В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции

13:23 10.01.2025

10 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане предложили внедрить практику проверки склонности госслужащих к коррупции. Новая система направлена на оценку уровня коррумпированности тех, кто работает на руководящих должностях, а также тех, кто находится в резерве на эти должности.



Как объяснил в своем Telegram-канале директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов, такая практика позволит выявить чиновников, которые могли незаконно обогатиться или попали на госслужбу с этой целью, а также подобрать честные кадры для государственных органов.



