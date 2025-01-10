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В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
14:48 10.01.2025

10 января 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Центр исламской цивилизации Узбекистана из Малайзии и Турции привезли редкие факсимильные копии исторических трудов. Это произведения сына Али Кушчи, а также Абу Райхана Беруни и Абуль-Касима Фирдавси. Артефакты станут частью экспозиции, посвященной научному и культурному наследию Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Недавно в Центр была доставлена факсимильная копия труда "Равнак-ул бостан", написанного Кази Абдурахмоном, сыном великого ученого Али Кушчи.



Это произведение, посвященное садоводству, содержит ценные рекомендации по выращиванию, хранению и уходу за фруктами. Оригинал книги хранится в Турции, в библиотеке собора Святой Софии, а копия была подарена Центру профессором Стамбульского университета Эмеком Ушенмезом.

Перевод труда на узбекский язык инициирован докторами филологических наук Алимардоном Хаитовым и Хусравом Хамидовым, а его издание с факсимильным экземпляром запланировано на этот год.

Кроме того, Центр исламской цивилизации пополнился факсимильными копиями других ценных исторических произведений, таких как "Ат-Тафхим" Абу Райхана Беруни и "Шахнаме" Абуль-Касима Фирдавси, переписанных в эпоху Тимуридов. Эти рукописи были вручены в Малайзии директору Центра Фирдавсу Абдухоликову.

"Сегодня по указу нашего Президента особое внимание уделяется сохранению и изучению исторического наследия. Полученные экземпляры рукописей обогатят экспозицию Центра, способствуя отражению вклада великих узбекских ученых в мировую цивилизацию", – отметил Абдухоликов.

Ожидается, что эти рукописи будут экспонироваться в исторической экспозиции Центра исламской цивилизации

Напомним, в Ташкенте опубликовали ранее утерянную рукопись пьесы поэта Чулпана.

Источник - Podrobno.uz
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