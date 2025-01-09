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Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
18:25 10.01.2025

Ради Нобелевской премии мира избранный президент США готов принести в жертву НАТО

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Владимир Можегов
Сергей Марков

Дональд Трамп, выступая перед журналистами в штате Флорида, сообщил о подготовке встречи с Владимиром Путиным.

"Мы ведем подготовку… Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец [украинскому конфликту]", - цитируют СМИ высказывание Трампа.

"Что касается председателя Си Цзиньпина, было много обсуждений. Но я бы предпочел дождаться 20 января", - сказал Дональд Трамп, имея в виду дату своей инаугурации. На вопрос журналистов о формате будущих встреч с Путиным и Си Цзиньпином, он ответил, что "это еще предстоит определить".

5 января, напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил представителей СМИ, что планов встречи с избранным президентом США у Путина пока нет.

Ранее депутат германского бундестага от Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X заявил, что "встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март". "Каждый может судить об этом так, как считает нужным", - добавил политик, не приведя никаких доказательств своему утверждению.

Политолог Сергей Марков считает, что подготовка к возможной встрече Путина и Трампа идет в форме непубличных консультаций.

- Стороны пока обсуждают вопросы, которые могут быть затронуты на будущих переговорах. Будет ли на них обсуждаться украинский кризис, или что-то еще помимо него.

"СП": Где могут состояться эти переговоры?

- Понятно, что Трамп не полетит в Москву, а Путин - в Соединенные Штаты. Кроме того, Путин не полетит в страну, где против него может быть осуществлен теракт. Пока в качестве возможного места проведения встречи могут рассматриваться Стамбул, Баку, Абу-Даби или Дубай. В общем, американцы пытаются понять, когда можно будет провести переговоры и какие вопросы на них могут обсуждаться. Так что, диалог сейчас идет по поводу этих моментов. Разумеется, перед этим Трампу еще нужно сформировать свою администрацию - это крайне важный нюанс. Нужно понимать, что он хочет получить Нобелевскую премию за установление мира на Украине.

"СП": Депутат бундестага Кизеветтер заявляет, что переговоры могут пройти в марте.

- Не нужно слушать этих депутатов бундестага. Нет еще такой даты. Но нынешней весной переговоры вполне возможны. Трудно сказать, насколько продуктивными они получатся, но провалом вряд ли завершатся. Стороны могут договориться о создании рабочих групп для поиска компромиссов. Но вполне возможно, что окажутся успешными - придут к какому-то соглашению. Здесь слишком много нюансов.

"СП": Путин и Трамп могут договориться об отмене антироссийских санкций?

- В будущем, возможно, договорятся и об этом. Но на ближайшей встрече - маловероятно.

Повестка будущей встречи президентов России и США вполне понятна: прекращение украинского конфликта, поскольку Дональд Трамп шел на выборы с обещанием остановить боевые действия на Украине и Ближнем Востоке, уверен политолог-американист Владимир Можегов.

- Подготовка к будущим переговорам, возможно, идет, поскольку в Москву уже не раз приезжали эмиссары Трампа: Такер Карлсон, венгерский премьер Виктор Орбан. Они наверняка обсуждали детали возможного мира на Украине. Так что, подготовительная работа ведется. Не исключено, какие-то договоренности по поводу встречи уже есть. Для трамповской политики прекращение войн является приоритетом, поскольку его деятельность будут во многом оценивать, исходя из способности выполнить обещания.

"СП": Есть перспективы достичь соглашения о прекращении украинского конфликта?

- Они очень туманны. Конечно, прекратить конфликт на Украине за день или три, как заявлял Трамп, точно не получится. Впрочем, сейчас избранный президент, что называется, сбавляет темп и называет большие сроки, чем прежде. Впрочем, не исключено, что решение удастся найти примерно через полгода. Каким оно будет - уже другой вопрос, но большое значение имеет формирование администрации и новый статус НАТО.

"СП": Что это за статус?

- Система, в которой этот блок действует, явно трещит по швам. Старая натовская модель будет меняться, о чем открыто заявляет Трамп. А его выпады в адрес Дании по поводу Гренландии явно будут ломать эту модель. Видимо, через некоторое время НАТО будет структурироваться иначе, с разделением на различные зоны. Сейчас подготовка к такому структурированию идет, причем довольно быстро.

Скажем, восточный блок, где ведущую роль играет тот же Орбан, в который могут войти Венгрия, Словакия, Чехия, Австрия. Как известно, в Австрии сейчас политический кризис, по результатам которого к власти, похоже, придут правые. Возможно, мы увидим формирование некоей Австро-Венгрии, которая совершенно иначе будет относиться к НАТО и России. И вопрос установления мира в Восточной Европе должна решать именно она. Это, кстати, один из приоритетов Трампа. Недаром он заявляет, что все сильные государства должны решать свои проблемы сами, а не перекладывать их на Соединенные Штаты. В этом контексте установление мира на Украине вполне возможно.

"СП": Когда и где может произойти встреча Путина и Трампа? Выбор места тоже имеет значение, учитывая выданный МУС ордер на арест президента России.

- Пока загадывать не стоит, хотя Путин умеет нас удивлять неожиданными ходами. Как говорил германский депутат Кизеветтер, встреча может состояться в марте - думаю, этого исключать нельзя, вполне подходящий месяц. Что касается ордера, не думаю, что он будет волновать Трампа или Путина. Полагаю, для них идеальным местом проведения переговоров может оказаться Будапешт.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736522700


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