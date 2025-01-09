С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия

12:00 10.01.2025

Август Макаров

Редактор отдела



Энергопроизводящие организации (ЭПО) обратились в Министерство энергетики РК с запросом на изменение предельных тарифов на электроэнергию с 1 февраля 2025 года, передает Bizmedia.kz.



Приказ министра энергетики опубликован на сайте "Открытые НПА" и открыт для обсуждения до 22 января 2025 года.



В проекте приказа предусматривается заметное увеличение предельных тарифов практически для всех групп ЭПО. При этом рост стоимости электроэнергии для Единого закупщика может возрасти на 2 тенге за кВт/ч.



На корректировку тарифов в первую очередь влияет рост зарплаты работников, направленный на привлечение и удержание квалифицированных кадров, дефицит которых остро ощущается в отрасли. В 2025 году планируется довести зарплату до 490 тысяч тенге.



Также на рост тарифов влияют растущие цены на топливо, материалы и оборудование, транспортные расходы.



Предельные цены на электроэнергию в документе не являются ценой для потребителей. Это оптовые цены. Для конечного потребителя, абонента, они могут быть иными.