В Узбекистане до 2028 года построят ГЭС общей мощностью 3,3 ГВт

12:08 10.01.2025

Павел Горячкин

Корреспондент

9 января 2025



Согласно проекту постановления главы государства



С 2025 по 2028 год в Узбекистане планируют построить и ввести в эксплуатацию гидроэлектростанции (ГЭС) общей мощностью 3,3 ГВт, следует из проекта постановления президента РУз Шавката Мирзиеева о реализации Стратегии "Узбекистан-2030".



До конца 2025 года новые ГЭС должны быть запущены в Ташкентской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Андижанской областях. Их суммарная мощность составит 128 МВт. Электростанции построят за счет вложений иностранных инвесторов и международных фининститутов.



Также документ предусматривает строительство ветряной электростанции мощностью 52 МВт и производства зеленого водорода в Бухарской области. Инвестором проекта выступает саудовская Acwa Power. Объект планируют запустить в октябре 2025 года.



Солнечная электростанция мощностью 300 МВт начнет работу в декабре 2025 года. Она будет обслуживать нужды "Навоиазота".



В то же время постановление предусматривает вывод из эксплуатации и консервацию устаревшего оборудования ТЭС. В мае 2025 года остановят работу трех котлов и двух турбоагрегатов на Ангренской ТЭС.



Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что до конца 2025 года котельные и ТЭЦ Узбекистана полностью откажутся от сжигания мазута.