В Афганистане запретили ваххабизм

11:58 10.01.2025

9 января 2025



Министерство информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан опубликовало список запрещенных книг. В него вошел и известный труд XVIII века "Китаб ат-Таухид" ("Книга единобожия") Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, основателя радикального ваххабитского течения в исламе. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Middle East Spectator сообщает ИА 24.kg.



Данная инициатива, как указано, может означать стремление Афганистана дистанцироваться от идеологии радикального исламизма.



"Китаб ат-Таухид" ("Книга единобожия"), написанная Мухаммадом ибн Абд аль-Ваххабом, духовным основателем радикального ваххабизма, лежит в основе идеологии большинства террористических группировок, возникших в XX и XXI веках, таких как ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) , "Джабхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) и "Аль-Каида* (организация запрещена в РФ)", - пишет телеграм-канал.



В публикации отмечается, что многие эксперты указывают, что ваххабизм используется Западом как инструмент разделения мусульман. В ней также указано, что эта идеология, финансируемая саудовскими нефтедолларами, проникла в исламские семинарии (медресе) в таких странах, как Пакистан, Египет и Афганистан, что привело к росту радикализации и основам современного "исламского" терроризма.



Не исключено, что мера, к которой прибегли власти нынешнего Афганистана, будет воспринята как важный показатель движения страны в сторону традиционного ислама и противостояния радикализму.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