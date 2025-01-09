Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто

18:37 10.01.2025

В Узбекистане изменилась структура импорта автомобилей. Если раньше в ней лидировали бензиновые авто, то в 2024 году их впервые превзошел объем ввоза электромобилей и гибридов. Средняя цена импортного электрокара уменьшилась почти в три раза.



По итогам 2024 года импорт электрических и гибридных автомобилей в Узбекистан впервые превысил ввоз традиционных бензиновых машин. Это следует из данных Таможенного комитета, которые изучила "Газета.uz".



За прошлый год в Узбекистан было ввезено суммарно 80 235 легковых автомобилей на 1,9 млрд долларов. По сравнению с 2023 годом в численном выражении объем упал на 7% (5710 единиц), а денежном - на 33,1% (-$632,6 млн).



Из этого объема 32 928 единиц приходится на бензиновые автомобили, чей импорт сократился на 36,3% (было 51 699), а в денежном выражении - с 1,18 млрд до 707,2 млн долларов (-40%). Доля традиционных авто в импорте за год сократилась с 64,4% до 44,2%.



При этом ввоз экологичного транспорта возрос. В частности, импорт гибридных автомобилей с бензиновым и электрическим приводом вырос на 42% - с 12 300 до 17 480 единиц. В стоимостном выражении рост составил 17% - до 339,3 млн долларов. Доля в импорте выросла с 15,3% до 23,4%.



Поставки электромобилей увеличились в 1,5 раза - с 16 084 до 24 095. При этом в денежном выражении их стоимость снизилась на 48,2% - до 224,8 млн долларов. Доля электромобилей в импорте выросла с 20% до 32,3%.



Средняя цена импортируемого электрокара уменьшилась почти в три раза - с 26 972 до 9 330 долларов (это цена до НДС и таможенных сборов), гибридов - с 23 570 до 19 410 долларов (-17,6%), автомобилей на ДВС - с 22 858 до 21 476 долларов (-6%).



Таким образом, доля гибридов и электромобилей 55,8% оказалась выше бензиновых аналогов (44,2%), в абсолютном значении - 33 564 против 32 928.



Импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами, а также автомобильными сборами. Таксисты, перевозящие пассажиров на электрических или гибридных автомобилях, освобождены от пошлины за получение лицензии до 2030 года. С начала 2023 для предпринимателей также действуют льготы за установку зарядных станций.



Кроме того, регистрация электромобилей и гибридных авто (1,5 БРВ, или 562,5 тысячи сумов) обходится дешевле, чем бензиновых машин (6,84 БРВ, или 2,565 млн сумов).



Проблемы с газовыми заправками и дорогим топливом также стимулирует водителей переходить на электромобили.