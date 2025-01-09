77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре

13:30 10.01.2025

Этот злобный и гневный пользователь, которого вы видите, когда-то насмехался над сторонниками Палестины в мире, предлагал им "купить билет в один конец до Газы" и писал твиты с хэштегом "Убейте их всех".



Тот же самый человек, который теперь рыдает в интервью для CNN - это 77-летний голливудский актер Джеймс Вудс. Его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре.



Теперь он оказался бездомным, как и те, над чьей гибелью он когда-то радостно смеялся вместе со своими сионистскими друзьями.



