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Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
12:13 10.01.2025

"Я бы начал с троих детей": Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
После развода блогер трепетно относится к Мариам Тилляевой. Амиран Сардаров следит за успехами бывшей жены в медиасфере.

Виктория Сытник
редактор отдела эксклюзивов VOICE

Блогер Амиран Сардаров и внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева в апреле 2021 года поженились, а осенью прошлого года официально развелись. Разрыв селебрити сопровождался многочисленными скандалами. Девушка обвиняла бывшего возлюбленного в неверности и домашнем насилии. После болезненного расставания Тилляева сфокусировалась на себе и развитии карьеры.

На новогодних праздниках Сардаров поделился серией архивных фотографией с бывшей женой. На опубликованных кадрах экс-возлюбленные выглядят счастливыми. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на пост блогера.



"Скучает", "Единственная, кто тебя любила", "Внучка президента бывает только раз", "А что мешает заново начать? Какая разница, что другие думают, берите и начинайте, и чтобы на этот раз все получилось", "Оставь ты ее в покое", – разделились мнения фолловеров.

В разговоре с VOICE Сардаров рассказал, что решил посвятить пост экс-супруге из-за нахлынувших теплых воспоминаний. "К Машке отношусь очень тепло, слежу за ее развитием и преображением. Очень рад, что у нее все хорошо складывается", – отметил Амиран.

Общаются ли сейчас экс-супруги и готов ли блогер возобновить отношения с внучкой первого президента Узбекистана после скандального развода, он ответил уклончиво. "Я бы начал с троих детей, а потом уже можно было бы обсудить отношения. Думаю, нам даже не надо переписываться, чтобы понимать друг друга. Возможно, на удаленке даже получится детей зачать. Очень удобно, кстати", – посмеялся Сардаров.

В начале прошлого года стало известно о романе Тилляевой с узбекским бизнесменом Шоном. Девушка признавалась, что вначале молодому человеку было сложно принять ее скандальные отношения с Сардаровым. В конце декабря внучка первого президента Узбекистана рассказала VOICE, что рассталась с парнем. "Он не смог принять мою работу, и я решила закончить отношения, пока они не стали токсичными", – объяснила блогер.

Ранее Мариам Тилляева рассказала о тяжелом периоде после развода. По случаю разрыва девушка устроила шумную вечеринку.

Источник - VOICE
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