|Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
15:20 10.01.2025
Global Firepower: Таджикская армия остается самой слабой в Центральной Азии
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
Республика находится на 108-м месте среди 145 стран мира.
Таджикистан в обновленном глобальном рейтинге Global Firepower по военному потенциалу занял 108-е место среди из 145 стран мира.
Индекс силы страны составил 2.3049, что демонстрирует ограниченные ресурсы государства для участия в военных конфликтах.
Самой мощной в регионе признана армия Казахстана - 57-е место в рейтинге.
Армия Узбекистана занимает 58-е, Туркменистана – 77-е, Кыргызстана – 105-е место.
Нынешний военный потенциал Таджикистана:
- вооруженные силы (число военных): 9500
- танки: 38
- бронетехника: 1240
- реактивная артиллерия: 20
- авиация: 25
- военный бюджет: $446 000 000.
В тройке сильнейших армий мира остаются США, России и Китая.
Нынешний военный потенциал США:
Вооруженные силы: 1 328 000
Танки: 4 640
Авиация: 13 043
Авианосцы: 11
Подводные лодки: 70
Ядерные боеголовки: 5 044
Военный бюджет: $895 000 000 000
Нынешний военный потенциал России:
Вооруженные силы: 1 320 000
Танки: 5 750
Авиация: 4 292
Авианосцы: 1
Подводные лодки: 63
Ядерные боеголовки: 5 580
Военный бюджет: $126 000 000 000
Нынешний военный потенциал Китая:
Вооруженные силы: 2 035 000
Танки: 6 800
Авиация: 3 309
Авианосцы: 3
Подводные лодки: 61
Ядерные боеголовки: 500
Военный бюджет: $266 850 000 000
Замыкают рейтинг армии ЦАР, Бенина и Бутана.