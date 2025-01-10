 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.01.2025
03:32  На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
02:56  Французское влияние в Западной Африке клонится к закату
01:50  Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
Четверг, 09.01.2025
22:52  Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...
22:25  ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:20  Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:12  Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times

21:46  Таджикистан рассекретил данные о месторождении золота и вольфрама, - Виктория Панфилова
21:40  В Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
21:31  Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:24  "Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна
21:20  Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?
21:07  UnHerd: Трамп решил поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, но без ЕС
20:16  Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:02  Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
19:59  В 4 тысячи раз быстрее всего мира: Китайцы научились выплавлять сталь за секунды
19:54  Семья из США переехала в Россию ради безопасности своих детей
19:47  Трамп готов продать Украину? - Валерий Бурт
19:44  Новым президентом Ливана стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун
19:37  В Госдуме РФ сочли "предательством" стремление Армении присоединиться к ЕС
16:22  Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны
16:06  Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?
15:50  В Минэнерго Узбекистана не давали указаний по отключению зарядок для электромобилей в Ташкенте
15:35  Готовятся просто свалить. На карибский остров Сен-Бартелеми
14:48  Министром юстиции Казахстана назначен Ерлан Сарсембаев
14:38  США-Китай. Американцы открытым текстом говорят своему главному конкуренту - иди и убейся об стену
14:27  Кыргызские ученые напророчили сильное землетрясение в Алматы. Казахстанские эксперты опровергают этот прогноз
14:17  Специально для RT: Трамп довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах
14:11  Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
14:09  Российские суды за год вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам
13:03  Почему Грузия и Армения поменялись местами
12:59  Раскрыто, на что Трамп попытается обменять Украину
12:56  Передел мира: Путин, застолбив Антарктиду, обнулит планы Трампа в Арктике
12:50  В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
03:35  Президент Мексики презентовала карту Мексиканской Америки 1607 года
02:41  Глобалисты надеются затормозить фрагментацию планетарной экономики
02:07  Цукерберг сдает подельников: союз IT-гигантов и Трампа выйдет боком Лондону
01:29  Демократию заказывали? Почему миллионы испанцев благодарны диктатору Франко
Среда, 08.01.2025
21:09  Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
20:34  ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:29  Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:23  Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали пособие - стипендию Киссинджера
20:17  Что ждет Украину в 2025 году
20:14  ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии
20:09  Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС
20:04  Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
15:48  Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды
15:45  Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе
15:40  "Мы оказались рабами": СВО заставила прозреть украинского журналиста
15:37  Межгосударственное объединение БРИКС: горизонты взаимодействия в 2025 году
15:26  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил налоговую амнистию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Французское влияние в Западной Африке клонится к закатуФранцузское влияние в Западной Африке клонится к закату
02:56 10.01.2025

Вслед за "Альянсом государств Сахеля" колониальные замашки парижан встречают растущее отторжение в Чаде, Сенегале и Кот-д`Ивуаре

10.01.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Охваченные гражданскими конфликтами и насильственным экстремизмом страны Сахеля остаются суверенными только благодаря присутствию французских войск, заявил недавно президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 6 января перед зарубежными послами Пятой республики.

Разумеется, столь нелепое и неадекватное высказывание не прошло мимо африканских столиц: к примеру, министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла обвинил французского лидера в "презрительном отношении к Африке и африканцам", добавив, что "Франция никогда не оказывала существенной поддержки чадской армии и не способствовала ее структурному развитию. За 60 лет существования, отмеченных гражданскими войнами, восстаниями и продолжительной политической нестабильностью, вклад Франции часто ограничивался ее собственными стратегическими интересами и не оказал реального долгосрочного влияния на развитие чадского народа".

В свою очередь, премьер-министр Сенегала Усман Соуку разъяснил, что решение Дакара закрыть все иностранные военные базы, в том числе французские, "продиктовано исключительно волей Сенегала как свободной, независимой и суверенной страны", и "никаких обсуждений или переговоров" с французами не было. Давайте отметим, что у Франции нет ни возможностей, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета Африки".

А на днях уже лидер Кот-д`Ивуара Алассан Уаттара объявил о выводе французских военных баз из страны уже в январе-феврале наступившего года. Всего этих баз две, официально пока обозначена ликвидация в январе одной базы – в приморском Порт-Буэ (вблизи бывшей столицы г. Абиджана). Упразднение второй, тоже приморской базы (Гран-Бассам), намечено не позже февраля. Как отмечает АР (США) 2 января с. г., "в настоящее время Франция изгнана из более чем 70% африканских стран, где у нее было постоянное военное присутствие после окончания колониального правления. Французы остаются только в Джибути с 1500 военными и в Габоне с 350 военными". Как видим, здесь уже не учитывается Сенегал, власти которого приняли решение об удалении французских военных баз не позже 2026 года, а также Чад, власти которого ведут с осени переговоры о выводе из этой страны в центре Африки французских военных объектов параллельно росту китайского и венгерского присутствия.

