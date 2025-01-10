|В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции
13:23 10.01.2025
10 января 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане предложили внедрить практику проверки склонности госслужащих к коррупции. Новая система направлена на оценку уровня коррумпированности тех, кто работает на руководящих должностях, а также тех, кто находится в резерве на эти должности.
Как объяснил в своем Telegram-канале директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов, такая практика позволит выявить чиновников, которые могли незаконно обогатиться или попали на госслужбу с этой целью, а также подобрать честные кадры для государственных органов.
"Предлагается ввести практику проверки государственных служащих на предмет склонности к коррупции.
Новая система будет внедряться путем оценки уровня подверженности коррупции лиц, работающих на руководящих должностях, и лиц, находящихся в резерве на эти должности.
Это позволит выявлять тех, кто попал на государственную службу по ошибке или с целью незаконного накопления богатства, а также подбирать честные кадры для государственных органов."
Ранее Агентство анонсировало запуск проектов "Прозрачные города" и "Честные районы", которые на начальном этапе реализуют в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, Джизаке и Вабкентском районе Бухарской области.