|В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
14:48 10.01.2025
10 января 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Центр исламской цивилизации Узбекистана из Малайзии и Турции привезли редкие факсимильные копии исторических трудов. Это произведения сына Али Кушчи, а также Абу Райхана Беруни и Абуль-Касима Фирдавси. Артефакты станут частью экспозиции, посвященной научному и культурному наследию Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.
Недавно в Центр была доставлена факсимильная копия труда "Равнак-ул бостан", написанного Кази Абдурахмоном, сыном великого ученого Али Кушчи.
Это произведение, посвященное садоводству, содержит ценные рекомендации по выращиванию, хранению и уходу за фруктами. Оригинал книги хранится в Турции, в библиотеке собора Святой Софии, а копия была подарена Центру профессором Стамбульского университета Эмеком Ушенмезом.
Перевод труда на узбекский язык инициирован докторами филологических наук Алимардоном Хаитовым и Хусравом Хамидовым, а его издание с факсимильным экземпляром запланировано на этот год.
Кроме того, Центр исламской цивилизации пополнился факсимильными копиями других ценных исторических произведений, таких как "Ат-Тафхим" Абу Райхана Беруни и "Шахнаме" Абуль-Касима Фирдавси, переписанных в эпоху Тимуридов. Эти рукописи были вручены в Малайзии директору Центра Фирдавсу Абдухоликову.
"Сегодня по указу нашего Президента особое внимание уделяется сохранению и изучению исторического наследия. Полученные экземпляры рукописей обогатят экспозицию Центра, способствуя отражению вклада великих узбекских ученых в мировую цивилизацию", – отметил Абдухоликов.
Ожидается, что эти рукописи будут экспонироваться в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации
Напомним, в Ташкенте опубликовали ранее утерянную рукопись пьесы поэта Чулпана.