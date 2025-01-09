Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии

11:51 10.01.2025

9 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Владелец и арт-директор Human House gallery Лола Сайфи обратилась к помощнице президента Саиде Мирзиеевой. Она попросила содействия в установлении щадящего налогового режима для представителей креативной индустрии. Нынешние условия налогообложения ставят ее бизнес перед угрозой закрытия.



Она рассказала, что Human House стала широко известна по всему миру, в прошлом году в ней побывали гости из 65 стран. Галерея провела более 300 мероприятий, популяризирующих культуру Узбекистана. Однако развивать такой проект на частные средства, по словам Сайфи, очень непросто.



"Мы любим свое дело и не сдаемся. Но сейчас у меня просто опускаются руки. Дело в том, что я веду свой бизнес прозрачно. Не скрываю доход и плачу все налоги. Так получилось, что в 2024 году наш оборот превысил 1 миллиард сумов. Но это не является моим личным доходом", – написала она.



