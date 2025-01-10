В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции

14:48 10.01.2025

10 января 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Центр исламской цивилизации Узбекистана из Малайзии и Турции привезли редкие факсимильные копии исторических трудов. Это произведения сына Али Кушчи, а также Абу Райхана Беруни и Абуль-Касима Фирдавси. Артефакты станут частью экспозиции, посвященной научному и культурному наследию Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.



Недавно в Центр была доставлена факсимильная копия труда "Равнак-ул бостан", написанного Кази Абдурахмоном, сыном великого ученого Али Кушчи.



