного завода. Теперь силам украинского гарнизона в центральном секторе обороны станет невероятно сложно получать подкрепления и боеприпасы. Все из-за того, что прямо за индустриальным районом расположен крупный пожарный водоем с сетью более мелких. Поэтому вариант снабжения позиции в промзоне Часова Яра у командования незалежной остается только один. Это малопроходимый для пехоты и техники коридор через лесистую местность между промышленным районом и микрорайоном имени Тараса Шевченко.
В сухом остатке можно констатировать то, что от прежнего масштабного городского "укрепа" осталось меньше его половины. ВСУ, по всей видимости, скоро будут полностью выбиты из северной части Часова Яра, да и оборона противника в центральном секторе в виде промышленного района при отсутствии стабильного снабжения долго протянуть не сможет.
Капкан открывается
Министр национального единства Украины Чернышов заявил, что незалежная готова предоставить всем своим гражданам мужского пола, пребывающим за границей, рабочие места на оборонных предприятиях с бронированием от мобилизации. Он мотивировал это дефицитом рабочих рук, однако не забыв акцентировать внимание на том, что мужчины прежде всего должны "защищать Украину", иными словами, быть в армии.
Оговорка допущена вовсе не случайно, так как заявление выглядит, как ловушка для украинцев, которым повезло покинуть страну. Ведь в незалежной уже мобилизуют, даже невзирая на наличие при себе соответствующих документов. В качестве доказательства стоит представить следующие слова депутата Верховной рады Федиенко, которые он опубликовал на своей личной странице в соцсетях еще в декабре ушедшего года.
"Вынужден констатировать наметившуюся новую тенденцию – сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют работников, имеющих при себе документы, подтверждающие их бронирование", – сообщил украинский нардеп.
Это объективная реалия, на незнании которой и пытается играть Чернышов. Грубо говоря, расчет строится на том, что украинец, у которого в ЕС не все гладко, поспешит вернуться на родину, поверив в обещание о предоставлении стабильной работы с бронью. Ее может быть и дадут, да вот толку от нее уже немного.
Хромая утка. Что будет дальше с Арменией и Россией
Правительство Армении одобрило законопроект о подготовке вступления страны в ЕС. Шаг вышел скорее символический, но значимый в этом качестве. Армения и Россия долгое время были странами союзными, отношения сохранялись теплые и взаимовыгодные. Но ничто не вечно под луной, и в настоящее время Ереван, очевидно, ищет новых союзников.
Сейчас узел дружбы между нашими странами такой, что поди пойми, как развязать. С одной стороны, у России в Армении по-прежнему существуют некоторые активы сугубо экономического плана. Железные дороги, электросети, ТЭК – у нашей страны в закавказской республике есть немало чисто деловых интересов. Не хотелось бы все это в случае чего утратить. Кроме того, в Армении по-прежнему функционирует российская военная база. Экономическое сотрудничество у наших стран плотное.
Однако на этом хорошие новости заканчиваются. Во-первых, на российско-армянских отношениях серьезно сказался карабахский вопрос. Непризнанная республика была ликвидирована Азербайджаном, несмотря на то, что в конце этой эпопеи в Карабахе располагался миротворческий контингент РФ. Кроме того, правительство Никола Пашиняна изначально было настроено на евроинтеграцию, и для Еревана Карабах был не активом, а помехой. Пашинян не стал упираться рогом и сражаться за Арцах до конца, а Россия решила не становиться большей Арменией, чем сама Армения. В последней события вокруг Карабаха произвели эффект холодного душа, и многие в республике разочаровались в союзных отношениях с РФ (насколько справедливо – уже другой вопрос). Кроме того, для Армении безопасность была одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией, и чья бы то ни была вина, сейчас очевидно, что республика не чувствует себя защищенной.
Нашу страну в настоящий момент волнует в первую очередь украинский вопрос, и возможности по поддержке Армении у нее невысоки. И даже если оставить в стороне СВО, то РФ отделена от Армении Грузией, а та не склонна ссориться с такими соседями, как Турция и Азербайджан. То есть даже простое сообщение между нашими странами географически затруднено. Помимо нехватки возможностей прикрывать Ереван, у Москвы в последнее время серьезно поколебалось и желание это делать. Если армяне были разочарованы тем, что русские не поспешили на помощь, то те в свою очередь склонны рассматривать Армению Пашиняна как взбалмошного союзника, который не хочет сам о себе заботиться и предпочитает подталкивать Россию вперед себя, когда припекает.
Этот раздрай происходит на фоне все ужесточающейся позиции Азербайджана по поводу волнующих его вопросов. Если Пашинян рассчитывал стабилизировать обстановку, отдав Карабах, то теперь очевидно, что он просчитался. Ильхам Алиев вошел во вкус и сейчас откровенно угрожает армянскому премьеру. Камнем преткновения стала Сюникская область, она же исторический Зангезур – самая южная область Армении, которая разделяет Азербайджан надвое (регион Нахичевань и Турция остаются к западу от основной территории республики). Для Алиева линия коммуникаций через Сюникский коридор – это розовая мечта, которую он намерен воплотить в жизнь железным языком политического и военного давления.
Готов ли противостоять этому Пашинян? Просто так, разумеется, Сюник он не отдаст. Другой вопрос, что Алиев намерен диктовать условия использования коридора с позиции силы. Географически Армения зажата между Азербайджаном и его стратегической союзницей – Турцией.
Наконец, вопрос о том, готов ли ЕС принять Армению в свои радушные объятия. Для европейцев этот актив несет неочевидные выгоды и очевидные политические сложности. Если сейчас проблемы Армении создают головную боль России, то для Евросоюза все те же трудности будут выражены еще сильнее – там-то между союзниками географическая дистанция еще выше, а возможности ее преодолеть – еще менее очевидны. Включение Армении в ЕС при постоянной угрозе со стороны Турции и Азербайджана выглядит настолько рискованным, что трудно представить серьезное обсуждение европейской дипломатией этого вопроса. Другое дело, что похлопывать Пашиняна по плечу и давать расплывчатые обещания в обмен на конкретные шаги и уступки ЕС может. Это легко, это ничего не стоит. Однако судьба самой Армении не делается от этого ни проще, ни счастливее.
Существует, конечно, своеобразный аспект международных отношений Армении, ставший актуальным именно сейчас. Многочисленные влиятельные армянские диаспоры существуют в России и Франции. Дипломатические отношения между РФ и ЕС находятся в исключительно плохом состоянии, дальше только их полный разрыв и война. В таких условиях иметь канал неформальной связи, через который можно провести послание, которое невозможно или не хотелось бы отправлять официально – это очень дорогого стоит. Если в Ереване окажутся способны не только к жестам и декларациям, то Армения могла бы многое выиграть за счет роли посредника, а Россия и ЕС – благодаря наличию канала неофициальной (а то и конфиденциальной) связи. Вопрос в том, насколько действующие армянские лидеры готовы к такому кунштюку. И насколько они в принципе способны к более тонкой игре, чем демонстрировали до сих пор.
Вчера, 8 января, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ на ключевых участках зоны прорыва ВСУ в Курскую область.