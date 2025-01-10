Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"

15:32 10.01.2025

Армения: присоединение к ЕС и членство в ЕАЭС несовместимы



10.01.2025 | Обзор событий



Инициативы, направленные на вступление Армении в Европейский Союз, ставят страну перед выбором, и авторы соответствующей законодательной инициативы могли бы сразу дополнить ее статьей о выходе из ЕАЭС, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук:



"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз " ставит эту страну перед выбором".



По словам Оверчука, сворачивание отношений Еревана с ЕАЭС в Армении приведет к росту цен на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%:



"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз (с европейскими странами), а Армения – депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС – это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"".



