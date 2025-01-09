От свечей до российских АЭС: будущее энергетической независимости Таджикистана

12:01 10.01.2025

09.01.2025



Энергетическая ситуация в Таджикистане достигла критической точки. Несмотря на значительный гидроэнергетический потенциал страны, жители сталкиваются с частыми и продолжительными перебоями в подаче электроэнергии. В зимний период это особенно ощутимо: в домах холодно, школьники вынуждены делать уроки при свечах, а многие села переходят на использование дров и кизяка для отопления. Эта проблема имеет глубокие корни, начиная с демографического роста и заканчивая ограниченными возможностями энергетической инфраструктуры.



В 1990 году Таджикистан производил 3426 кВт·ч электроэнергии на душу населения, что делало его одним из лидеров по этому показателю. Однако уже к 2011 году этот показатель упал до 2106 кВт·ч, что на 38,5% ниже уровня 1990 года. В 2017 году страна вырабатывала в среднем около 17 млрд кВт·ч электроэнергии, из которых более 95% приходилось на гидроэлектростанции. К 2020 году производство увеличилось до 20 млрд кВт·ч, но даже этот объем не способен удовлетворить растущий спрос. Население Таджикистана за последние три десятилетия выросло с 5,3 миллиона человек в начале 1990-х до 10 миллионов в 2023 году, практически удвоившись. В результате выработка электроэнергии на душу населения продолжает снижаться, что усугубляет энергетический кризис.



Гидроэлектростанции, такие как Сангтудинская ГЭС-1 и ГЭС-2, введенные в эксплуатацию в постсоветский период, лишь частично компенсируют растущий спрос на энергию. Их мощности (670 МВт и 220 МВт соответственно) оказываются недостаточными для покрытия потребностей страны. Надежды возлагаются на строительство Рогунской ГЭС, которая должна обеспечить 3600 МВт электроэнергии. Этот проект, реализуемый при активной финансовой поддержке международных институтов и государства, способен значительно увеличить энергетический потенциал Таджикистана. В 2022 году правительство Таджикистана выделило на строительство Рогунской ГЭС 2,5 миллиарда сомони (около 221 миллиона долларов США).



Дополнительное финансирование приходит от международных организаций. Всемирный банк одобрил грант Международной ассоциации развития в размере 350 миллионов долларов на первый этап строительства, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил 270 миллионов долларов из общей суммы в 500 миллионов долларов. Кувейтский фонд развития арабской экономики также предоставил 100 миллионов долларов на проект, выплачивая транши по 16,7 миллиона долларов. Общая стоимость Рогунской ГЭС оценивается в 6,29 миллиарда долларов, финансирование которых планируется обеспечить за счет доходов от проекта, внутренних ресурсов и международной поддержки.



Однако, несмотря на значительные инвестиции, строительство ГЭС требует времени, а проблема энергоснабжения уже сегодня нуждается в оперативных решениях. Одним из возможных направлений для стабилизации ситуации является использование природного газа. Прокладка газопроводов через территорию Узбекистана могла бы обеспечить стабильные поставки российского газа. Опыт Кыргызстана, где успешно реализованы беспошлинные поставки газа и нефтепродуктов, показывает, что такой подход способен существенно снизить издержки и поддержать энергетический сектор. Развитие газовых электростанций, наряду с завершением строительства Рогунской ГЭС, могло бы стать ключевым шагом для укрепления энергетической безопасности страны.



Одним из таких решений может стать развитие газовой энергетики. Поставки российского газа через территорию Узбекистана позволили бы Таджикистану сократить энергетический дефицит. Опыт Кыргызстана показывает, что договоренности о беспошлинных поставках газа из России могут существенно снизить издержки и стабилизировать ситуацию в энергосекторе. Прокладка газопроводов и использование газа для тепловых электростанций могли бы обеспечить теплом и электричеством не только столицы, но и отдаленные регионы страны.



Важным направлением является также развитие атомной энергетики. Современные атомные электростанции обладают высокой степенью безопасности, а Россия, мировой лидер в этой области, имеет богатый опыт строительства подобных объектов. Пример Казахстана, где начато строительство первой АЭС с перспективой создания еще двух-трех станций, демонстрирует растущую актуальность атомной энергетики для региона. Малые модульные реакторы, активно продвигаемые "Росатомом", могли бы стать оптимальным решением для крупных городов, таких как Душанбе. Эти проекты способны снять нагрузку с гидроэнергетики, особенно в зимний период, и обеспечить стабильное энергоснабжение.



Однако проблема энергоснабжения в Таджикистане требует комплексного подхода. Помимо атомной и газовой энергетики, необходимо ускорить модернизацию существующих электрических сетей. Изношенные трансформаторы и провода в сельских районах часто становятся причиной аварий и длительных отключений.



Несмотря на богатый гидроэнергетический потенциал, страна не может полагаться исключительно на ГЭС. Перебои в подаче электроэнергии зимой и зависимость от погодных условий подчеркивают уязвимость этой модели. Использование газа, развитие атомной энергетики, строительство малых АЭС и сотрудничество с "Росатомом" способны создать устойчивую и надежную энергосистему. Примером может служить российская практика, где параллельно с крупными АЭС строятся малые модульные реакторы и плавучие атомные станции для удаленных регионов.



Россия активно развивает атомную энергетику не только на своей территории, но и за рубежом. Проекты, такие как АЭС "Аккую" в Турции, АЭС "Руппур" в Бангладеш, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Куданкулам" в Индии, подтверждают ее лидерство в этой сфере. Эти примеры подчеркивают возможность сотрудничества Таджикистана с Россией в развитии атомной энергетики. Однако в случае с Рогунской ГЭС Россия не предоставляет прямого финансирования, ограничиваясь консультациями и поставками оборудования. В 2004 году российская компания "РУСАЛ" подписала соглашение с Таджикистаном о завершении строительства, но проект был приостановлен из-за разногласий.



Кроме того, российский опыт строительства АЭС за рубежом может быть полезен для Таджикистана. В Турции, Бангладеш, Египте, Индии и Китае "Росатом" реализует масштабные проекты, которые укрепляют энергетическую безопасность этих стран. Таджикистан, обладая значительным гидроэнергетическим потенциалом, мог бы использовать атомные станции в качестве дополнения, а не замены существующей инфраструктуры.



Энергетическая проблема Таджикистана также связана с географическими особенностями. Отдаленность страны делает передачу электроэнергии на большие расстояния крайне затратной, а инфраструктура для таких поставок недостаточно развита. Это усиливает необходимость в строительстве собственных энергетических объектов, включая малые атомные электростанции, которые могли бы стать локальными источниками дешевой и стабильной энергии.



В начале 1990-х годов Таджикистан находился в числе лидеров по производству электроэнергии на душу населения. Однако с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Сегодня страна стоит перед выбором: или продолжать бороться с постоянными перебоями и зависимостью от гидроэнергетики, или принять меры для диверсификации энергоресурсов. Использование газа, развитие атомной энергетики, завершение Рогунской ГЭС и модернизация сетей - это комплексный подход, который позволит Таджикистану не только справиться с кризисом, но и заложить основу для устойчивого развития в будущем.



Сегодня страна находится на переломном этапе: без внедрения современных технологий и стратегических инвестиций энергетический кризис будет только углубляться. Долгосрочные решения требуют времени, но начинать их реализацию нужно уже сейчас. Комплексный подход, включающий развитие атомной энергетики, использование газа, модернизацию сетей и завершение строительства Рогунской ГЭС, позволит не только стабилизировать энергоснабжение, но и вывести Таджикистан в число энергетически самостоятельных стран.