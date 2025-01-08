 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
01:50 10.01.2025

Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку

- Отразив наступление врага на хутор Бердин наши взяли большую часть Русского Поречного и штурмуют Черкасское Поречное.

- Десантники после освобождения Леонидово добивают оккупантов в Александрии.

- Новости СМИ о начале боев за Суджу - не соответствую действительности, российские войска атакуют в направлении Замостья.

- Продолжается штурм Погребков, наши подразделения выбили ВСУ примерно из половины поселка.

- Продолжаются бои в западной части н.п. Махновка, ВСУ выбиты из большой части поселка, о пытаются удержаться при поддержке бронетехники.

- "На северном фланге российские войска продолжают штурмовые действия на западной окраине н.п. Николаевка и Старая Сорочина", - пишут ресурсы противника.

- ВС РФ атаковали в районе опорного пункта ВСУ западнее н.п. Никольский.

- Поступают данные, что ВСУ скапливают резервы в Сумской области.

Источник - Операция Z: Военкоры Русской Весны
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