Прекращение действия Пакта о сотрудничестве в сфере обороны между Парижем и Нджаменой означает начало конца участия Франции в обеспечении безопасности в Центральной и Западной Африке, что в полной мере применимо и по отношению к соседним странам. Так, практически весь период со времени обретения в 1960 году французской колонией Берег Слоновой Кости (БСК, тогдашнее название Кот-д`Ивуара) независимости его правительства ориентировались на сохранение военно-политических и экономических взаимосвязей с бывшей метрополией. Со второй половины 1950-х годов в рамках деголлевской политики "Французского сообщества Западной Африки" парижане активно формировали почти во всех своих африканских колониях лояльную и крепко связанную с ними местную элиту. Наиболее влиятельными ее представителями были Ф. Уфуэ-Буаньи, Л. С. Сенгор, Ф. Томбалбай, Г. Эйадема, А. Б. Бонго, А. Ахиджо, Д. Дако, А, Диори, Ф. Цирана, занимавшие президентские посты в БСК, Сенегале, Чаде, Того, Габоне, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Нигере, Мадагаскаре вплоть до середины 1980-х – середины 1990-х годов. В дальнейшем многих из них "заменили" склонные к переворотам местные военные, однако данное обстоятельство почти не изменило правила, согласно которому местные лидеры получали военное и политическое образование во Франции, советники которой определяли политику военных режимов стран Западной Африки. Соответственно, в большинстве этих стран до последнего времени сохранялись военные объекты Франции.

В последующий период влияние Парижа в его бывшей колониальной вотчине сокращалось, что влекло "зигзаги" внутренней и внешней политики местных военных режимов. При этом позиции французских корпораций в странах Западной Африки в целом оставались неизменно крепкими: так, не менее 60% экономических объектов (с 2023-24 гг. – за исключением Нигера, Мали и Буркина-Фасо) полностью / частично принадлежит французским компаниям. В экспорте западноафриканских государств и поныне доминирует различное сырье, добыча, производство и экспорт которого в большинстве ключевых сырьевых отраслей контролируются бизнесом бывшей метрополии. Например, в Кот-д`Ивуаре это какао-бобы (свыше трети общемирового экспорта), добыча-переработка нефти, марганец, хлопок, кофе, сахарный тростник; в Сенегале – сахарный тростник, хлопок, фосфориты; в Габоне – урановая, марганцевая, железная руды, тропическая древесина (включая наиболее ценное красное дерево), здесь же Франция частично контролирует нефтегазовую индустрию. В Чаде – хлопок, сахарный тростник, урановая руда, золотосодержащее сырье; на Мадагаскаре – никелевая руда, драгоценные металлы, драгоценные камни, сахарный тростник, хлопок. В Центральноафриканской Республике до начала 2020-х годов – алмазы (в том числе наиболее ценные – черные алмазы), золото, платина, серебро, тропическая древесина; в Нигере до недавнего времени – урановая, медная, марганцевая руды, хлопок…

Соответственно, с начала 1960-х годов почти все бывшие африканские колонии Парижа охвачены франком Центральной и Западной Африки, изначально контролируемым французским банком. Впрочем, как мы писали ранее, в минувшем году учредившие Альянс государств Сахеля Нигер, Мали и Буркина-Фасо официально заявляли о планах создания общей валюты (предварительное название – сахель), точные параметры и сроки введения пока не обозначены.

Относительной уязвимостью трех вышеупомянутых стран, активно развивающих связи с Россией, является отсутствие непосредственного выхода к морю. В то же время нивелирование военного присутствия Франции в регионе, возможное сближение с Сахельским альянсом бывшей "французской" Гвинеи, Бенина и Того (первоначально в качестве ассоциированных участников или наблюдателей) – все это оставляет нынешние профранцузские власти Кот-д`Ивуара в региональной изоляции, что для них едва ли благоприятно "оставшиеся" в регионе экс-французские.

