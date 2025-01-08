ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре

22:25 09.01.2025

– итоговая сводка Readovka за 9 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 января в разрезе СВО. Русская армия блокировала ключевую оборонительную позицию ВСУ в Часовом Яре. На Украине пообещали предоставить работу и бронь всем мужчинам, которые вернутся из-за границы. Правда, практика ТЦК показывает, что наличие брони от попадания в ВСУ уже никак не спасает. Правительство Армении одобрило законопроект о подготовке вступления страны в ЕС.



Обложить и задушить



