Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии

15:20 10.01.2025

Global Firepower: Таджикская армия остается самой слабой в Центральной Азии



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Республика находится на 108-м месте среди 145 стран мира.



Таджикистан в обновленном глобальном рейтинге Global Firepower по военному потенциалу занял 108-е место среди из 145 стран мира.



Индекс силы страны составил 2.3049, что демонстрирует ограниченные ресурсы государства для участия в военных конфликтах.



Самой мощной в регионе признана армия Казахстана - 57-е место в рейтинге.



Армия Узбекистана занимает 58-е, Туркменистана – 77-е, Кыргызстана – 105-е место.



Нынешний военный потенциал Таджикистана:

- вооруженные силы (число военных): 9500

- танки: 38

- бронетехника: 1240

- реактивная артиллерия: 20

- авиация: 25

- военный бюджет: $446 000 000.