Характерный штрих: еще со второй половины 1960-х годов в Париже были обеспокоены активным развитием политических и экономических отношений большинства стран экс-французской Западной и Центральной Африки (и Мадагаскара) с СССР. Именно этим была мотивирована грубо скроенная провокация с попыткой, якобы "просоветского" переворота в ключевом западноафриканском союзнике Парижа – в том самом Береге Слоновой Кости в мае 1969 г. Тогда же власти этой страны разорвали дипотношения с СССР (до августа 1986 г.,), попросив Париж усилить военную поддержку, что, разумеется, было немедленно удовлетворено. Уже через 7 лет провокация вскрылась, советское присутствие в регионе усилилось, однако, как видим, еще почти 15 лет Париж "удерживал" Ямусукро (столица страны с 1983 г.) от восстановления дипотношений с СССР...

В 2011 г. французы военной силой отстранили от власти неугодную им коалицию в Кот-д`Ивуаре, вознамерившуюся упразднить военные базы и национализировать недвижимость бывшей метрополии (и в целом) экономическую собственность. Тем не менее с 2024 г., по данным посольств наших стран, африканская страна увеличивает прямые экспортные поставки какао-бобов и тропических фруктов, в том числе в Россию, ограничивая участие французского бизнеса в этом экспорте. Развиваются торговые и научно-технические связи с Мордовией, Московской, Ярославской, Нижегородской, Кировской областями, Краснодарским краем. Для товаров из Кот-д`Ивуара сохраняются преференции (не ограниченный по объему беспошлинный импорт) в РФ / ЕАЭС. Рыбопромысловикам России в 2023 году были предоставлены повышенные более чем на четверть квоты на вылов в морской экономической зоне африканской страны, с частичной переработкой этого сырья на месте (в т. ч. для экспорта готовых рыбных изделий в РФ).

С учетом всех вышеупомянутых факторов вывод военных баз Франции с неизбежными политико-экономическими последствиями такого шага для бывшей метрополии стал бы вполне логичным шагом местных властей. С учетом ключевой роли именно Кот-д`Ивуара в качестве цитадели французского колониального владычества на юге Западной Африки, с учетом аналогичных планов Сенегала все более активно просят на выход из этого макрорегиона, да и из Черного континента в целом, а не только в западной его части. Предпринятые минувшей весной попытки Парижа урегулировать острый военно-политический кризис в Судане завершились провалом, в то время как недавний вояж Макрона в Джибути свидетельствует о судорожных попытках сохранить ограниченное присутствие у "ворот", соединяющих Красное море с Индийским океаном…

Не помогают и пропагандистские акции из разряда т. н. мягкой силы, такие как признания вины за расстрел в 1944 году нескольких сотен западноафриканских солдат, либо же возвращение разграбленных в колониальные времена культурно-исторических ценностей Бенину и Кот-д`Ивуару, что было сочтено там недостаточным. Согласно подготовленному еще в 2018 году докладу, до 90% предметов африканского искусства находятся за пределами континента (например, в Лувре, Музее африканского искусства и много где еще), что само по себе свидетельствует о размахе многовекового колониального грабежа.

Альтернативной ускользающему западному господству для государств Африканского континента является укрепление и расширение взаимодействия в рамках межгосударственного объединения БРИКС. На 2025 год прорабатываются детали возможной большой поездки Владимира Путина по Африке, включая Южно-Африканскую Республику, Центральноафриканскую Республику и Нигер. ЮАР – ключевой член БРИКС и важнейший партнер Москвы, поэтому поездка туда может иметь большое символическое значение, в полной мере продемонстрировав ничтожность установлений т. н. "Международного уголовного суда". Поездки же в Нигер и ЦАР должны показать, что влияние Франции в регионе стремительно уменьшается и Россия частично приходит ее на смену.

P. S. Стрельбу в центре Нджамены 8 января французские СМИ поспешили представить как попытку свержения неугодного Парижу и. о. президента Чада Махамата Идриа Деби Итно, принимавшего утром того же дня главу китайской дипломатии. В тот же день страну покинула первая группа французских военнослужащих.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736466960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: В рамках поставленных Главой государства задач экономическим блоком Правительства совместно с группой экспертов прорабатываются новые подходы к реформе бюджетно-налоговой и тарифной политики
- Год рабочих профессий: Олжас Бектенов поручил усилить контроль за соблюдением безопасных условий труда и активизировать работу по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики
- В Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по вопросам реализации акции "Таза Қазақстан"
- "КазМунайГаз" разбуривает "атомную нефть"
- Антикоррупционной службой предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 55 млрд тенге
- Об изъятии оружия и боеприпасов в 2024 году
- Руководители РГП "Еңбек" изобличены в коррупции
- МВД: За последние два года возбуждено свыше 120 уголовных дел по ОПГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  