 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.01.2025
11:58  В Афганистане запретили ваххабизм
11:56  "Изгнание джина" в Атырау: мама девочки вступилась за целителя
11:51  Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
03:32  На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
02:56  Французское влияние в Западной Африке клонится к закату
01:50  Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
Четверг, 09.01.2025
22:52  Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...

22:25  ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:20  Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:12  Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times
21:46  Таджикистан рассекретил данные о месторождении золота и вольфрама, - Виктория Панфилова
21:40  В Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
21:31  Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:24  "Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна
21:20  Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?
21:07  UnHerd: Трамп решил поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, но без ЕС
20:16  Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:02  Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
19:59  В 4 тысячи раз быстрее всего мира: Китайцы научились выплавлять сталь за секунды
19:54  Семья из США переехала в Россию ради безопасности своих детей
19:47  Трамп готов продать Украину? - Валерий Бурт
19:44  Новым президентом Ливана стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун
19:37  В Госдуме РФ сочли "предательством" стремление Армении присоединиться к ЕС
16:22  Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны
16:06  Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?
15:50  В Минэнерго Узбекистана не давали указаний по отключению зарядок для электромобилей в Ташкенте
15:35  Готовятся просто свалить. На карибский остров Сен-Бартелеми
14:48  Министром юстиции Казахстана назначен Ерлан Сарсембаев
14:38  США-Китай. Американцы открытым текстом говорят своему главному конкуренту - иди и убейся об стену
14:27  Кыргызские ученые напророчили сильное землетрясение в Алматы. Казахстанские эксперты опровергают этот прогноз
14:17  Специально для RT: Трамп довел до логического завершения концепт мира, основанного на правилах
14:11  Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
14:09  Российские суды за год вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам
13:03  Почему Грузия и Армения поменялись местами
12:59  Раскрыто, на что Трамп попытается обменять Украину
12:56  Передел мира: Путин, застолбив Антарктиду, обнулит планы Трампа в Арктике
12:50  В Узбекистане запустят общенациональное движение "Один миллион зеленых семей"
03:35  Президент Мексики презентовала карту Мексиканской Америки 1607 года
02:41  Глобалисты надеются затормозить фрагментацию планетарной экономики
02:07  Цукерберг сдает подельников: союз IT-гигантов и Трампа выйдет боком Лондону
01:29  Демократию заказывали? Почему миллионы испанцев благодарны диктатору Франко
Среда, 08.01.2025
21:09  Русская армия успешно обваливает позиции ВСУ в Курской области после неудачной попытки наступления противника
20:34  ООН признала пытки российских солдат в плену, Украина ответила хамством
20:29  Игорь Шишкин (Институт стран СНГ): Уничтожить Россию или умереть - дилемма ЕС
20:23  Саломе Зурабишвили, считающей себя грузинским президентом, в США дали пособие - стипендию Киссинджера
20:17  Что ждет Украину в 2025 году
20:14  ЛУКОЙЛ пригласил "Казмунайгаз" участвовать в конкурсе на покупку НПЗ в Болгарии
20:09  Токаев считает, что Казахстану нужны две, а, может быть, и три АЭС
20:04  Специально для RT: Мы еще будем скучать по дедушке Байдену
15:48  Золотой год: цены на драгметалл побьют все рекорды
15:45  Британцы не простят Зеленскому потерю месторождения лития в Донбассе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
11:51 10.01.2025

9 января 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Владелец и арт-директор Human House gallery Лола Сайфи обратилась к помощнице президента Саиде Мирзиеевой. Она попросила содействия в установлении щадящего налогового режима для представителей креативной индустрии. Нынешние условия налогообложения ставят ее бизнес перед угрозой закрытия.

Она рассказала, что Human House стала широко известна по всему миру, в прошлом году в ней побывали гости из 65 стран. Галерея провела более 300 мероприятий, популяризирующих культуру Узбекистана. Однако развивать такой проект на частные средства, по словам Сайфи, очень непросто.

"Мы любим свое дело и не сдаемся. Но сейчас у меня просто опускаются руки. Дело в том, что я веду свой бизнес прозрачно. Не скрываю доход и плачу все налоги. Так получилось, что в 2024 году наш оборот превысил 1 миллиард сумов. Но это не является моим личным доходом", – написала она.



И объяснила, что внутри этого оборота деньги более чем 250 мелких ремесленников и мастеров со всего Узбекистана.

"Им, как простым творческим людям, сложно вести документооборот, поэтому я просто платила 4 % от своего оборота и за них в том числе. Но сейчас, в связи с переходом на НДС, мой налог вырастет более чем в 10 раз. Я села и посчитала несколько раз. Такой налог убьет мой бизнес", – посетовала владелица галереи.

Справка. Компании, оборот которых составляет менее 1 миллиарда сумов, платят только 4-процентный налог с прибыли. Преодолевая этот порог, они переходят в разряд плательщиков 12-процентного налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, налог с оборота для них повышается до 15 %.

По словам Сайфи, в изготовлении изделий ручной работы слишком высокая себестоимость и нет высокого дохода. При этом в галерее стараются держать демократичные цены, чтобы гости со всего мира могли взять частичку нашей культуры в свою страну.

Она отметила, что Узбекистан сейчас находится в процессе развития креативной экономики. И галерея Human House – один из ее бенефициаров.

"Мы не имеем высоких доходов, но мы создаем креативный продукт. Возможно ли пойти нам на встречу и сделать для нас более щадящий режим налогообложения? Например, оставить нам те же 4 % с оборота. Ведь от одной небольшой галереи, которая прославляет культуру Узбекистана на весь мир, это 40 000 000 сумов", – попросила она.

Известную представительницу индустрии поддержал блогер Никита Макаренко. По его мнению, сфере действительно нужна упрощенная система налогообложения, ведь "иначе им просто не выжить".

"Креативные индустрии – это очень хрупкая и тонкая вещь, которая в Узбекистане, если честно, дышит на ладан. Удивительно, что эта отрасль еще существует. Держится она только на энтузиастах. Многие в индустрии хотят работать честно и прозрачно. Но так как их вклад в большом "налоговом пироге" очень невелик, обычно, на индустрию внимания не обращают", – написал он в своем Telegram.

Напомним, что Лола Сайфи давала интервью Podrobno.uz, в котором рассказала о проблемах галерейного бизнеса.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736499060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  