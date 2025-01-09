О сборах на покупку одежды в нацстиле в школах Казахстана высказался министр

12:04 10.01.2025

Аружан Дарибай

Корреспондент



Министра просвещения Гани Бейсембаева спросили, почему в определенные дни школьников заставляют приходить в одежде в национальном стиле, обрекая родителей на дополнительные расходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Во время брифинга в правительстве журналисты обратились к министру в связи с жалобами родителей столичной школы № 60, по словам которых, администрация требует их приобрести национальную одежду, чтобы ученики наряжались в нее по пятницам.



По словам Бейсембаева, если это добровольное отношение родителей, то никаких запретов по национальной одежде нет.



"В рамках воспитательной работы "Біртұтас тәрбие" в организациях образования решением родительского комитета, мне тоже докладывают и я тоже встречался (спрашивал. – Прим.), насколько это добровольно и насколько это по желанию родителей, нет ли здесь других намерений. Но это не должно быть против закона, который принят по приказу министерства", – заявил министр.



Журналисты также поинтересовались у министра, почему в школах запрещают всю остальную одежду, кроме национальной.



"Школы строго должны придерживаться школьной формы, но некоторые организации образования принимают определенные (правила. – Прим.) в рамках своих (компетенций. – Прим.). Если это не противоречит тем законам, которые приняты, то, естественно, организация образования имеет право проводить те или иные мероприятия в рамках установленного законодательства. Но принуждать или принимать какие-то сверх или нарушающие закон права защиты граждан недопустимо", – заключил министр.



Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о ношении одежды в национальном стиле в учебных заведениях Казахстана.