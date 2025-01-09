Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области

18:50 10.01.2025

Курск, 10 января, 2025, 17:59 - ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться в Курской области, предоставляя новые возможности для работ по обследованию поврежденных от действий украинской армии домов. Об этом 10 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.



"Рассчитываю на то, что Министерство обороны будет далее предоставлять нам новые населенные пункты. Слава богу, наши вооруженные силы продолжают теснить ВСУ", - подчеркнул он в своем выступлении, опубликованном в Telegram-канале.



Хинштейн анонсировал начало работ комиссий по оценке степени разрушения жилых домов в приграничных районах, не включенных в список бескомиссионой выдачи сертификатов жителям. Минобороны уже предоставило первый список из 158 поселений. Муниципалитеты уже отчитались, что минимум в 16 из них есть пострадавшие от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома.



