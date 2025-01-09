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2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:52 10.01.2025

Кроме налоговых

Эмомали Рахмон сегодня, 10 января, подписал Указ о моратории на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства (за исключением проверок налоговых органов).

Мораторий будет действовать с 1 января 2025 года по 1 января 2027 года с целью поддержки предпринимательской деятельности, укрепления промышленного и экспортного потенциала страны, устранения необоснованных и повторяющихся проверок, а также создания благоприятной среды для предпринимательства и инвестиций, сообщает пресс-служба президента.

Согласно данному указу, правительство Таджикистана в течение месяца должно представить соответствующий нормативно-правовой акт для реализации этого решения.

В период действия моратория приостанавливается применение норм законодательства республики, касающихся проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Ввести этот мораторий президент предложил в своем ежегодном послании парламенту Таджикистана 28 декабря 2024 года.

Тогда он выразил обеспокоенность относительно многочисленных, необоснованных проверок деятельности предпринимателей со стороны проверяющих органов.

Глава государства подчеркнул необходимость исключения практики, при которой проверки начинаются сразу после старта работы предприятий.

"Такого быть не должно", – отметил он, обращая внимание на необходимость изменения подхода в работе налоговых органов.

Введение моратория на проверки, по словам президента, должна способствовать росту малого и среднего бизнеса, а также укреплению доверия со стороны отечественных и иностранных инвесторов.

До этого в стране в период с 2008 по 2022 годы четырежды (в 2008, 2011, 2018 и 2022 годах) объявлялся мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства, отмечает пресс-служба президента.

Источник - Азия-Плюс
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