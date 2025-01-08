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|Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
01:50 10.01.2025
Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
- Отразив наступление врага на хутор Бердин наши взяли большую часть Русского Поречного и штурмуют Черкасское Поречное.
- Десантники после освобождения Леонидово добивают оккупантов в Александрии.
- Новости СМИ о начале боев за Суджу - не соответствую действительности, российские войска атакуют в направлении Замостья.
- Продолжается штурм Погребков, наши подразделения выбили ВСУ примерно из половины поселка.
- Продолжаются бои в западной части н.п. Махновка, ВСУ выбиты из большой части поселка, о пытаются удержаться при поддержке бронетехники.
- "На северном фланге российские войска продолжают штурмовые действия на западной окраине н.п. Николаевка и Старая Сорочина", - пишут ресурсы противника.
- ВС РФ атаковали в районе опорного пункта ВСУ западнее н.п. Никольский.
- Поступают данные, что ВСУ скапливают резервы в Сумской области.