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Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:32 10.01.2025

Армения: присоединение к ЕС и членство в ЕАЭС несовместимы

10.01.2025 | Обзор событий

Инициативы, направленные на вступление Армении в Европейский Союз, ставят страну перед выбором, и авторы соответствующей законодательной инициативы могли бы сразу дополнить ее статьей о выходе из ЕАЭС, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук:

"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз " ставит эту страну перед выбором".

По словам Оверчука, сворачивание отношений Еревана с ЕАЭС в Армении приведет к росту цен на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%:

"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз (с европейскими странами), а Армения – депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС – это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"".



В Москве рассматривают обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС, и "Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства". Вместе с тем, такое (и любое другое) решение является суверенным выбором Армении, на который она имеет право.

Накануне, 9 января, Правительство Армении поддержало законодательную инициативу "Европейской партии" Тиграна Хзмаляна и ряда других непарламентских объединений и групп о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу:

"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", - говорится в постановлении, проект которого представил министр иностранных дел Арарат Мирзоян. По его словам, в последние годы контакты Еревана и Брюсселя интенсивно и динамично развивались. В республике действует европейская мониторинговая миссия, которую глава евродипломатии Кая Каллас предложила продлить на два года, активизированы грантовые программы, реализуются локальные экономические проекты и т. д. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Питер Стано заявлял, что текущая повестка диалога "не имеет ничего общего с процессом выдвижения потенциальных членов. Переговоры по повестке дня партнерства ЕС – Армения отражают обоюдное желание и волю обеих сторон делать больше вместе, но на основе нынешних отношений. А нынешние отношения определяются Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве".

Евросоюз самостоятельно инициирует процессы по членству в объединении, так что необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативы Армении вступить в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о судьбе Турции, которая много лет сохраняет ориентацию на членство ЕС, но "не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя".

Думается, авторы пропагандистских инициатив прекрасно понимают иллюзорность своих мечтаний. По словам Пашиняна, принятое решение не означает членства страны в ЕС (где Армению едва ли кто-то ждет – Прим. ред.), так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. После принятия законопроекта Армении нужно разработать с Брюсселем соответствующую дорожную карту. "Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике… Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов".

Одновременно Пашинян представил в соцсетях предложения по установлению мира в регионе, откликаясь таким образом на интервью Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам, преисполненное резкостей по адресу Армении, которую он назвал "фашистским государством" и де-факто угрожал военным вторжением. Среди пунктов "мирной повестки" Еревана – взаимный отказ от эскалационной риторики, продолжение процесса демаркации границ, подписание согласованного на 90 % мирного договора, реализация проекта "Перекресток мира", включая решение коммуникационных вопросов, внедрение совместного механизма расследования нарушений режима прекращения огня, взаимный отказ от предъявления претензий, роспуск Минской группы ОБСЕ и др. В 20206 году в Армении должны будут пройти очередные парламентские выборы, к которым, не исключено, "подцепят" конституционный референдум, призванный не только подтвердить "европейские" устремления "новой Армении", но и внести требуемые Баку изменения Основного закона.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736512320


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