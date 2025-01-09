Стало известно, кто стал владельцем базы отдыха Сиджак, принадлежащей Гульнаре Каримовой

12:09 10.01.2025

База отдыха "Сиджак", ранее принадлежавшая Гульнаре Каримовой, старшей дочери Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, передана Федерации профсоюзов Узбекистана на правах собственности. Соответствующее решение Кабмина было принято 27 декабря 2024 года.



10 февраля 2017 года данный объект был санкционирован Ташкентским областным судом по уголовным делам. Позже лагерь планировалось передать Федерации триатлона Узбекистана для использования в качестве тренировочной базы.



Общая площадь земели этого комплекса составляет 5,38 гектаров. Площадь зданий и сооружений составляет 4040 квадратных метров. Для справки: На базе отдыха "Сиджак" есть гостиница, несколько бассейнов, амфитеатр, коттеджи и другие объекты.



Стоит подчеркнуть, что Гульнара Каримова пять лет назад была приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Проблемы с законом у Каримовой начались еще при жизни отца. В 2015 году она была осуждена на пять лет ограничения свободы.