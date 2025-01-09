Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода

12:13 10.01.2025

"Я бы начал с троих детей": Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода

После развода блогер трепетно относится к Мариам Тилляевой. Амиран Сардаров следит за успехами бывшей жены в медиасфере.



Виктория Сытник

редактор отдела эксклюзивов VOICE



Блогер Амиран Сардаров и внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева в апреле 2021 года поженились, а осенью прошлого года официально развелись. Разрыв селебрити сопровождался многочисленными скандалами. Девушка обвиняла бывшего возлюбленного в неверности и домашнем насилии. После болезненного расставания Тилляева сфокусировалась на себе и развитии карьеры.



На новогодних праздниках Сардаров поделился серией архивных фотографией с бывшей женой. На опубликованных кадрах экс-возлюбленные выглядят счастливыми. Пользователи Сети эмоционально отреагировали на пост блогера.



