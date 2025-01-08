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Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...
22:52 09.01.2025

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять функции президента Грузии, а вступившего в должность Михаила Кавелашвили президентом не признает. А накануне появилась информация, что Зурабишвили уже нашла себе работу в Америке - стала сотрудником Института Маккейна, где будет использовать свой опыт для продвижения Грузии по демократическому пути. И заодно управлять страной. Согласитесь, удобно: живешь себе в Америке, засыпаешь и просыпаешься в Америке, ездишь на работу по американским трассам, ходишь в американские рестораны, получаешь зарплату в долларах и при этом управляешь целой Грузией.

А если случится в Грузии проблема - пожар, наводнение, - другой человек будет ее решать, руководить ведомствами. Другой человек будет ломать голову, как удержать инфляцию, повысить турпоток. С него же будет и спрос. Все это не твоя головная боль. Ты знай себе подписывай указы, постановления, которые исполнять никто не собирается, - и ответственности ты ни за что не несешь. Тому пример - Светлана Тихановская, управляющая Белоруссией в своем воображении из Литвы. Процессы ее жизнедеятельности никак не колеблют даже воздуха над Минском, но Литва тратит на содержание ее офиса €400 тыс. в год.

Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами. Но сейчас Запад и Европа живут новым ментальным укладом. Теперь можно легко переходить из одного пола в другой, становиться хоть эльфом, хоть ослицей, хоть белочкой или кабачком. Неважно, как ты выглядишь и какие функции тебе доступны, а какие нет, главное - кем ты сам хочешь быть, с кем себя ассоциируешь. Общество обязано твою ассоциацию уважать. Живи и работай в Америке, находись за тысячи километров, через моря и океаны от Грузии, но, если веришь в то, что ты грузинский президент, - пожалуйста, верь. Тем более что эта вера отвечает европейским и западным интересам.

Европа и Америка уже не в первый раз используют "политическое самозванство". Если им не удается переломить в какой-нибудь стране политическую ситуацию, создается слепок желаемой, но не существующей действительности, и этот слепок демонстрируется как сериал жителям Европы и Америки. СМИ показывают "президента" Тихановскую и будут показывать "президента" Зурабишвили, чтобы создать в голове своих зрителей убежденность: те реально обладают властью, что-то решают, на что-то влияют и только ждут своего часа. А другое правительство - избранное, реально работающее - показывается фикцией, чем-то неправильным, навязанным народу. Вместе с тем в головы зрителей вкладывается посыл: то неправильное правительство надо менять. В результате эти зрители - европейцы, американцы, - из денег которых оплачиваются виртуальные государства и жизнедеятельность женщин, ассоциирующих себя с президентами, не спорят, когда их государства уничтожают другие страны в огне революций. Они же всего лишь восстанавливают справедливость, возвращают власть "законно избранным президентам".

26 октября прошлого года в Грузии состоялись выборы в парламент, и на них победила правящая партия "Грузинская мечта". Европарламент отверг эти результаты и призвал к новым выборам в Грузии. Оппозиция вышла на протесты, и ее колонны повела Зурабишвили. Но, ведя эти колонны, она уже подыскивала себе местечко в Америке, ведь прекрасно понимала, как в реальности обстоят дела в Грузии. Их красочно иллюстрирует пост грузинского гида, который расходится сейчас по сети.

"Тяжело возить туристов из России по Грузии! - написал он. - 99% туристов из России ненавидят Путина и за Украину. Но куда бы мы ни поехали, нам обязательно встречается деревенский дурак, который, узнав, откуда туристы, бросается в объятия: "Ну как там дарагой Владимир Владимирович?! Проклятая Омерика!"

Голосование показало, что таких людей, не уважающих Америку и любящих Россию, в Грузии много. Точно больше, чем тех, для кого Зурабишвили - президент.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736452320


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