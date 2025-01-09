|Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
11:51 10.01.2025
9 января 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Владелец и арт-директор Human House gallery Лола Сайфи обратилась к помощнице президента Саиде Мирзиеевой. Она попросила содействия в установлении щадящего налогового режима для представителей креативной индустрии. Нынешние условия налогообложения ставят ее бизнес перед угрозой закрытия.
Она рассказала, что Human House стала широко известна по всему миру, в прошлом году в ней побывали гости из 65 стран. Галерея провела более 300 мероприятий, популяризирующих культуру Узбекистана. Однако развивать такой проект на частные средства, по словам Сайфи, очень непросто.
"Мы любим свое дело и не сдаемся. Но сейчас у меня просто опускаются руки. Дело в том, что я веду свой бизнес прозрачно. Не скрываю доход и плачу все налоги. Так получилось, что в 2024 году наш оборот превысил 1 миллиард сумов. Но это не является моим личным доходом", – написала она.
И объяснила, что внутри этого оборота деньги более чем 250 мелких ремесленников и мастеров со всего Узбекистана.
"Им, как простым творческим людям, сложно вести документооборот, поэтому я просто платила 4 % от своего оборота и за них в том числе. Но сейчас, в связи с переходом на НДС, мой налог вырастет более чем в 10 раз. Я села и посчитала несколько раз. Такой налог убьет мой бизнес", – посетовала владелица галереи.
Справка. Компании, оборот которых составляет менее 1 миллиарда сумов, платят только 4-процентный налог с прибыли. Преодолевая этот порог, они переходят в разряд плательщиков 12-процентного налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, налог с оборота для них повышается до 15 %.
По словам Сайфи, в изготовлении изделий ручной работы слишком высокая себестоимость и нет высокого дохода. При этом в галерее стараются держать демократичные цены, чтобы гости со всего мира могли взять частичку нашей культуры в свою страну.
Она отметила, что Узбекистан сейчас находится в процессе развития креативной экономики. И галерея Human House – один из ее бенефициаров.
"Мы не имеем высоких доходов, но мы создаем креативный продукт. Возможно ли пойти нам на встречу и сделать для нас более щадящий режим налогообложения? Например, оставить нам те же 4 % с оборота. Ведь от одной небольшой галереи, которая прославляет культуру Узбекистана на весь мир, это 40 000 000 сумов", – попросила она.
Известную представительницу индустрии поддержал блогер Никита Макаренко. По его мнению, сфере действительно нужна упрощенная система налогообложения, ведь "иначе им просто не выжить".
"Креативные индустрии – это очень хрупкая и тонкая вещь, которая в Узбекистане, если честно, дышит на ладан. Удивительно, что эта отрасль еще существует. Держится она только на энтузиастах. Многие в индустрии хотят работать честно и прозрачно. Но так как их вклад в большом "налоговом пироге" очень невелик, обычно, на индустрию внимания не обращают", – написал он в своем Telegram.
Напомним, что Лола Сайфи давала интервью Podrobno.uz, в котором рассказала о проблемах галерейного бизнеса.